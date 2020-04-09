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Орбан обвинил Евросоюз в стремлении «ограбить Венгрию и завладеть её ресурсами»

09 апреля 2020, 16:35  •  152 • В мире
«МВФ и финансовые спекулянты типа Джорджа Сороса уже ждут нас»
«Вместо вируса Брюссель занимается нами… Они там у себя в Брюсселе сидят в мыльном пузыре и вместо того, чтобы спасать жизни, рассказывают, что нам делать»,
– так отреагировал премьер Венгрии Виктор Орбан на критику Евросоюзом действий венгерских властей по борьбе с коронавирусом.

Венгерский парламент одобрил план противодействия эпидемии, который включает меры по сохранению производительности труда и отказ от экономики, основанной на социальных выплатах. Брюссель же настаивал на принятии Венгрией последнего варианта.
Смысл в том, что для введения масштабных социальных выплат Будапешту пришлось бы влезать в долги для покрытия всех обязательств перед гражданами. Деньги готов предоставить Международный валютный фонд. В кредит.
«…МВФ и финансовые спекулянты типа Джорджа Сороса уже ждут нас. Так не станем же отказываться от наших целей, от всего, что мы достигли, не станем отказываться от суверенитета Венгрии. Мы должны бороться с кризисом, не отказываясь от нашей мечты»,
– сказал Орбан.
План Орбана предусматривает в случае разгула эпидемии обязательную мобилизацию медицинских работников под единым центральным командованием, подготовку общежитий и гостиниц для приёма больных, учёт наличных средств транспорта. Правительство одобрило также расходы на питание для 203,770 человек персонала и заявило о возможном введении комендантского часа. «Это меры военного характера в условиях массовой эпидемии», – говорит Орбан.
Брюссель обвинил Орбана в недемократических методах правления. Орбан назвал обвинения политической атакой определённых кругов в Брюсселе с целью «ограбить Венгрию и завладеть её ресурсами». Он напомнил, что практическую помощь в борьбе с коронавирусом Венгрии оказывает не Евросоюз, а Китай и страны Тюркского совета.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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