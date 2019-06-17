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Орешкин назвал своего нового заместителя "тяжелой артиллерией"
17 июня 2019, 21:24 • 44 • Политика
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин прокомментировал назначение Михаила Бабича своим заместителем. В своем Instagram он назвал его "тяжелой артиллерией".
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал назначение Михаила Бабича заместителем главы министерства "усилением тяжелой артиллерией". Такую подпись министр оставил под совместным с Бабичем снимком в Instagram.
"Усиливаем министерство тяжелой артиллерией", - написал Орешкин. На фото он и Бабич показывают "класс".
Впрочем, некоторые подписчики отреагировали на это заявление настороженно.
"А найдете общий язык? Вроде как разные стили управления", - спрашивает пользователь dmitry0851.
А другие же, напротив, порадовались.
"Искренне желаю только хорошего Вашему ведомству, слаженной работы и больших перспектив!" - пишет пользователь janerazilova.
Отметим, что распоряжение о назначении бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича замминистра экономического развития РФ было опубликовано сегодня, 17 июня. Ранее Бабич был послом России в Минске.
Известно, что Бабич в Минэкономразвития, в частности, будет заниматься интеграционной тематикой. Об этом журналистам ранее сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Белоруссия и Россия в конце прошлого года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции.
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