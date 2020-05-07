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Орешкин - человек-насмешка, а по Решетникову с ходу ударили: Большую игру разглядел политолог
07 мая 2020, 21:10 • 28 • Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам. В этой связи политолог Крутаков вспомнил ситуацию с Орешкиным. "Был, ну, тоже был такой достаточно человек-насмешка. Над которым все смеялись, потому что, ну, он из себя ничего не представлял и решений никаких не принимал", - отметил эксперт, объясняя суть "большой игры".
Президент России Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Эксперты увидели в этом удар по позициям мэра Москвы Сергея Собянина, так как "это его креатура". Своим мнением на этот счёт с Царьградом поделился политолог, публицист, аналитик, преподаватель Департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.
Он подтвердил, что Максим Решетников действительно "вырос" под Сергеем Собяниным, хотя точнее будет сказать - под его замом Анастасией Раковой. Но по большому счёту Ракова и Собянин – это одно и то же, потому что вся их политическая карьера и судьба связаны. И в этом смысле удар по Решетникову действительно бьёт по Собянину, соглашается политолог, однако указывает на один важный нюанс.
В этой ситуации политолог рассматривает произошедшее как мощный психологический удар именно по самому Решетникову. По мнению эксперта, министр сейчас находится в очень сложном состоянии.
Поэтому он полагает, что отставка Решетникова если и будет, то, скорее всего, она будет мягкая, чтобы не было удара прямого по Собянину. Чтобы это не воспринималось и не комментировалось как "вот, разногласия, вот, Собянин провалился".
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