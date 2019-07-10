«Ордер нарушает права человека»: суд в Польше не стал высылать в Швецию россиянина, который вывез своих детей

Польский суд выступил против экстрадиции россиянина Дениса Лисова, которому в Швеции грозит четыре года тюрьмы. Ранее мужчина вывез трёх своих дочерей из скандинавской страны, где они жили в приёмной семье. Сам Лисов рассказал RT, что рад вердикту и теперь будет ждать решения о получении вида на жительство в Польше. Россиянин рассчитывает, что его дочери уже в сентябре пойдут в детский сад и школу в Варшаве.

Окружной суд Варшавы рассмотрел дело об экстрадиции в Швецию россиянина Дениса Лисова, который в Гётеборге самовольно забрал из приёмной семьи ливанского происхождения трёх своих дочерей. Мужчина был задержан 1 апреля в аэропорту Варшавы, когда ждал вылета в Москву. Судья принял решение снять с Лисова арест, чтобы не допустить экстрадиции россиянина и разлучения его с семьёй. В Швеции россиянину грозит наказание — четыре года лишения свободы.

«Суд считает, что европейский ордер на арест, выданный по этому делу шведскими властями, нарушает свободы и права гражданина Дениса Лисова», — заявил судья.

Как рассказал RT адвокат Лисова Бабкен Ханзадян, суд вынес такой вердикт, руководствуясь необходимостью сохранения семьи.

«В Польше нет такого закона, на основании которого можно судить отца, не лишённого родительских прав, за то, что он забрал своих детей у чужих людей. Кроме того, Польша изначально стояла на том, что семью разлучать нельзя. Также суд не хотел выдавать Дениса, так как на территории Швеции ему грозит четыре года тюрьмы. Слушания по уголовному делу проходили в закрытом режиме, но там работали наши адвокаты и делали всё возможное. Именно после вердикта суда и был выдан ордер на арест, а затем Лисова объявили в международный розыск», — рассказывает Ханзадян.

Как пояснил адвокат, теперь по решению суда в правоохранительные органы поступит соответствующий запрос и международный розыск с Дениса в ближайшее время будет снят. Согласно решению суда, ни одна европейская страна не станет выдавать Лисова, арест будет грозить ему только в Швеции.

«Я очень рад такому вердикту. Мы сохранили семью. Лисов — отец, а не преступник. Все в Польше: органы опеки, прокуратура, полиция, пограничники были против разделения семьи и не допускали такой возможности. В июне прокурор решил не задерживать Лисова до суда, хотя обычно всегда задерживают из-за угрозы побега. Дениса не стали. Я сам отец троих дочерей, поэтому случай Лисова мне очень близок», — подытожил адвокат.

Ханзадян рассказал, что сегодня все, кто переживал за Лисова и участвовал в его деле, будут радоваться, но уже завтра надо будет думать о дальнейших планах. По словам адвоката, в течение месяца должен решиться вопрос о возможности получения Лисовым статуса беженца.

Сам Денис в разговоре с RT не скрывал своей радости, хотя, по его словам, до последнего момента очень волновался.

«Рад, что этот тяжёлый камень упал с души, — поделился Денис с RT. — Перед заседанием я волновался. Мы с адвокатами, конечно, надеялись на лучшее. Они меня успокаивали, что всё будет хорошо, но я всё равно переживал. После того как судья зачитал приговор, напряжение прошло. Сейчас у шведской стороны есть возможность обжаловать постановление суда, но надеемся, что они этого делать не будут».

Денис рассказал RT, что теперь будет ждать решения по вопросу получения вида на жительства в Польше. Также он рассказал о здоровье дочерей. Напомним, что после перенесённого стресса здоровье у всех девочек сильно пошатнулось. Как ранее сообщал RT, старшая дочь похудела на 15 кг и её организм был сильно истощён. У младшей дочери развилась астма, а у средней прерывается дыхание.

«Старшая дочь сейчас находится на лечении, младшей необходим осмотр специалиста. Сейчас никаких проблем в получении медицинской помощи не возникает. Благодаря помощи посольства, адвокатов и армянской общины мы получаем всё необходимое. Девочки чувствуют себя значительно лучше, — поделился Лисов. — В сентябре дочери смогут пойти в детский сад и школу. Сейчас этот вопрос решается».

Напомним, что история Дениса Лисова получила огласку весной 2019 года. Как ранее сообщал RT, уроженец Хабаровска переехал с женой в Швецию в 2012 году. Через два года женщина тяжело заболела и попала в больницу. Тогда в личную жизнь Лисовых вмешались органы опеки. Они посчитали, что отец в одиночку не справляется с родительскими обязанностями, изъяли троих дочерей и поместили в приёмную семью уроженцев Ливана.

Девочки часто плакали, порядки мусульманской семьи были им чужды. Тогда Денис во время очередной встречи решился выкрасть своих детей. Он перебрался на пароме в Польшу, но в аэропорту Варшавы, ожидая вылет в Москву, был задержан по международному ордеру.