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Орешкин назвал сроки сокращения работоспособного населения России: "Предопределено"
22 мая 2021, 19:40 • 21 • Политика
Максим Орешкин заявил, что сокращение трудоспособного населения в России продлится до второй половины 2020-х годов, и это негативно повлияет на рост экономики.
Численность трудоспособного населения России будет снижаться до второй половины 2020-х годов. С таким заявлением выступил помощник президента России Максим Орешкин на марафоне "Новое знание".
По его словам, резкое снижение численности трудоспособного населения началось в России ещё с 2013-2015 годов. Орешкин утверждает, что этим уже ничего невозможно было сделать, так как это было предопределено. И такая ситуация продлится до середины 2020-х годов.
- подчеркнул Максим Орешкин.
Он добавил, что экономический кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, стал самым тяжёлым со времён Второй мировой войны. И Россия сумела его пережить.
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