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Орбан: венгры отказались рисковать своей страной – ЕС это не понравилось

09 августа 2021, 13:05  •  257 • В мире
У Венгрии есть цель – сохранить свою культуру, традиции и язык
Американский информационный телеканал Fox News Channel показал интервью с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который уверен – его страна всё делает правильно. А телеведущий Fox News Такер Карлсон отметил, что жизнь в Будапеште намного свободнее и безопаснее, чем в Нью-Йорке, тем не менее американские СМИ не стесняются рассказывать про Венгрию невероятные ужасные истории.
«Из почти 200 различных стран на земле ровно одну возглавляет избранный лидер, открыто называющий себя консерватором западного типа. Его зовут Виктор Орбан, он премьер-министр Венгрии. Венгрия – это маленькая страна в сердце Центральной Европы. У неё нет ни военно-морского флота, ни ядерного оружия, а её ВВП меньше, чем у штата Нью-Йорк. Казалось бы, Венгрия не должна вызывать большого интереса у вашингтонских руководителей. Но они просто помешались на ней! Отвергнув догматы неолиберализма, Виктор Орбан нанёс им личное оскорбление и привёл их в ярость»,
– представил Такер Карлсон венгерского премьер-министра телезрителям.
Однако всего несколько лет назад взгляды Орбана не показались бы никому экстремистскими: он считает, что семья важнее денег, а странам нужны границы. Но сегодня редко кто в западном мире может говорит об этом вслух, отмечает телеведущий. Джо Байден назвал Орбана «тоталитарным диктатором», а кое-кто называет его даже фашистом. И всё это только лишь за то, что, когда Европа решила построить «постнациональное общество», открыв двери для мигрантов, Венгрия закрыла свои границы для того, чтобы сохранить свою культуру. Евросоюз этого простить до сих пор не может, пояснил Такер Карлсон.
Телеведущий задаёт венгерскому премьеру вопрос: «Почему Венгрия не открыла свои границы для мигрантов, заняв позицию, отличную от всего Евросоюза?»
«Потому что это было единственное разумное решение. Нельзя переходить границу без всяких ограничений, разрешений, какого-либо вклада или контроля со стороны венгерского государства. Это опасно. А свой народ надо защищать от любой опасности»,
– ответил Виктор Орбан.
Он уверен, что у него есть такое право – не пускать непрошенных гостей в свою страну, сохраняя свою культуру и язык. Конечно, если кто-то в беде и кому-то нужна помощь, Венгрия всегда помощь окажет. Однако, по его мнению, нельзя просто так сказать, что хочешь жить в этой стране и приехать.
«Поселиться в нашей стране не является правом каждого человека в этом мире. Потому что это наша земля. Это нация, это сообщество, это семьи, история, традиция, язык»,
– объяснил венгерский премьер.
По его словам, всё это не понравилось большинству европейских лидеров, которые вдруг решили «начать новую главу в истории своих стран», назвав эту главу «постхристианским постнациональным обществом». По их мнению, если перемешать людей разных национальностей, культур и рас, то из этого может получиться что-то хорошее.
«Никто сегодня не может сказать, что получится в итоге такого эксперимента с обществом, будет плохо или хорошо. Но я считаю, что это очень рискованно. И очевидно, есть вероятность очень плохого исхода. И у каждой нации есть право – пойти на этот риск или отвергнуть его. Мы, венгры, решили не идти на этот риск, не смешивать наше общество. Вот почему они так жёстко критикуют Венгрию. По этой же причине у меня очень плохая личная репутация. Вы знаете, ко мне лично относятся как к паршивой овце Евросоюза. И, к сожалению, иногда так относятся и к Венгрии»,
– подвёл итог Виктор Орбан.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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