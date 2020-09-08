Орбан: «Путь Молдовы в ЕС проходит через Румынию»

В Бухаресте напомнили – идея Унири жива

В Бухаресте прошёл четвёртый Черноморский и Балканский форум безопасности (Black Sea and Balkans Security Forum 2020), на котором главной темой обсуждения стал вопрос безопасности в регионе. Но не только безопасность волновала участников форума. Попутно были сделаны некоторые интересные заявления. Так, премьер-министр Румынии Людовик Орбан с трибуны дал понять, что если Молдова всё ещё хочет стать членом Евросоюза, то это будет возможно лишь путём присоединения к Румынии. Других вариантов у Кишинёва нет.

Людовик Орбан в своих выступлениях на форуме много внимания уделил Молдове. Прежде всего, он заявил, что Бухарест никогда не бросит граждан Молдовы на произвол судьбы, «независимо от того, кто временно находится у власти». Он уверен, что в соседней стране необходимо поддерживать «любые ростки подлинной демократии», «любые шаги в направлении реальной интеграции Республики Молдова в Европейский союз».

По его мнению, сегодня нужно всем понять: реальность такова, что «путь Молдовы в Евросоюз проходит через Румынию», другого пути на сегодняшний день у Кишинёва просто не существует.

«Отношения между Румынией и Республикой Молдова чрезвычайно важны для нас. К сожалению, власти, которые сегодня управляют Республикой Молдова, подняли очень много вопросов и неопределённостей относительно их реальной приверженности интеграции в Европейский союз, соблюдения европейских ценностей и принципов, обеспечения подлинной демократии и капиталистической экономики, свободной экономики. Поэтому все усилия по поддержке сделаны для граждан Республики Молдова. Мы должны учитывать и одну особенность – в Республике Молдова проживают сотни тысяч граждан, которые имеют румынское гражданство»,

– заявил премьер-министр Людовик Орбан во время выступления на форуме Black Sea and Balkans Security Forum.

Орбан уверен, что нынешнее правительство пытается сделать всё для того, чтобы граждане Молдавии «свернули с выбранного ими европейского пути». Однако в Бухаресте должны исходить не из того, какие шаги предпринимает нынешнее правительство, а из родственных связей между двумя странами – Румынией и Молдовой, и действовать в интересах граждан соседней страны, поскольку правительства никогда не бывают вечными. И Румыния делает всё возможное для молдаван, например уже почти завершено строительство газопровода Яссы – Кишинёв. Этот газопровод означает «дополнительный ресурс газа, альтернативный ресурс для граждан Республики Молдова», напомнил премьер-министр.

Однако Людовик Орбан забыл уточнить, что новенький газопровод, как и тот, что был построен несколько лет назад, скорее всего, будет стоять без работы, ведь румынский газ дороже российского, что немаловажно для одной из самых бедных стран Европы.

«В пандемии мы мобилизовали важные ресурсы для поддержки молдавской медицинской системы, для решения существующих проблем, предоставляя гражданам Республики Молдова материалы, оборудование, врачей, медсестёр, которые были в Республике Молдова и защищали здоровье молдаван»,

– перечислял румынский премьер список «добрых дел», забыв про скандал по поводу поставок из Бухареста в Молдову просроченных медикаментов и забракованное в Румынии медоборудование, которое отправили в Кишинёв.