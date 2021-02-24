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Оранжевый против шоколадного: Виктора Ющенко возвращают в большую политику

24 февраля 2021, 14:15  •  143 • Украина

Экс-президент Виктор Ющенко намерен вернуться в большую политику. Вчера был день рождения Виктора Андреевича – лидер первого украинского майдана родился 23 февраля. Эту же дату «диоксиновый вождь» выбрал для того, чтобы второй раз зайти в одну и ту же реку.

Как пишет ТГ-канал «Тайны депутата», Ющенко встречался с несколькими олигархами, но те отказали в финансировании. Сейчас у большинства украинских толстосумов другие проблемы: Запад дал команду «фас» и ОП начала зачистку олигархов. Первым под нож попал Игорь Коломойский, на очереди, по слухам, газовый магнат Дмитрий Фирташ. Поэтому местным богатеям, которые раньше с барского плеча спонсировали все задумки семьи Ющенко, от реставрации Батурина до больницы Будущего, сейчас не до воскрешения оранжевого лидера.


По слухам, экс-президент вел переговоры о финансировании и медиа-поддержке своей новой партии («Наша Украина-2»?) с некоторыми лидерами «Евросолидарности» и даже с Петром Порошенко. Однако, в ЕС пчеловоду отказали. Это и неудивительно: не станут партийные кошельки платить Ющенко за подкоп под Порошенко. А вот в партии «Голос» бывший президент нашел больше сочувствия и финансового понимания: соросята, по крайней мере, сразу не выгнали. Более того, близкому к Демпартии олигарху Виктору Пинчуку поручено провести аудит партийного хозяйства бывшего лидера «Нашей Украины». Политтехнологи Ющенко уверяют, что разработали стратегию продвижения новой партии, готова и концепция политсилы экс-президента. А сам Ющенко даже начал вести свои страницы в соцсетях, в раскрутку которых вкладываются немалые средства. Бывший гарант пишет о животрепещущих темах: инаугурации президента США Джо Байдена, притеснениях украинского языка, коварном Владимире Путине, европейских перспективах Украины. При этом Ющенко обильно цитирует лидера РУХа Вячеслава Черновола, который выступал с идеями федерализации Украины.

«Вячеслав Максимович всегда говорил: «Помни, Украина начинается с тебя. Ни с президента, ни с главы сельсовета, ни с соседей. Если ты украинец, наведи украинский порядок в душе, в своих поступках», – пишет отставной политик.


По сведениям ТГ-канала «Сарафан» ставку на Ющенко сделали в офисе Владимира Зеленского. Там решили откопать оранжевого лидера на пасеке и противопоставить лидера первого майдана «сывочолому гетьману». Тем более, что отношения между кумовьями и бывшими соратниками по оранжевому майдану далеки от дружеских.

В пользу собирателя горшков и прялок говорит и тот факт, что Ющенко симпатизировали Байден и Маккейн – с помощью представителей Демпартии США бывший сельский бухгалтер «выиграл» выборы через третий тур и стал президентом Украины. Сам экс-президент не скрывает своих симпатий к Байдену и обильно постит совместные фото. Это на руку Банковой, которая ждет звонка от нового президента США.

Также технологи офиса Зеленского пытаются противопоставить Ющенко Порошенко и пустить оранжевого вождя топтать электоральное поле Петра Алексеевича. «Слуги народа» никак не заходят на территории Западной Украины, а вот лидер «Нашей Украины» наверняка сумеет оттяпать у бывшего президента парочку процентов. Зеленский очень хочет отправить Порошенко на свалку истории и сделать это руками Ющенко. Баттл двух лидеров майданов обещает стать захватывающим зрелищем и расколоть национально-патриотическое ядро, которое служит пока опорой хозяину «Рошена».

Пока же попытки ОП привлечь на свою сторону ветеранов-атошников, которые не могут простить бывшему главкому котлов на Донбассе и подписания Минска-2, погоды не сделали и рейтинги «ЕС» не обвалились. Наоборот, Петр Алексеевич задорно поддерживает «правый марш» под стенами офиса Зеленского и, по слухам, спонсирует участников протестов. Банковая страшно боится петрореванша, вот и запускает против лидера «ЕС» диоксинового вождя. Да и США должны одобрить реинкарнацию пчеловода, несмотря на то, что тот закончил каденцию с 5% доверия.

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