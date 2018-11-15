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Орешкин о досмотре на мероприятиях АСЕАН: "Мы звеним заранее"
15 ноября 2018, 13:54 • 54 • Политика
Глава Минэкономразвития пояснил, что его досмотр проходит раньше, а не на входе в конгресс-центр, поэтому рамку металлодетектора он минует. "Мы звеним заранее", - сказал министр журналистам.
Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин ответил журналистам на вопрос, просят ли его проходить через рамку металлодетектора для досмотра на мероприятиях АСЕАН в Сингапуре. По его словам, он не проходит такой досмотр. Его досмотр проходит раньше, а не на входе в здание.
Ранее сообщалось, что на саммите АСЕАН на входе в торгово-выставочный центр Suntec президента России Владимира Путина попросили пройти через рамку металлодетектора. РИА Новости передает, что возможно рамку металлодетектора перепутали с обычным контрольным пунктом, через который проходят все лидеры.
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