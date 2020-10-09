ОПЗЖ: Отказом от российской вакцины власть подписывает смертный приговор украинцам • 117 • Украина

«Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) раскритиковала заявления президента Украины Владимира Зеленского об отказе от российской вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник V», в пользу ожидания европейской разработки.



Политсила опубликовала заявление, в котором осудила такое решение президента, отметив, что оно обрекает на смерть многих граждан Украины.



В партии заявили, что Зеленский не учится даже на своих ошибках, и ему предстоит узнать, что Европа не только не банкомат, как открыто пояснил ему глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, но и не аптека. В Европе нет вакцин от новой и опасной инфекции, напомнили в ОПЗЖ. В то же время российская вакцина сомнений у ученых не вызывает, а подвергается нападкам исключительно из конкурентных соображений, заявили в ОПЗЖ.



«При этом Российская Федерация ведет переговоры с ООН о возможной вакцинации персонала Организации и уже получила заявки из 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки на более чем 1,2 млрд доз своей вакцины на текущий и следующий год.

Заявление Президента Зеленского является крайне непрофессиональным и недальновидным, поскольку исследования любого препарата продолжаются порой даже спустя десятилетия после начала его применения. А вакцина «Спутник V» уже получила множество позитивных отзывов ученых, в том числе представителей Страсбургского университета, Государственного центра исследований респираторных заболеваний Первой больницы Медицинского университета г. Гуанчжоу (Китай), Центра вакцин и иммунотерапии Института Вистар (Филадельфия, США), университета Рединга (Великобритания), Университета Джонса Хопкинса (Балтимор, США), Британского Красного Креста, Университета Ланкастера (Великобритания) и ряда других организаций. Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань высоко оценил российскую вакцину и поздравил Россию с завершившейся регистрацией препарата.

Представитель Ирландского национального университета в Корке совместно с исследователями из влиятельного медицинского журнала The Lancet пришла к выводу, что препарат является безопасным, причем даже в больших дозах.

В Евросоюзе член экспертного комитета Минздрава Греции Хараламбос Гогос заявил: «На российскую вакцину очень хороший иммунный ответ, почти 100%. Следовательно, мы должны сказать, что это очень хорошая вакцина».

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Клюге отметил, что разработанная в России вакцина «Спутник V» оказалась «безопасна и эффективна». При этом он особо отметил необходимость распространения российского опыта в сфере разработки вакцины от коронавируса «Спутник V» и опыта борьбы с неинфекционными заболеваниями», - заявили в ОПЗЖ.



В политсиле расценивают заявление Зеленского как роспись в том, что он не заинтересован в спасении украинцев от пандемии, ставшей страшной угрозой для всего мира, изменившей уклад жизни миллиардов людей и ежедневно собирающей с человечества смертельную дань.



Такие заявления представляют угрозу национальной безопасности страны, считают оппозиционеры.



«Зеленский и его окружение, не считаясь с человеческими потерями, намерены дожидаться появления вакцин на Западе (хотя неизвестно, когда это может произойти), ведь в Украине, находящейся под внешним управлением, закупку медицинских препаратов контролируют иностранные организации, и это ‒ огромная угроза национальной безопасности страны.



Президенту Зеленскому уже пришлось выслушать, что ЕС – это не банкомат. Вероятно, следующее открытие, которое ждет его и Украинский народ, будет заключаться в том, что Евросоюз ‒ еще и не аптека. Это серьезное испытание для Украины – находиться под управлением человека, который не учится даже на своих ошибках», - говорится в заявлении партии.



«Оппозиционная платформа – За жизнь» заявляет, что, отказываясь от российской вакцины ‒ первой и пока единственной в мире вакцины от COVID-19 ‒ «власть Украины фактически подписывает смертный приговор огромному числу украинцев и обрекает страну на тяжелейшие испытания».



Напомним, что президент Владимир Путин заявил о готовности России передать Украине вакцину от коронавируса в ходе встречи с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком. При этом он отметил, что РФ должна получить на это официальный запрос от украинской власти.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) раскритиковала заявления президента Украины Владимира Зеленского об отказе от российской вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник V», в пользу ожидания европейской разработки.Политсила опубликовала заявление, в котором осудила такое решение президента, отметив, что оно обрекает на смерть многих граждан Украины.В партии заявили, что Зеленский не учится даже на своих ошибках, и ему предстоит узнать, что Европа не только не банкомат, как открыто пояснил ему глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, но и не аптека. В Европе нет вакцин от новой и опасной инфекции, напомнили в ОПЗЖ. В то же время российская вакцина сомнений у ученых не вызывает, а подвергается нападкам исключительно из конкурентных соображений, заявили в ОПЗЖ.«При этом Российская Федерация ведет переговоры с ООН о возможной вакцинации персонала Организации и уже получила заявки из 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки на более чем 1,2 млрд доз своей вакцины на текущий и следующий год.Заявление Президента Зеленского является крайне непрофессиональным и недальновидным, поскольку исследования любого препарата продолжаются порой даже спустя десятилетия после начала его применения. А вакцина «Спутник V» уже получила множество позитивных отзывов ученых, в том числе представителей Страсбургского университета, Государственного центра исследований респираторных заболеваний Первой больницы Медицинского университета г. Гуанчжоу (Китай), Центра вакцин и иммунотерапии Института Вистар (Филадельфия, США), университета Рединга (Великобритания), Университета Джонса Хопкинса (Балтимор, США), Британского Красного Креста, Университета Ланкастера (Великобритания) и ряда других организаций. Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань высоко оценил российскую вакцину и поздравил Россию с завершившейся регистрацией препарата.Представитель Ирландского национального университета в Корке совместно с исследователями из влиятельного медицинского журнала The Lancet пришла к выводу, что препарат является безопасным, причем даже в больших дозах.В Евросоюзе член экспертного комитета Минздрава Греции Хараламбос Гогос заявил: «На российскую вакцину очень хороший иммунный ответ, почти 100%. Следовательно, мы должны сказать, что это очень хорошая вакцина».Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Клюге отметил, что разработанная в России вакцина «Спутник V» оказалась «безопасна и эффективна». При этом он особо отметил необходимость распространения российского опыта в сфере разработки вакцины от коронавируса «Спутник V» и опыта борьбы с неинфекционными заболеваниями», - заявили в ОПЗЖ.В политсиле расценивают заявление Зеленского как роспись в том, что он не заинтересован в спасении украинцев от пандемии, ставшей страшной угрозой для всего мира, изменившей уклад жизни миллиардов людей и ежедневно собирающей с человечества смертельную дань.Такие заявления представляют угрозу национальной безопасности страны, считают оппозиционеры.«Зеленский и его окружение, не считаясь с человеческими потерями, намерены дожидаться появления вакцин на Западе (хотя неизвестно, когда это может произойти), ведь в Украине, находящейся под внешним управлением, закупку медицинских препаратов контролируют иностранные организации, и это ‒ огромная угроза национальной безопасности страны.Президенту Зеленскому уже пришлось выслушать, что ЕС – это не банкомат. Вероятно, следующее открытие, которое ждет его и Украинский народ, будет заключаться в том, что Евросоюз ‒ еще и не аптека. Это серьезное испытание для Украины – находиться под управлением человека, который не учится даже на своих ошибках», - говорится в заявлении партии.«Оппозиционная платформа – За жизнь» заявляет, что, отказываясь от российской вакцины ‒ первой и пока единственной в мире вакцины от COVID-19 ‒ «власть Украины фактически подписывает смертный приговор огромному числу украинцев и обрекает страну на тяжелейшие испытания».Напомним, что президент Владимир Путин заявил о готовности России передать Украине вакцину от коронавируса в ходе встречи с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком. При этом он отметил, что РФ должна получить на это официальный запрос от украинской власти. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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