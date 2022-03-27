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Орбан ответил на нахальные угрозы Дуды: "Мы венгры, а не украинцы"

27 марта 2022, 16:05  •  430 • Политика
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на нахальные угрозы со стороны президента Польши Анджея Дуды, заявив: "Мы венгры, а не украинцы".
Президент Польши Анджей Дуда начал открыто угрожать Венгрии, которая отказывается поддерживать антирусские санкции. Он заявил, что не понимает позицию венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
Венгрия не разрешает поставлять вооружения для Украины через свою территорию. Кроме того, Будапешт не намерен отказываться от поставок газа и нефти из России.
Подобная позиция раздражает ряд европейских стран, включая Чехию и Польшу. Что касается Украины, то она давно конфликтует с Венгрией из-за действий украинских националистов.
В интервью телеканалу TVN24 Дуда начал открыто угрожать Орбану. Польский президент заявил, что решение поддержать Москву дорого обойдётся Будапешту.
"Он довёл венгерское государство до того, что оно практически полностью зависит от России", - заявил политик.
Впрочем, венгерский премьер не остался в стороне. Он подчеркнул, что Венгрия действует исключительно в интересах Венгрии.
"Мы венгры, а не украинцы или русские", - указал Орбан.
Как ранее заявил телеканалу "360" научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв, Польша готова перейти черту в отношениях с Россией. Но для этого ей необходим мандат НАТО.
В Варшаве уверены, что при поддержке альянса воевать им не придётся. Так же думали и украинцы, которые хотели перебросить танки к Донецку и Луганску.

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