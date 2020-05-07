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Орешкин - человек-насмешка, а по Решетникову с ходу ударили: Большую игру разглядел политолог

07 мая 2020, 21:10  •  28 • Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам. В этой связи политолог Крутаков вспомнил ситуацию с Орешкиным. "Был, ну, тоже был такой достаточно человек-насмешка. Над которым все смеялись, потому что, ну, он из себя ничего не представлял и решений никаких не принимал", - отметил эксперт, объясняя суть "большой игры".
Президент России Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Эксперты увидели в этом удар по позициям мэра Москвы Сергея Собянина, так как "это его креатура". Своим мнением на этот счёт с Царьградом поделился политолог, публицист, аналитик, преподаватель Департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.
Он подтвердил, что Максим Решетников действительно "вырос" под Сергеем Собяниным, хотя точнее будет сказать - под его замом Анастасией Раковой. Но по большому счёту Ракова и Собянин – это одно и то же, потому что вся их политическая карьера и судьба связаны. И в этом смысле удар по Решетникову действительно бьёт по Собянину, соглашается политолог, однако указывает на один важный нюанс.
"Помним, как Путин сказал тогда на митинге на Поклонной горе, что Собянин не орёл, но хороший парень, работящий. Ну то есть, ну, всё, он выдал ему характеристику. Что это такая "рабочая лошадка", от которой требовать каких-то серьёзных политических ходов или возможностей глупо", - сказал Леонид Крутаков в интервью Царьграду.
В этой ситуации политолог рассматривает произошедшее как мощный психологический удар именно по самому Решетникову. По мнению эксперта, министр сейчас находится в очень сложном состоянии.
"Вспомним, Орешкин был, ну, тоже был такой достаточно человек-насмешка. Над которым все смеялись, потому что, ну, он из себя ничего не представлял и решений никаких не принимал. Да и от ведомства этого при Орешкине ничего не зависело", - отмечает Леонид Крутаков.
Поэтому он полагает, что отставка Решетникова если и будет, то, скорее всего, она будет мягкая, чтобы не было удара прямого по Собянину. Чтобы это не воспринималось и не комментировалось как "вот, разногласия, вот, Собянин провалился".
"Я думаю, что потихоньку, мягко отодвинут в сторону и уберут", - объяснил суть "большой игры" эксперт.

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