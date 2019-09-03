|
Орешкин радуется, эксперты - плачут: Юрий Пронько о порядке и достижениях в экономике по методу министра
03 сентября 2019, 01:54 • 68 • Политика
Юрий Пронько в авторской программе говорил о порядке и достижениях в экономике по методу министра, анализируя интервью Максима Орешкина. Он отметил, что пока Орешкин радуется рекордам, эксперты - плачут.
Экономическая политика России последних пяти лет оказалась настолько эффективной, что в будущем она "точно попадет в учебники", об этом сегодня заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
В интервью ТАСС он напомнил, что "за последние пять лет мы провели много реформ". В качестве достижений министр обозначил введение инфляционного таргетирования, переход к плавающему курсу рубля, "большую программу консолидации" государственного бюджета и жестко исполняемое бюджетное правило, в рамках которого Минфин скупает на рынке валюту от нефти дороже 40 долларов за баррель.
Новый механизм выплат ведет к отмене накопительной пенсий: суть инициативы ПФР
Эту тему в эфире авторской программы "Пронько. Экономика" с экспертами обсуждал ведущий Царьграда Юрий Пронько. Высказался о комментарии Орешкина и сам телеведущий.
"По мнению господина Орешкина, даже резкое падение глобальных цен на нефть не несет угрозы для экономической и финансовой стабильности в России. По мнению министра, при 40 долларах за баррель Россия "не будет испытывать серьезного давления на финансовый рынок и внутреннюю экономику с точки зрения бюджета, платежного баланса", - начал Пронько и добавил. - Несмотря на оптимизм, который пытался в этом интервью продемонстрировать министр Орешкин, ему всё же пришлось признать ряд серьезных проблем – высокую региональную безработицу, продолжающееся сокращение населения, отток высококвалифицированных кадров из России. Правда, по мнению Орешкина, отсутствие доверия к политике правительства - не единственная причина, например, нежелание бизнеса инвестировать в экономику страны".
Часть экспертов скептически оценила слова нынешнего министра экономического развития. Так, по мнению экономиста Евгения Надоршина, которое он высказал в эфире "Бизнес ФМ", при 40 долларах за бочку российская экономика скатится в рецессию, отметил Юрий Пронько.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
68
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 августа 2019, 04:54
|
27 августа 2019, 07:24
|
01 сентября 2019, 01:09
|
01 сентября 2019, 23:54
|
31 августа 2019, 02:24
|
01 сентября 2019, 14:09
|
28 августа 2019, 12:39