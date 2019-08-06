Орбитальные войны Франции. Русские спутники, трепещите! • 78 • Аналитика В погоне за модными трендами

Вслед за США объявила о планах создания космических войск и Франция. В США это даже «силы», то есть вид ВС, уже шестой по счету. (К вопросу о наших реформах ВС 90-х годов и начала «нулевых», когда, с оглядкой и на США тоже и под лозунгом (достаточно здравым) оптимизации структуры ВС, или, скажем, «сокращения числа генералов», ПВО страны из вида ВС стали частью ВВС, РВСН из вида стали отдельным родом войск и так далее.) То есть у американцев сейчас процесс идет в сторону усложнения структуры и забюрокрачивания ВС. Что до России и СССР, то космические войска у нас существуют очень давно, а теперь они входят в состав Воздушно-космических сил РФ, чья аббревиатура (ВКС) стала после сирийских событий очередным узнаваемым «русским брендом».









Не отстала и Франция от модного «тренда» — к 1 сентября этого года президент страны Макрон планирует создать в составе ВВС Космическое командование, а потом, вслед за Россией (и внезапно КСИР Ирана) переименовать ВВС в ВКС. И сразу под еще не созданную структуру пытаются выбить средства для масштабного проекта, то есть для «освоения» и «распила». Других-то проблем у ВС Франции ведь нет, куда не ткни — так все, можно сказать, как сыр в масле катаются, так что и остается только тратить на космические войны. Разумеется, проблем нет не в реальности, а в воспаленном воображении министра обороны страны Флоренс Парли. А в реальной жизни у ВС Пятой Республики проблем с финансированием, численностью, боеготовностью — хоть отбавляй, хоть кому продавай, да не берут.



Итак, м-м Парли заявила о новом плане «освоения околоземного пространства» в военных целях, для чего к военным ассигнованиям на космос (куда входят в основном расходы на военные КА и поддержание их деятельности и обслуживающей их наземной инфраструктуры) в размере 4 млрд. долл. на ближайшие 6 лет добавится аж целых 780 млн. долл. к 2025 г. Откровенно говоря, по западным меркам, даже не по американским, это копейки. Но планов зато громадье.



Страшные русские спутники-хулиганы

Французскую министершу очень беспокоят русские спутники-инспектора, которые могут и проинспектировать состояние своих спутников, и состояние чужих, и навредить чужим космическим аппаратам (КА) могут, и даже протаранить их (по ее мнению, на самом деле жертвовать ценным аппаратом мы не будем, нам есть чем сбивать КА и без этого). И могут они прятаться среди различных ступеней и обломков, оставшихся после выведения — что они в свое время демонстрировали.



Более того, этим «инспекторам» приписывают и возможности по физическому ослеплению аппаратуры КА-разведчика, и по постановке ему помех — в теории возможно, но такой аппарат не резиновый, откуда в нем столько места еще и для такой аппаратуры и откуда на борту столько энергии? И, опять же, средства для физического ослепления КА оптико-электронной разведки и средства помех спутникам у нас имеются — наземные и весьма эффективные. Но «инспекторам» даже наличие на борту баллонов с краской и распылителем приписывают, мол, могут закрасить спутник врага и лишить его и энергии (с покрашенными солнечными батареями), и «зрения». В общем, помогите, русские космические хулиганы зрения лишают!



Кстати, американцы еще несколько лет назад вывели классификацию возможных воздействий одного КА на другой. У них получилось 6 основных способов — кинетические средства поражения (сюда, видно, входят и автоматические пушки и космические УР на базе переделанных УР «воздух-воздух», которые еще при СССР были испытаны в космосе), лазеры, мощные микроволновые импульсы (ЭМИ), помехопостановка, некие воздействия роботами и те самые химические распылители с краской. Странно, что нет ни тарана, ни спутника-гранаты, коими были советские КА-перехватчики типа ИС, ИС-М, ИС-МУ и прочие. Возможно, это отнесено в кинетический раздел.



Страхи мадам Парли

Правда, уровень познаний м-м Парли в военно-космическом деле демонстрировала не так уж и давно, в 2018 г. И весьма неудачно, что и неудивительно. Тогда, в сентябре прошлого, года она заявила, что один из наших военных КА-ретрансляторов типа «Луч» «совершал акт шпионажа» в отношении франко-итальянского телекоммуникационного КА ATHENA-FIDUS в 2017 г. К богине Афине Палладе название не имеет отношения, это аббревиатура, означающая «Доступ на театры для европейских союзных сил — франко-итальянский спутник двойного назначения». Мол, «Луч» специально подобрался к этому КА, чтобы перехватить переговоры по защищенным линиям.



Доказательств, правда, не было никаких, кроме «такое впечатление, что он подошел так близко специально», но разве «хайли лайкли» уже недостаточно? Во-первых, если это так, то чего же Парли целый год молчала и копила такое в себе? Во-вторых, она, видно, не в курсе назначения и примерной нагрузки КА типа «Луч», не предназначенных для такой разведки. В-третьих, для перехвата чужих спутниковых сообщений не обязательно подгонять рядом свой спутник, есть и иные методы, попроще и эффективнее. Ну и последнее — мадам, если рядом с вами в автобусе, парижском метро или лифте окажется мужчина, это не значит, что он хочет с вами познакомиться поближе без вашего согласия, возможно, ему просто встать было больше негде и дел своих куча, а на вас он и не взглянул. В общем, теорию «хэрассмента» оставьте, пожалуйста, на Земле... и у себя на Западе.

Решительный план за скромную сумму

Для противодействия страшным русским спутникам-инспекторам Флоренс Парли предлагает следующее. Во-первых, оснастить телекамерами наблюдения военные связные КА типа Syracuse-4, которые только планируется запустить, начиная с 2021 г., числом 3 штуки, заменив «Сиракузы» третьего поколения. Остальным их КА, очевидно, такие камеры не нужны?



Также они предлагают создать преемника наземной бистатической радиолокационной системы контроля космических аппаратов GRAVES (это милое название также не имеет ничего общего с могилами, кладбищами и зомби — это аббревиатура). Мол, преемник GRAVES должен будет обладать повышенными возможностями по обнаружению микроспутников и обнаруживать КА размером «с коробку для обуви» (женщина на посту МО мыслит близкими ей категориями) на орбитах до 1500 км от Земли. Но, учитывая, что собственно систему GRAVES французы разрабатывали 15 лет, и еще не один год мучили в ходе доводки, и то, что система работает всего лишь более 10 лет, и то, что новое поколение разрабатывать будут дольше — эту систему ждать придется очень долго.



Охрана от хулиганов, или Как явиться с ножом на перестрелку

А вишенкой на тортике м-м Парли посчитала следующую идею — создание созвездия миниатюрных КА с лазерными излучателями на борту для ослепления или повреждения аппаратуры КА противника, в случае его воздействия на французские КА. Формально Договор по космосу 1967 г. не запрещает размещения в космосе неядерного оружия, и право на это есть и у Франции, а с заключением более жесткого договора по оружию на орбите никакого прогресса нет. Сможет ли Франция такое создать, и начать запускать аж в 2023 г., как говорит мадам министр? Очень сомнительно! По ее же словам, Франция здорово отстала от ведущих стран (России, США и Китая) в области мощных лазеров. Также малогабаритный аппарат, но с лазером, и достаточно мощным, чтобы повредить аппаратуру чужого спутника, — это сильно исключающие друг друга понятия. Ну и самое главное: налицо явное непонимание, откуда исходит потенциально основная угроза космическим группировкам «сил добра», какими они себя считают.





Все эти КА-инспекторы, вооруженные хоть ракетами и пушками, хоть пульверизатором, пишущим то самое слово на объективах аппаратуры, что можно увидеть и в туалетах Парижа, — это в лучшем случае аппараты для диверсий и различных мелких пакостей. В России давно поняли, что размещение оружия собственно на орбите малоперспективно: для поражения наземных целей оно не годится (низкая скорость реакции, большая затрачиваемая масса нагрузки, топлива, низкая точность, высокая уязвимость) и полностью проигрывает ракетному оружию. А цели на орбите можно отлично «снести» или ослепить и повредить и с Земли. Причем сами средства поражения будут и куда мобильнее, и куда оперативнее, и куда менее уязвимы, чем различные КА-перехватчики. Исключением могут быть лишь аппараты для высоких орбит вроде орбит различных систем глобального позиционирования или геостационарных. Туда с Земли пока дотянуться сложновато (или же способ есть, но мы о нем не знаем). Россия. Объективные причины отставания



Поэтому основной угрозой со стороны РФ (в случае серьезной войны) для орбитальных группировок противника будут различные наземные и воздушные противоспутниковые комплексы. Скажем, те самые не так давно «засвеченные» противоспутниковые ракеты для МиГ-31БМ, противоспутниковые ракеты в составе системы ПРО А-235 или С-500, лазерные воздушные комплексы ослепления или же наземные, одним из которых, как считают, является известный «Пересвет» и прочее. А никак не «инспекторы». И от них лазерами не отмахаешься. И выйдет в итоге, как в известном фильме — придут герои нашего рассказа на перестрелку с ножами, то есть неподготовленными.



Никто не знает сценария конфликта в космосе

Впрочем, непонимание того, как вообще может протекать конфликт в космосе, наблюдается не только во Франции, но и в США, да и у нас, вероятно, не до конца представляют себе картину такого сражения — опыта-то нет. Несмотря на то, что опыта в противоспутниковой области у нас на порядок больше, чем у остальных.



Американцы вообще больше сейчас упирают на защиту КА от диверсий скрытного характера (ведь открытая атака на орбитальную группировку — это стопроцентный «казус белли» уровня ракетной атаки на страну, и возможна только в случае такого же уровня конфликта). Потому что опасаются различных «пакостей» в виде выхода из строя какого-нибудь ключевого КА на ключевой орбите, нужного в каком-то конкретном районе, где происходит очередное «прокси-столкновение» между сверхдержавами, или между американцами и странами типа КНДР или Ирана. Видимо, французы тоже опасаются этого. Отсюда и заявления Флоренс Парли. Или же все проще — выбить сейчас финансирование, а там дальше можно валять ваньку еще долго, перенося сроки, уточняя требования и выбивая дополнительные ассигнования. Нынешние наши КА-инспекторы к тому времени могут и устареть.



А пока МО РФ неожиданно поведало на днях о целевом назначении двух КА из запуска 10 июля, и, они оказались продолжателями линии «инспекторов». В тексте сообщения особенно интересно звучит про «изучение космического воздействия» — только ли космического, а не рукотворного? Приведем сообщение ТАСС:

Российский военный спутник-инспектор провел орбитальное обслуживание другого военного спутника-регистратора РФ. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.

В министерстве сообщили, что сейчас продолжаются летные испытания космических аппаратов (КА) "Космос-2535" и "Космос-2536", предназначенных для исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки искусственных и естественных факторов космического пространства, а также отработки технологий их защиты и орбитального обслуживания.

"Проведена инспекция состояния и орбитальное обслуживание КА-регистратора с использованием КА-инспектора, а также передача целевой и телеметрической информации о состоянии КА-регистратора", — сообщили в российском военном ведомстве.

В Минобороны также рассказали, что в четверг в соответствии с программой испытаний проведены сбор и обработка орбитальных параметров этих спутников, проверка режимов функционирования, оценка параметров целевой аппаратуры.

"Данная аппаратура регистрирует воздействия на космический аппарат — регистратор космического мусора, электронного и протонного излучения внешнего естественного радиационного пояса Земли, протонов и тяжелых заряженных частиц, солнечных и галактических космических лучей", — пояснили в министерстве.

Космические аппараты были выведены на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1В" с космодрома Плесецк 10 июля.



Почему-то кажется, что «истерика» в отношении «объектов Е», как раньше называли на Западе ряд таких наших КА, теперь только усилится. Вслед за США объявила о планах создания космических войск и Франция. В США это даже «силы», то есть вид ВС, уже шестой по счету. (К вопросу о наших реформах ВС 90-х годов и начала «нулевых», когда, с оглядкой и на США тоже и под лозунгом (достаточно здравым) оптимизации структуры ВС, или, скажем, «сокращения числа генералов», ПВО страны из вида ВС стали частью ВВС, РВСН из вида стали отдельным родом войск и так далее.) То есть у американцев сейчас процесс идет в сторону усложнения структуры и забюрокрачивания ВС. Что до России и СССР, то космические войска у нас существуют очень давно, а теперь они входят в состав Воздушно-космических сил РФ, чья аббревиатура (ВКС) стала после сирийских событий очередным узнаваемым «русским брендом».Не отстала и Франция от модного «тренда» — к 1 сентября этого года президент страны Макрон планирует создать в составе ВВС Космическое командование, а потом, вслед за Россией (и внезапно КСИР Ирана) переименовать ВВС в ВКС. И сразу под еще не созданную структуру пытаются выбить средства для масштабного проекта, то есть для «освоения» и «распила». Других-то проблем у ВС Франции ведь нет, куда не ткни — так все, можно сказать, как сыр в масле катаются, так что и остается только тратить на космические войны. Разумеется, проблем нет не в реальности, а в воспаленном воображении министра обороны страны Флоренс Парли. А в реальной жизни у ВС Пятой Республики проблем с финансированием, численностью, боеготовностью — хоть отбавляй, хоть кому продавай, да не берут.Итак, м-м Парли заявила о новом плане «освоения околоземного пространства» в военных целях, для чего к военным ассигнованиям на космос (куда входят в основном расходы на военные КА и поддержание их деятельности и обслуживающей их наземной инфраструктуры) в размере 4 млрд. долл. на ближайшие 6 лет добавится аж целых 780 млн. долл. к 2025 г. Откровенно говоря, по западным меркам, даже не по американским, это копейки. Но планов зато громадье.Французскую министершу очень беспокоят русские спутники-инспектора, которые могут и проинспектировать состояние своих спутников, и состояние чужих, и навредить чужим космическим аппаратам (КА) могут, и даже протаранить их (по ее мнению, на самом деле жертвовать ценным аппаратом мы не будем, нам есть чем сбивать КА и без этого). И могут они прятаться среди различных ступеней и обломков, оставшихся после выведения — что они в свое время демонстрировали.Более того, этим «инспекторам» приписывают и возможности по физическому ослеплению аппаратуры КА-разведчика, и по постановке ему помех — в теории возможно, но такой аппарат не резиновый, откуда в нем столько места еще и для такой аппаратуры и откуда на борту столько энергии? И, опять же, средства для физического ослепления КА оптико-электронной разведки и средства помех спутникам у нас имеются — наземные и весьма эффективные. Но «инспекторам» даже наличие на борту баллонов с краской и распылителем приписывают, мол, могут закрасить спутник врага и лишить его и энергии (с покрашенными солнечными батареями), и «зрения». В общем, помогите, русские космические хулиганы зрения лишают!Кстати, американцы еще несколько лет назад вывели классификацию возможных воздействий одного КА на другой. У них получилось 6 основных способов — кинетические средства поражения (сюда, видно, входят и автоматические пушки и космические УР на базе переделанных УР «воздух-воздух», которые еще при СССР были испытаны в космосе), лазеры, мощные микроволновые импульсы (ЭМИ), помехопостановка, некие воздействия роботами и те самые химические распылители с краской. Странно, что нет ни тарана, ни спутника-гранаты, коими были советские КА-перехватчики типа ИС, ИС-М, ИС-МУ и прочие. Возможно, это отнесено в кинетический раздел.Правда, уровень познаний м-м Парли в военно-космическом деле демонстрировала не так уж и давно, в 2018 г. И весьма неудачно, что и неудивительно. Тогда, в сентябре прошлого, года она заявила, что один из наших военных КА-ретрансляторов типа «Луч» «совершал акт шпионажа» в отношении франко-итальянского телекоммуникационного КА ATHENA-FIDUS в 2017 г. К богине Афине Палладе название не имеет отношения, это аббревиатура, означающая «Доступ на театры для европейских союзных сил — франко-итальянский спутник двойного назначения». Мол, «Луч» специально подобрался к этому КА, чтобы перехватить переговоры по защищенным линиям.Доказательств, правда, не было никаких, кроме «такое впечатление, что он подошел так близко специально», но разве «хайли лайкли» уже недостаточно? Во-первых, если это так, то чего же Парли целый год молчала и копила такое в себе? Во-вторых, она, видно, не в курсе назначения и примерной нагрузки КА типа «Луч», не предназначенных для такой разведки. В-третьих, для перехвата чужих спутниковых сообщений не обязательно подгонять рядом свой спутник, есть и иные методы, попроще и эффективнее. Ну и последнее — мадам, если рядом с вами в автобусе, парижском метро или лифте окажется мужчина, это не значит, что он хочет с вами познакомиться поближе без вашего согласия, возможно, ему просто встать было больше негде и дел своих куча, а на вас он и не взглянул. В общем, теорию «хэрассмента» оставьте, пожалуйста, на Земле... и у себя на Западе.Для противодействия страшным русским спутникам-инспекторам Флоренс Парли предлагает следующее. Во-первых, оснастить телекамерами наблюдения военные связные КА типа Syracuse-4, которые только планируется запустить, начиная с 2021 г., числом 3 штуки, заменив «Сиракузы» третьего поколения. Остальным их КА, очевидно, такие камеры не нужны?Также они предлагают создать преемника наземной бистатической радиолокационной системы контроля космических аппаратов GRAVES (это милое название также не имеет ничего общего с могилами, кладбищами и зомби — это аббревиатура). Мол, преемник GRAVES должен будет обладать повышенными возможностями по обнаружению микроспутников и обнаруживать КА размером «с коробку для обуви» (женщина на посту МО мыслит близкими ей категориями) на орбитах до 1500 км от Земли. Но, учитывая, что собственно систему GRAVES французы разрабатывали 15 лет, и еще не один год мучили в ходе доводки, и то, что система работает всего лишь более 10 лет, и то, что новое поколение разрабатывать будут дольше — эту систему ждать придется очень долго.А вишенкой на тортике м-м Парли посчитала следующую идею — создание созвездия миниатюрных КА с лазерными излучателями на борту для ослепления или повреждения аппаратуры КА противника, в случае его воздействия на французские КА. Формально Договор по космосу 1967 г. не запрещает размещения в космосе неядерного оружия, и право на это есть и у Франции, а с заключением более жесткого договора по оружию на орбите никакого прогресса нет. Сможет ли Франция такое создать, и начать запускать аж в 2023 г., как говорит мадам министр? Очень сомнительно! По ее же словам, Франция здорово отстала от ведущих стран (России, США и Китая) в области мощных лазеров. Также малогабаритный аппарат, но с лазером, и достаточно мощным, чтобы повредить аппаратуру чужого спутника, — это сильно исключающие друг друга понятия. Ну и самое главное: налицо явное непонимание, откуда исходит потенциально основная угроза космическим группировкам «сил добра», какими они себя считают.Все эти КА-инспекторы, вооруженные хоть ракетами и пушками, хоть пульверизатором, пишущим то самое слово на объективах аппаратуры, что можно увидеть и в туалетах Парижа, — это в лучшем случае аппараты для диверсий и различных мелких пакостей. В России давно поняли, что размещение оружия собственно на орбите малоперспективно: для поражения наземных целей оно не годится (низкая скорость реакции, большая затрачиваемая масса нагрузки, топлива, низкая точность, высокая уязвимость) и полностью проигрывает ракетному оружию. А цели на орбите можно отлично «снести» или ослепить и повредить и с Земли. Причем сами средства поражения будут и куда мобильнее, и куда оперативнее, и куда менее уязвимы, чем различные КА-перехватчики. Исключением могут быть лишь аппараты для высоких орбит вроде орбит различных систем глобального позиционирования или геостационарных. Туда с Земли пока дотянуться сложновато (или же способ есть, но мы о нем не знаем).Поэтому основной угрозой со стороны РФ (в случае серьезной войны) для орбитальных группировок противника будут различные наземные и воздушные противоспутниковые комплексы. Скажем, те самые не так давно «засвеченные» противоспутниковые ракеты для МиГ-31БМ, противоспутниковые ракеты в составе системы ПРО А-235 или С-500, лазерные воздушные комплексы ослепления или же наземные, одним из которых, как считают, является известный «Пересвет» и прочее. А никак не «инспекторы». И от них лазерами не отмахаешься. И выйдет в итоге, как в известном фильме — придут герои нашего рассказа на перестрелку с ножами, то есть неподготовленными.Впрочем, непонимание того, как вообще может протекать конфликт в космосе, наблюдается не только во Франции, но и в США, да и у нас, вероятно, не до конца представляют себе картину такого сражения — опыта-то нет. Несмотря на то, что опыта в противоспутниковой области у нас на порядок больше, чем у остальных.Американцы вообще больше сейчас упирают на защиту КА от диверсий скрытного характера (ведь открытая атака на орбитальную группировку — это стопроцентный «казус белли» уровня ракетной атаки на страну, и возможна только в случае такого же уровня конфликта). Потому что опасаются различных «пакостей» в виде выхода из строя какого-нибудь ключевого КА на ключевой орбите, нужного в каком-то конкретном районе, где происходит очередное «прокси-столкновение» между сверхдержавами, или между американцами и странами типа КНДР или Ирана. Видимо, французы тоже опасаются этого. Отсюда и заявления Флоренс Парли. Или же все проще — выбить сейчас финансирование, а там дальше можно валять ваньку еще долго, перенося сроки, уточняя требования и выбивая дополнительные ассигнования. Нынешние наши КА-инспекторы к тому времени могут и устареть.А пока МО РФ неожиданно поведало на днях о целевом назначении двух КА из запуска 10 июля, и, они оказались продолжателями линии «инспекторов». В тексте сообщения особенно интересно звучит про «изучение космического воздействия» — только ли космического, а не рукотворного? Приведем сообщение ТАСС:Почему-то кажется, что «истерика» в отношении «объектов Е», как раньше называли на Западе ряд таких наших КА, теперь только усилится. Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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