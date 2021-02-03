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ОПЗЖ инициирует импичмент Зеленскому и протесты по всей стране
03 февраля 2021, 15:40 • 163 • Украина
«Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) инициирует импичмент президенту Владимиру Зеленскому из-за введённых санкций против медиахолдинга соратника кума президента РФ Владимира Путина Тараса Козака.
Согласно трансляции заседания парламента телеканалом «Рада», глава ОПЗЖ Вадим Рабинович с трибуны Рады сообщил, что в связи с закрытием телеканалов «112», NewsOne и ZIK его политсила в ближайшее время проведет чрезвычайный съезд для определения дальнейших шагов.
«Мы инициируем импичмент президента Зеленского, который поиздевался над избирателями и страной», — заявил Рабинович.
Нардеп от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива раскрыл шаги, которые сейчас примет его политсила:
«В первую очередь мы сейчас будем принимать решение и, поверьте, если нужно, то мы будем блокировать не только трибуну, а и дома, и Офис президента. Блокировать будет народ Украины, а мы будем принимать участие».
Он призвал жителей страны протестовать: блокировать здания госадминистраций, перекрывать дороги.
«Потому что если мы позволим это пропустить, то завтра придут за нами», — предупредил Кива.
При этом он уточнил, что его политсила будет оспаривать решение законными способами, которые позволяет Конституция.
2 февраля, через 2 часа после решения суда по Навальному, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных специальных экономических санкциях против нардепа от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака и ряда его компаний, таким образом, начав наступление на главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.
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