ОПЗЖ нанимает себе боевиков из Нацкорпуса • 123 • Украина

Бывшие националисты - патриоты начали переходить на работу в оппозиционный лагерь. Переобувание в прыжке – отличительная примета политических украинцев, и мастерство в этом виде спорта неоднократно демонстрировали и политики, и журналисты.



Как пишут украинские телеграмм-каналы, экс-лидер харьковского Нацкорпуса стал куратором в ОПЗЖ. Олег Ширяев будет координировать деятельность общественного движения «Патриоты - За жизнь!», созданного нардепом Ильей Кивой.



Напомним, Кива – бывший советник министра МВД Авакова, ранее возглавлял Департамент по борьбе с наркотиками. В 2017-м году «перекупил» Соцпартию у экс-спикера ВР Александра Мороза и стал главным социалистом Украины. С этим брендом влился в ряды ОПЗЖ, хотя в 2014-2016 годах воевал на Донбассе против жителей ЛДНР, а в разное время возглавлял несколько добровольческих батальонов: «Полтава» и «Мирный». Однако, его бойцы восстали и прямо с фронта отправились пикетировать МВД: они отказывались воевать под началом командира с криминальным прошлым и судимостью, который и дня не служил в армии.



После скандального расформирования батальона «Полтавщина» Илья Кива странным образом пошел на повышение и был назначен заместителем начальника ГУМВД Донецкой области и ответственным по обороне и работе блокпостов, а так же координации ВСУ и добровольцев. На этой должности Илья Кива стал первым среди руководящего состава территориальных управлений МВД, кто активно внедрял в оперативную работу базу данных волонтерского проекта «Миротворец».



На должности заместителя начальника ГУМВД Донецкой области Илья Кива отметился не одним скандалом. Например, он заявлял о готовности расстреливать автобусы с людьми. Основное время нынешний оппозиционер проводил в Артемовске, где свел крепкую дружбу с местным авторитетом Владимиром Иванковым, более известным как «Вова Ушастый». Бандит стал сопровождать Киву в поездках по Украине, а в июне 2015-го они вместе презентовали в Полтаве «Союз ветеранов АТО». Тесные связи у Кивы сформировались и с «Правым сектором»: с февраля по май 2014 года он возглавлял восточное крыло «ПС» и даже был доверенным лицом Дмитрия Яроша на президентских выборах.



Тогда же всплыл факт судимости Ильи Кивы: во время работы заместителем начальника Полтавского областного управления по защите потребителей в 2011-м году, чиновник вымогал взятку у местных предпринимателей – 1,5 тысячи долларов. Тогда бизнесмены подали заявление в милицию, обвинив Киву в вымогательстве. В тюрьму он не попал, отделавшись штрафом и запретом занимать государственные должности.



Позже советник министра МВД Антон Геращенко пояснил приговор тем, что «во время режима Януковича таким образом преследовали патриотов».



Тем не менее, три года спустя, патриот перешел на сторону своих преследователей, пройдя в парламент по спискам партии Медведчука-Бойко. Таким образом, по слухам, члены ОПЗЖ хотели заручиться лояльностью министра Авакова.



Несколько месяцев назад депутат Кива выступил инициатором создания общественного движения «Патриоты - за жизнь». Это специальное крыло ОПЗЖ, созданное для уличных боев. Примечательно, что идея формирования боевого отряда ОПЗЖ возникла одновременно с захватом «улицы» сторонниками партии Шария. В июне нынешнего года «шариевцы» устроили массовую акцию протеста под офисом Президента. Причиной митинга стал произвол правоохранителей. А после акции сторонники Шария показательно отлупили майдановцев и радикалов из «Правого сектора» и «Демократической сокиры». Националисты хотели провести «морализаторскую беседу на тему «Киев - украинский город», но диалога не вышло.



А уже через день оппозиционный депутат Кива заявил о намерении создать организацию «Патриоты – за жизнь», которая будет нападать на националистов и давать агрессивный ответ на провокационные действия радикалов. Более того, Кива вступил в конфликт с бывшим боевым побратимом Ярошем. Глава общественного движения сообщил, что угроза убийства от рук националистов не пугает членов движения. Угрозы делают ряды сплоченней, поэтому националисты получат адекватный ответ на свои действия.



«За то время, которое я провел на войне, и в этом отчасти есть и твоя (Яроша) заслуга, я научился достаточно крепко держать в руках оружие. Я научился защищаться и, если это нужно, нападать», — подчеркнул нардеп.



Напомним, 4 июля 2020 года Дмитрий Ярош выразил готовность перестрелять членов общественного движения Кивы. Лидер националистов оправдывает свои слова тем, что оппозиция на Украине занимается государственным мятежом.



Интересно, что свои «пять копеек» вставил и бывший радикал Игорь Мосийчук. Экс-нардеп заявил, что командир «Восточного корпуса» Олег Ширяев – агент СБУ. И напомнил, что именно новоиспеченный координатор силового крыла ОПЗЖ по заданию спецслужб «играл роль киллера в покушении на Мосийчука, которое организовали должностные лица Чеченской республики». Бывший союзник Олега Ляшко также поведал, что «после получения задатка Ширяевым, контрразведывательное дело слили по неясным причинам, а главного свидетеля Мамихана Умарова недавно застрелили в Вене». Ну, и традиционно уже обвинил Киву и ОПЗЖ в государственной измене…



Тем не менее, укрепление боевого крыла оппозиционной партии Медведчука силовыми кадрами, говорит о том, что ОПЗЖ готовится к горячей политической осени и готова участвовать в уличных акциях и боях, даже путем покупки преданности «псов майдана».

Бывшие националисты - патриоты начали переходить на работу в оппозиционный лагерь. Переобувание в прыжке – отличительная примета политических украинцев, и мастерство в этом виде спорта неоднократно демонстрировали и политики, и журналисты.Как пишут украинские телеграмм-каналы, экс-лидер харьковского Нацкорпуса стал куратором в ОПЗЖ. Олег Ширяев будет координировать деятельность общественного движения «Патриоты - За жизнь!», созданного нардепом Ильей Кивой.Напомним, Кива – бывший советник министра МВД Авакова, ранее возглавлял Департамент по борьбе с наркотиками. В 2017-м году «перекупил» Соцпартию у экс-спикера ВР Александра Мороза и стал главным социалистом Украины. С этим брендом влился в ряды ОПЗЖ, хотя в 2014-2016 годах воевал на Донбассе против жителей ЛДНР, а в разное время возглавлял несколько добровольческих батальонов: «Полтава» и «Мирный». Однако, его бойцы восстали и прямо с фронта отправились пикетировать МВД: они отказывались воевать под началом командира с криминальным прошлым и судимостью, который и дня не служил в армии.После скандального расформирования батальона «Полтавщина» Илья Кива странным образом пошел на повышение и был назначен заместителем начальника ГУМВД Донецкой области и ответственным по обороне и работе блокпостов, а так же координации ВСУ и добровольцев. На этой должности Илья Кива стал первым среди руководящего состава территориальных управлений МВД, кто активно внедрял в оперативную работу базу данных волонтерского проекта «Миротворец».На должности заместителя начальника ГУМВД Донецкой области Илья Кива отметился не одним скандалом. Например, он заявлял о готовности расстреливать автобусы с людьми. Основное время нынешний оппозиционер проводил в Артемовске, где свел крепкую дружбу с местным авторитетом Владимиром Иванковым, более известным как «Вова Ушастый». Бандит стал сопровождать Киву в поездках по Украине, а в июне 2015-го они вместе презентовали в Полтаве «Союз ветеранов АТО». Тесные связи у Кивы сформировались и с «Правым сектором»: с февраля по май 2014 года он возглавлял восточное крыло «ПС» и даже был доверенным лицом Дмитрия Яроша на президентских выборах.Тогда же всплыл факт судимости Ильи Кивы: во время работы заместителем начальника Полтавского областного управления по защите потребителей в 2011-м году, чиновник вымогал взятку у местных предпринимателей – 1,5 тысячи долларов. Тогда бизнесмены подали заявление в милицию, обвинив Киву в вымогательстве. В тюрьму он не попал, отделавшись штрафом и запретом занимать государственные должности.Позже советник министра МВД Антон Геращенко пояснил приговор тем, что «во время режима Януковича таким образом преследовали патриотов».Тем не менее, три года спустя, патриот перешел на сторону своих преследователей, пройдя в парламент по спискам партии Медведчука-Бойко. Таким образом, по слухам, члены ОПЗЖ хотели заручиться лояльностью министра Авакова.Несколько месяцев назад депутат Кива выступил инициатором создания общественного движения «Патриоты - за жизнь». Это специальное крыло ОПЗЖ, созданное для уличных боев. Примечательно, что идея формирования боевого отряда ОПЗЖ возникла одновременно с захватом «улицы» сторонниками партии Шария. В июне нынешнего года «шариевцы» устроили массовую акцию протеста под офисом Президента. Причиной митинга стал произвол правоохранителей. А после акции сторонники Шария показательно отлупили майдановцев и радикалов из «Правого сектора» и «Демократической сокиры». Националисты хотели провести «морализаторскую беседу на тему «Киев - украинский город», но диалога не вышло.А уже через день оппозиционный депутат Кива заявил о намерении создать организацию «Патриоты – за жизнь», которая будет нападать на националистов и давать агрессивный ответ на провокационные действия радикалов. Более того, Кива вступил в конфликт с бывшим боевым побратимом Ярошем. Глава общественного движения сообщил, что угроза убийства от рук националистов не пугает членов движения. Угрозы делают ряды сплоченней, поэтому националисты получат адекватный ответ на свои действия.«За то время, которое я провел на войне, и в этом отчасти есть и твоя (Яроша) заслуга, я научился достаточно крепко держать в руках оружие. Я научился защищаться и, если это нужно, нападать», — подчеркнул нардеп.Напомним, 4 июля 2020 года Дмитрий Ярош выразил готовность перестрелять членов общественного движения Кивы. Лидер националистов оправдывает свои слова тем, что оппозиция на Украине занимается государственным мятежом.Интересно, что свои «пять копеек» вставил и бывший радикал Игорь Мосийчук. Экс-нардеп заявил, что командир «Восточного корпуса» Олег Ширяев – агент СБУ. И напомнил, что именно новоиспеченный координатор силового крыла ОПЗЖ по заданию спецслужб «играл роль киллера в покушении на Мосийчука, которое организовали должностные лица Чеченской республики». Бывший союзник Олега Ляшко также поведал, что «после получения задатка Ширяевым, контрразведывательное дело слили по неясным причинам, а главного свидетеля Мамихана Умарова недавно застрелили в Вене». Ну, и традиционно уже обвинил Киву и ОПЗЖ в государственной измене…Тем не менее, укрепление боевого крыла оппозиционной партии Медведчука силовыми кадрами, говорит о том, что ОПЗЖ готовится к горячей политической осени и готова участвовать в уличных акциях и боях, даже путем покупки преданности «псов майдана». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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