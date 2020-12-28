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ОПЗЖ ждет перезагрузка: партия делает ставку на президентство Медведчука

28 декабря 2020, 16:20  •  70 • Украина

Партию ОПЗЖ в этом году ждет ребрендинг и трансформация в новый политический проект. Виктор Медведчук формирует личный предвыборный штаб, отдельный от партии. Это связано с политическими амбициями Медведчука, который планирует в 2024 году баллотироваться на пост президента Украины. Об этом пишет ТГ-канал «Легитимный».

Его инсайдеры отмечают, что Оппо-платформа заинтересована и в досрочных выборах в парламент: для усиления собственных позиций и расширения влияния. Поэтому противоречия между группами Бойко-Левочкина и Медведчука-Кузьмина, на время заморожены.


По данным ТГ-канала «Легитимный», Медведчук на последней встрече с президентом России Владимиром Путиным обещал, что на следующих выборах ОПЗЖ заведет в Раду 100+ нардепов, и просил президента России не инвестировать в новые политические пророссийские проекты в Украине. В частности, в проекты экс-премьера Николая Азарова и экс-главы МВД Виталия Захарченко.

«Хотя в реальности ОПЗЖ максимально может завести 60+ нардепов на следующих выборах (слишком огромный антирейтинг у партии даже в пророссийской среде), а насчет «сотни» Медведчук погорячился, или сознательно завысил показатели - чтобы выторговать себе лучшие преференции и большой бюджет на содержание всех своих проектов. Пока лидер Оппо-платфрмы получает около 12 млн. $ в квартал на пророссийские проекты внутри страны, плюс такую же сумму (12 млн.$) на их медийное сопровождение. То есть, тратит эти деньги на свои же телеканалы», - указывает «Легитимный».

Он напоминает, что перед парламентскими выборами-2019 лидер ОПЗЖ обещал Путину провести в парламент около 80-ти депутатов, но получилось вдвое меньше.

«В Кремле даже были «антимедведчуковские» настроения, которые быстро потушили, но «осадок» остался», - сообщает источник.

При этом ТГ-канал признает, что именно Медведчук и его сила являются единоличным проводником пророссийской политики в Украине от Кремля. А все остальные проекты Администрации Президента РФ уже два года как заморожены и никакой активности нет.

Кстати, эту информацию подтвердил и спикер Кремля Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Он сообщил, что президент России Владимир Путин регулярно контактирует с представителями различных украинских партий и прекрасно осведомлен о том, что происходит на Украине, потому что к Путину приезжает народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук, они общаются и обмениваются информацией».


Что касается отношений с украинскими властями по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе, Песков сказал, что «никто особо и не звонит». Россия, Германия и Франция делают все возможное, чтобы помочь Украине урегулировать этот конфликт, но чем дальше заходит ситуация, тем сложнее становится это урегулирование. По словам пресс-секретаря Путина, от украинской стороны в Москву не поступают предложения о контактах. Правда, на днях президент Зеленский в своем предновогоднем интервью сообщил, что может в любой момент позвонить Путину по вопросу Донбасса, и президент РФ «обязательно снимет трубку». Наблюдатели же уверены, что это заявление было сделано для того, чтобы сохранить ту часть электората, которая верит в миротворческие планы Зеленского, озвученные в ходе предвыборной кампании-2019.

Напомним, Медведчук в 2019-м год несколько раз летал в Москву, в том числе дважды перед выборами в Верховную Раду. 10 июля в Москве он и еще два представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь», Юрий Бойко и Вадим Рабинович, встречались с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. 18 июля Медведчук провел встречу с Путиным, они говорили о Донбассе. В октябре он с Медведевым обсуждал вопросы межпартийного сотрудничества и пути развития и улучшения украинско-российских отношений. Также лидер ОПЗЖ встречался с президентом России осенью-2020 года, переговоры касались возможной поставки в Украину вакцины от коронавируса, а также выпуска «Спутник V» на украинских фармацевтических мощностях.

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