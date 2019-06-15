Орешкин рассказал о работе над программой углубления интеграции с Белоруссией

Россия и Белоруссия согласовали около 90% программы углубления интеграции. Она будет обсуждаться 21 июня на встрече премьер-министров двух стран, рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин после встречи с министром экономики Белоруссии Дмитрием Крутым.

«Да, есть еще детали по срокам, дальше будет более глубокая проработка тех элементов, которые есть, но мы постепенно движемся к 100% отметке», — цитирует его «Интерфакс».

Ранее в июне Орешкин рассказал, что Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты. Этот пункт прописан в Союзном договоре 1999 года, отметил он.