Вопрос о том, почему почётного гендиректора "НПО машиностроения" Герберта Ефремова наградили "всего лишь" орденом Святого Апостола Андрея Первозванного, а не присвоили звание Героя Труда, звучит абсурдно. Об этом пишет военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.

Он пояснил, что благодаря работе Ефремова система ПРО США была фактически обнулена. При этом у конструктора уже есть звания Героя Социалистического Труда и Героя Труда Российской Федерации.

Кроме того, речь идёт об ордене с мечами.

"Потому что есть его гражданская "версия" - без них. А есть военная. Сухой строкой статута это означает "за отличия в боевых действиях", - добавил Коц в Telegram-канале Kotsnews.

Это можно приравнять к боевым действиям за выживание военной науки России в 1990-х.

"Хочется верить, что Герберту Александровичу есть кому передать знамя победы, добытое в этой невидимой войне", - подчеркнул журналист.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин, грубый просчёт США на международной политической арене стал причиной, по которой российская сторона начала разрабатывать гиперзвуковое оружие. Дело в том, что в 2002 году Вашингтон вышел из Договора по противоракетной обороне.

Развёртывание американцами системы стратегической противоракетной обороны могло обнулить ядерный потенциал Москвы. Однако они просчитались, ибо русские начали реагировать на угрозу.

Герберт Ефремов является главным идеологом создания гиперзвукового боевого блока "Авангард".