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Орешкин рассказал о работе над программой углубления интеграции с Белоруссией

15 июня 2019, 23:54  •  6 • Политика
Россия и Белоруссия согласовали около 90% программы углубления интеграции. Она будет обсуждаться 21 июня на встрече премьер-министров двух стран, рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин после встречи с министром экономики Белоруссии Дмитрием Крутым.
«Да, есть еще детали по срокам, дальше будет более глубокая проработка тех элементов, которые есть, но мы постепенно движемся к 100% отметке», — цитирует его «Интерфакс».
Ранее в июне Орешкин рассказал, что Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты. Этот пункт прописан в Союзном договоре 1999 года, отметил он.

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