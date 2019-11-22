Ордена почетным: за что президент наградил выдающихся граждан России

«Спасибо большое вам всем за нашу страну». Такими словами Владимир Путин завершил торжественное вручение госнаград, которое 21 ноября прошло в Кремле. Президент вручил звезды Героев России пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которые спасли сотни жизней, успешно посадив Airbus A321 на подмосковном поле. Во время церемонии глава государства выполнил обещание, данное композитору Александре Пахмутовой, и отметил управленческие амбиции легендарного путешественника Артура Чилингарова. Всего в этот день награды из рук президента получили 47 человек, внесших особый вклад в развитие России, — от народных артистов до рядовых врачей региональных больниц.

«Поможем, что бы ни было»

Вручение государственных наград, безусловно, стало одним из главных мероприятий 21 ноября. В Кремле собрались деятели культуры, политики, представители религиозных конфессий и многие другие россияне, чей труд, как выразился президент, уже стал частью российской истории. В Екатерининском зале можно было одновременно встретить не только известные каждому лица, но и летчиков, педагогов и врачей, совсем не привыкших к камерам и вниманию журналистов.

— Сегодня в Кремле собрались наши выдающиеся соотечественники, наши выдающиеся граждане. Их труд, творчество, сама судьба уже стали неотъемлемой частью истории нашей страны, а победы и яркие, уникальные достижения — это гордость России и нашего народа, — заявил Владимир Путин. — Убежден, что все, кто присутствует здесь, внесли свою лепту в укрепление и развитие нашего общества. Сегодня в зале поистине блестящая плеяда: представители ведущих предприятий, известные врачи, учителя, педагоги, деятели культуры, искусства и спорта.

Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которым 15 августа удалось посадить неисправный лайнер на кукурузном поле и тем самым спасти жизни более 200 пассажиров, всячески избегали контакта с корреспондентами. Оба вежливо отказывались от комментариев, ожидая присвоения званий Героев Российской Федерации.

— Данная награда — не только моя заслуга, это признание слаженных действий всего нашего экипажа и благодарность за труд всех тех, кто учил нас этому делу, — подчеркнул Дамир Юсупов после вручения ему звезды Героя.

Не менее скромным оказался и горнорабочий подземной шахты Эдуард Егоренко, который 21 ноября получил от президента знак отличия «За наставничество».

— Ощущения приятные. Вроде и не волнительные, но когда с вами разговариваю, чуть-чуть ощущаешь тревожность. Потому что непривычно всё это. Но это приятное впечатление, которое останется со мной на всю жизнь. Это — память, — заявил он в беседе с «Известиями». — Я работаю на шахте Кирова больше 20 лет. Это награда за то, что я обучаю учеников, чтобы они правильно работали и вели себя в шахте.

Разного уровня награды были присвоены и выдающимся деятелям культуры. Так, композитор Александра Пахмутова, которая недавно отпраздновала 90-летие за роялем в Большом театре, получила орден Святого Апостола Андрея Первозванного. 10 ноября, поздравляя народную артистку с юбилеем, президент пообещал вручить ей высшую награду России, «как это положено, на торжественной церемонии в Московском Кремле».

— Вы возглавляете легендарную страну, потрясающую страну, — обратилась композитор к Владимиру Путину с трибуны. — И поэтому мы не допустим, чтобы всё было хуже, всё должно быть хорошо. Талантливые люди, великолепная страна, и вы это знаете и любите. Хочу пожелать вам мужества, энергии. Мы вам поможем всегда, что бы ни было.

Очень много значит полученный от президента орден Святой Великомученицы Екатерины и для вдовы великого писателя, главы Русского благотворительного фонда Александра Солженицына Наталии Солженицыной.

— Это очень высокая награда. Я удивлена, но радостно удивлена, что мне ее присудили, — сказала она «Известиям».

Приятно получать награду из рук главы государства и в присутствии столь уважаемых людей, добавил в беседе с «Известиями» руководитель общероссийской организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» Александр Шохин, которому был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

— Для нас это своего рода фиксация более чем 25-летнего пути по созданию социального партнерства в России. Мне кажется, в год столетия Международной организации труда очень символично, что я и Михаил Шмаков получили высокие государственные награды, — пояснил он.

Народная артистка танцовщица Светлана Захарова, также получившая награду, заявила в беседе с «Известиями», что для нее это особый день.

— Конечно, каждая награда — это всегда неожиданность и в то же время в какой-то степени закономерное решение: за последнее время мне очень много приходилось представлять на международном уровне свою страну, начиная с церемонии открытия Олимпиады в Сочи и заканчивая зарубежными гастролями. Служить России, своему народу, представлять на международном уровне свою страну — это всегда огромная ответственность, — добавила она.

Награжденный орденом Дружбы академик Иван Стилиди поблагодарил президента за внимание к здравоохранению.

— Эта награда обязывает нас и впредь держать на высоте российскую онкологию, — сказал «Известиям» директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. — В России блестящая хирургическая школа. Наша задача — передать свое мастерство ученикам, которые, уверен, превзойдут своих учителей. Я благодарен лидеру нации за внимание к нашей отрасли. Благодаря его поддержке и под руководством Вероники Скворцовой мы получили возможность выстроить современную, высокоэффективную федеральную противораковую службу, основанную на достижениях мировой онкологической науки.

Без длинных слов

Разумеется, мероприятие не обошлось без моментов, которые развеселили гостей.

— Я всегда завидую, когда здесь выходят ребята, поджарые, говорят без всяких длинных слов «Служу России». Я тоже говорю: «Смешу Россию», — заявил народный артист Александр Ширвиндт.

А вот депутат Госдумы известный путешественник Артур Чилингаров после получения награды перепутал трибуны и попытался выступить с президентской.

— Там еще рано, — в шутку заявил он, осознав ошибку.

— Надо начинать присматриваться, — отреагировал Владимир Путин.

Весьма оригинальным оказалось и выступление председателя профсоюза работников связи Анатолия Назейкина, который предположил, что в будущем будет вручаться орден Владимира Путина. Кроме того, в ходе своей речи он не только поблагодарил за награду, но и обратился к президенту с конкретной инициативой.

— Хочу поднять проблему перед президентом России по сельским почтальонам. У нас в стране 60 тыс. сельских почтальонов, зарплата у них невысокая и пенсия, естественно, тоже. Хочу обсудить этот вопрос, чтобы их включили в список сельскохозяйственных работников, которым положена надбавка к пенсии, — сообщил он «Известиям» еще до начала самой церемонии.

Завершая церемонию, президент отметил, что ему хотелось бы лично ответить каждому, кто в этот день выступал с трибуны.

— Но позволю себе только несколько слов, — обратился он к собравшимся. — Александра Николаевна Пахмутова, выступая несколько минут назад, сказала: Вы (я то есть) возглавляете великую, легендарную страну. Спасибо большое вам всем за нашу страну.

Меркель vs Маурер

В этот же день в Кремле прошли и переговоры Владимира Путина и его коллеги из Швейцарии Ули Маурера. То ли зимняя погода, то ли московские пробки или какие-то другие особенности российской столицы негативно повлияли на настроение швейцарских журналистов, которые перед началом встречи создавали излишний ажиотаж. Зарубежные гости боролись за места в пресс-центре, лишая стульев коллег из РФ, а также пытались отстоять право вести прямую трансляцию с места проведения самих переговоров. Свое неординарное поведение швейцарские корреспонденты объясняли важностью мероприятия.

— Швейцария — маленькая страна, и для нас встреча с президентом России очень важна. Для вас — нет, это же не переговоры с канцлером Германии, — возмущалась одна из представительниц швейцарской прессы.

Поэтому сотрудникам пресс-службы помимо выполнения своих обычных задач приходилось и рассказывать о многосторонней внешней политике РФ, и рассеивать миф о превосходстве госпожи Меркель.

С другой стороны, стоит отметить, что практически все разбирательства велись на русском языке. В стране, где на законодательном уровне закреплены четыре официальных языка (немецкий, французский, итальянский и ретороманский), выучить русский, по всей видимости, представляет не самую сложную задачу.

Сами же переговоры прошли в положительном ключе. Владимир Путин отметил глубокие отношения между странами и улучшение кооперации в экономической сфере.

— Растет товарооборот, в прошлом году он значительно вырос, по-моему, где-то в районе 20%, и это хороший показатель, — заявил в ходе открытой части переговоров российский лидер.

Швейцарский президент Ули Маурер в свою очередь отметил, что «по-прежнему существует большой потенциал для углубления и расширения отношений».