Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Представитель ОБСЕ по СМИ считает приоритетом дело Вышинского
"Всё как всегда": Зеленский и Макрон "спелись" против России
Били по своим: Муженко рассказал об инциденте пятилетней давности
"Россия - лидер, но США догонят через год или два": Военный эксперт Ха...
Главная / Политика

Орешкин назвал своего нового заместителя "тяжелой артиллерией"

17 июня 2019, 21:24  •  44 • Политика
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин прокомментировал назначение Михаила Бабича своим заместителем. В своем Instagram он назвал его "тяжелой артиллерией".
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал назначение Михаила Бабича заместителем главы министерства "усилением тяжелой артиллерией". Такую подпись министр оставил под совместным с Бабичем снимком в Instagram.
"Усиливаем министерство тяжелой артиллерией", - написал Орешкин. На фото он и Бабич показывают "класс".
Впрочем, некоторые подписчики отреагировали на это заявление настороженно.
"А найдете общий язык? Вроде как разные стили управления", - спрашивает пользователь dmitry0851.
А другие же, напротив, порадовались.
"Искренне желаю только хорошего Вашему ведомству, слаженной работы и больших перспектив!" - пишет пользователь janerazilova.
Отметим, что распоряжение о назначении бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича замминистра экономического развития РФ было опубликовано сегодня, 17 июня. Ранее Бабич был послом России в Минске.
Известно, что Бабич в Минэкономразвития, в частности, будет заниматься интеграционной тематикой. Об этом журналистам ранее сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Белоруссия и Россия в конце прошлого года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



44
Источник
Похожие новости
16 июня 2019, 23:54
Более 610 тыс. вопросов уже поступило на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
17 июня 2019, 18:09
Путину и Лукашенко представят предложения интеграции в Союзном государстве
17 июня 2019, 21:24
Орешкин назвал своего нового заместителя "тяжелой артиллерией"
17 июня 2019, 19:24
Источник: зарубежные спецслужбы пытаются атаковать системы управления инфраструктурой РФ
17 июня 2019, 14:54
"Вот теперь возможный захватчик все поймет": В Польше обрадовались размещению американцев у границ
17 июня 2019, 21:24
Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 июня 2019, 03:24
Как Киевскую Русь превратили в Украину, а потом в «АнтиРоссию»
17 июня 2019, 08:24
Последняя встреча Мэй на посту премьера будет с Путиным. Возможно, но с одним условие...
17 июня 2019, 03:24
Луи Блан и "Медуза", "А у нас во дворе есть девчонка одна", необратимый Чубайс и серд...
17 июня 2019, 01:54
"Так это были не русские?": Экс-глава Генштаба ВСУ спустя 5 лет признался в...
17 июня 2019, 05:09
Брошенные гарнизоны. Причины и последствия расформирования частей РФ на Дальнем Восто...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июня 2019, 06:24
Ряженые как основа государственной дискредитации России
13 июня 2019, 19:54
Очередная атака доказала, что русские С-300 бессильны перед РЭБ Израиля
15 июня 2019, 01:09
"Это старая российская территория": Экс-канцлер Германии взбесил украинцев словами о Крыме
12 июня 2019, 04:54
Советский пулемет оказался смертельным оружием для современного американского броневика
16 июня 2019, 12:54
Бестактно и неуместно: Польские СМИ предъявили претензии Дуде за сравнение поляков и русских
11 июня 2019, 09:24
Американский адмирал пожаловался на русских моряков и лётчиков: "Не соответствуют тому, что мир ожидает"
13 июня 2019, 13:24
"Мира не будет - будет НАТО": В Верховной раде заявили о катастрофе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.