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Орбан ответит Трампу за Россию и Китай

13 мая 2019, 22:39  •  83 • В мире
Президент США Дональд Трамп встречается с венгерским премьером Виктором Орбаном. Политиков объединяет консерватизм и борьба с глобалистами. Но достаточно ли этого, чтобы устранить разногласия по российскому газу и внедрению китайских технологий 5G?
Автор:
Гасанов Камран
Пока госсекретарь США Майк Помпео гостит в Брюсселе и убеждает Евросоюз во враждебном поведении Ирана, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожаловал в гости к Дональду Трампу.
Согласно информации Белого дома, у венгерского премьера и американского президента накопился целый список вопросов к обсуждению. Политики будут говорить о необходимости укрепления отношений Венгрии и США, о торговле, энергетике, кибербезопасности и сотрудничестве в рамках НАТО.
Два изгоя
Противники Трампа и Орбана воспринимают их переговоры как встречу двух стоящих друг друга политиков. Президент США после многочисленных гонений превратился в изгоя в своей стране. Атакуют его не только демократы, но и «свои», республиканцы. Таким же «мальчиком для битья», но в масштабах Старого Света стал Виктор Орбан. Евробюрократия считает его единственным диктатором в Европейском союзе, а глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер приветствует его шутливой фразой: «Привет, диктатор».
Накануне демократы во главе с председателем комитета в Палате представителей по внешней политике Элиотом Энгелом потребовали, чтобы президент Соединённых Штатов «наказал» Орбана за подавление демократии в ЕС и отменил встречу с ним.
Орбан и Трамп. Консерваторы, противники миграции, враги глобалистов. Фото: www.globallookpress.com
Трампа и Орбана роднит то давление, которое на них оказывают либералы и глобалисты по обе стороны океана. Их критикуют за консерватизм, за защиту чуждых демократам и еврочиновникам традиционных христианских ценностей, за то, что они борются с «пришельцами». Трамп противостоит мигрантам из Латинской Америки и Мексики, Орбан — беженцам из Северной Африки и Ближнего Востока. Последних стимулирует американский филантроп венгерского происхождения Джордж Сорос. После закрытия его Центрального европейского университета (Central European University, CEU) в Венгрии Европарламент в конце прошлого года пытался продавить на уровне ЕС введение экономических санкций против Будапешта.
В преддверии выборов в Европарламиент
Кстати, переговоры Трампа и Орбана будут проходить в преддверии выборов в Европарламент. Хотя правящая в Венгрии партия ФИДЕС — правая, она входит в мейнстримную Европейскую народную партию вместе с христианскими демократами (CDU) Ангелы Меркель. Тем не менее саммит Трампа и Орбана может стать мощной поддержкой и напутствием евроскептикам на голосовании 23 мая.
Бывший стратег Трампа Стив Бэннон готовит евроскептиков к выборам в Европарламент. Фото: www.globallookpress.com
Президент США и премьер-министр Венгрии — излюбленные цели атак либеральных СМИ, которых эти двое именуют не иначе, как фейк-ньюс.
Венгерский премьер стал первым европейским лидером, официально поддержавшим Трампа во время президентской гонки в 2016 году. Бывший стратег нынешнего хозяина Белого дома Стив Бэннон, который готовит евроскептиков к выборам в Европарламент, как-то назвал Орбана «Трампом до Трампа».
Поездка венгерского премьера в Вашингтон станет его первой официальной встречей с президентом США за последние 20 лет. В предыдущий раз Орбана принимал Билл Клинтон в 1998 году, тогда он ещё являлся реформистом и политическим активистом, помогавшим Венгрии декоммунизироваться.
«Сегодня же, по словам одного биографа, Орбан управляет Венгрией с помощью "мягкой автократии", и это тревожит Европейский союз», — считает американская радиостанция NPR.
Не всё так гладко
Несмотря на идеологическую общность, встреча Орбана и Трампа будет не просто саммитом двух хороших приятелей и братьев по духу. Ведь кто бы ни возглавлял США и Венгрию, их стратегические курсы по некоторым вопросам диаметрально противоположны.
10 мая группа сенаторов написала главе Белого дома письмо, в котором выразила обеспокоенность плотными контактами между членом НАТО Будапештом и Москвой. Инициативную группу представляли не только демократы, но и республиканцы в лице главы комитета Сената по международным отношениям Джима Риша. Сенаторы возмущены тем, что Венгрия разрешает России пользоваться своими визами для уклонения от санкций США и не стремится отказываться от поставок российского газа.
Если санкции против РФ Трамп обсуждает под давлением, то вопрос энергетической безопасности для него — принципиальный. Президент США тоже недоволен тем, что Венгрия, Германия и остальная Европа находятся в газовых «путах» России.
Премьер Венгрии Виктор Орбан выступает за снятие антироссийских санкций. Фото: www.globallookpress.com
The New York Times, говоря о противоречиях между Вашингтоном и Будапештом, напоминает и историю с «русскими шпионами»:
Законодатели (из партии — прим. ред.) г-на Орбана предоставили дипломатический иммунитет малоизвестному российскому банку, имеющему связи с Кремлём. Это решение, которое позволит банку выступить в качестве центра российских шпионов в Европе. А его администрация передала документы на проживание российскому депутату, а также родственникам главы российской Службы внешней разведки.
Издание также напоминает о захвате торговцев оружием в Венгрии по наводке американской полиции. Тогда правительство Орбана «разозлило американских коллег, выдав дилеров России, а не США».
Китайский узел
Другим спорным вопросом на сегодняшнем саммите может стать Китай. Венгрия активно сотрудничает с КНР и позволяет китайской компании Huawei строить сеть 5G. Трампу эта идея не нравится. И США уже вместе с четырьмя англосаксонскими странами — Великобританией, Канадой, Австралией и Новой Зеландией — договорились препятствовать распространению китайских технологий в сфере телекоммуникаций.
Возможно, китайская повестка даже затмит российскую. Ведь зависимость от российского газа признаёт не только Орбан, но и лидеры ЕС — Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. А помешать внедрению 5G ещё не поздно. Говоря о необходимости таких мер, Трамп наверняка обратит внимание на введённые за пару часов до встречи с Орбаном китайцами тарифы на американские товары на сумму $60 млрд. Откажется ли венгерский премьер от $4,3 млрд китайских инвестиций, создавших 10 тысяч рабочих мест в его стране, во имя атлантической солидарности, мы узнаем уже сегодня.

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