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Орден Победы с монумента Славы из Львова эвакуировали в Харьков

06 января 2020, 22:09  •  190 • В России

Мы так привыкли к украинским новостям одного характера, что в приходящие известия совсем другого рода поначалу даже и не верится. Однако, как оказалось, на Украине не только сносят памятники в рамках объявленной декоммунизации, но и, пусть и частично, пытаются их спасти.

Бывший мэр Харькова и экс-губернатор Харьковской области, экс-депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин отчитался на своей странице в Инстаграм, что ему удалось спасти один из барельефов с монумента Славы, открытого во Львове в мае 1970 года. Конкретно речь идет о барельефе ордена Победы.

Так монумент выглядел до разрушения. Фото: instagram.com/dobkinmm

- Это Орден Победы со львовского Монумента Славы. На второй фотографии - так Монумент Славы выглядел раньше. На третьей, четвёртой, пятой и шестой фотографиях - благодарные потомки полицаев разрушают Монумент. На седьмой фотографии - в таком состоянии мы нашли Орден Победы с Монумента на одной из львовских фирм. Он весит больше 700 кг. Им торговали, как ломом цветного металла. Мы выкупили его у вандалов. Почти за полмиллиона гривен (более 1 миллиона рублей – прим. авт.), - написал Добкин в публикации на своей странице, выложив соответствующие фотографии. - Теперь он в Харькове и ждёт того времени, когда мы вернём его на прежнее место. Вместе с адекватными львовянами вернём. Но, думаю, это будет не скоро.

Фото: instagram.com/dobkinmm

После чего добавил в постскриптуме: «Оказывается с памятниками воюют не только по идеологическим мотивам. Это ещё у патриотов и неплохой бизнес».

Собственно говоря, в том, что снос памятников, особенно, выполненных из цветных металлов, для украинских радикальных наципатриотов является бизнесом, никто и не сомневался. 700 кг ордена Победы из бронзы или меди стоят весьма немалых денег. А на монумент западноукраинские радикалы зубы точили давно. Еще в 2007 году, задолго до Евромайдана горсовет Львова создал комиссию по «вопросу о возможном демонтаже мемориала или удалению отдельных имперско-большевистских символов». В апреле 2016 депутаты горсовета от Украинской Галицкой партии потребовали от мэра демонтировать монумент, поскольку его существование является нарушением принятых в 2015-м законов о декоммунизации. А в феврале 2018 вандалы из числа националистов разбили плиты на монументе. После чего в декабре город начал демонтаж монумента якобы в связи с его «аварийным состоянием». А в начале 2019го демонтировали и пять горельефов с изображениями советских солдат, а потом снесли и всю стелу. Надо заметить, что стела монумента была сделана из гранита, а барельефы и центральная скульптурная группа – из кованой меди и бронзы.

Фото: instagram.com/dobkinmm

Прекрасно, что Добкин смог выкупить этот барельеф. Да хоть в пункте приёма цветмета. Но, судя по комментариям к странице Добкина, которые оставляют озлобленные «патриоты» ждать, когда вместе с «адекватными львовянами» он сможет вернуть орден Победы на его прежнее место, придется не долго, а очень долго.

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