Орешкин назвал сроки сокращения работоспособного населения России: "Предопределено"

Максим Орешкин заявил, что сокращение трудоспособного населения в России продлится до второй половины 2020-х годов, и это негативно повлияет на рост экономики.

Численность трудоспособного населения России будет снижаться до второй половины 2020-х годов. С таким заявлением выступил помощник президента России Максим Орешкин на марафоне "Новое знание".

По его словам, резкое снижение численности трудоспособного населения началось в России ещё с 2013-2015 годов. Орешкин утверждает, что этим уже ничего невозможно было сделать, так как это было предопределено. И такая ситуация продлится до середины 2020-х годов.

Это, конечно, стало одним из серьезных факторов сдерживания темпов экономического роста,

- подчеркнул Максим Орешкин.

Он добавил, что экономический кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, стал самым тяжёлым со времён Второй мировой войны. И Россия сумела его пережить.