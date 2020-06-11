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"Опытный манипулятор": Зеленский ополчился на Порошенко
11 июня 2020, 11:00 • 134 • Политика
Предшественник президента Украины долго добивался встречи с ним
Владимир Зеленский поделился деталями разговора с Петром Порошенко. По его словам, бывший президент Украины предлагал ему помощь на международной арене и совместную работу на благо страны. Об этом глава государства рассказал в интервью.
Порошенко с самого начала президентского срока Зеленского искал встречи с преемником, однако нынешний украинский лидер не видел в этом никакого смысла. "Я реально считаю, что он опытный манипулятор и опытный политик. Потому я ему и не верю", – высказался Зеленский об экс-президенте.
Несмотря на это, политики все же встретились, признался глава Украины. По его словам, Порошенко предложил забыть все прежние разногласия и вместе что-то делать для страны. Зеленский же рассказал в интервью "Украинской правде", что не доверяет своему предшественнику, и договариваться с ним нет смысла.
По его мнению, Порошенко до сих пор считает себя президентом Украины, и в этом его главная ошибка. Политик думает, что сделал для страны что-то такое, чего никто не сделал до него, поделился своими мыслями о Порошенко Зеленский.
Украинский лидер также вспомнил о ботах в соцсетях, которые, по его словам, с подачи бывшего президента распространяли о нем ложную информацию, при этом всячески оскорбляя его семью.
Ранее Владимир Зеленский извинился за высказывание об Украине.
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