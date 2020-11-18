Оранжевую папку сменили согнутые листы: Журналисты вновь ломают голову над странным жестом Путина

Президент России Владимир Путин в среду принял участие в заседании, посвящённом эпидемии коронавируса. Перед тем, как приступить, глава государства вынул небольшую пачку листов и согнул её.

Нам с вами придётся, как и договаривались, позаниматься вновь проблемами борьбы с коронавирусной инфекцией, - отметил он, сгибая листы.

На этот необычный ритуал обратил внимание журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов. Он пошутил, что теперь топ сюжетов сервиса "Яндекс.Новости" "ждёт очередное потрясение".

Скриншот: Telegram/Пул №3

Отметим, что многие журналисты (и не только российские) пристально следят за тем, как ведёт себя Владимир Путин на официальных мероприятиях, стараясь прочитать настроение российского лидера. Совсем недавно СМИ сообщали о странной оранжевой папке на столе президента. Корреспонденты и блогеры обратили внимание, что глава государства вывернул папку наизнанку и положил внутрь листы бумаги, на которых он что-то писал. Журналист Павел Зарубин объяснил действия Путина просто: сказалась старая привычка, оставшаяся со времён службы в ФСБ, - не оставлять никаких записей, лежащих открыто на столе.

Президент России в среду провёл совещание по ситуации с пандемией COVID-19. Он отметил, что обстановка в стране сложилась непростая, а тесты, на которые ориентируются врачи и сотрудники Роспотребнадзора, нередко дают ложные результаты.