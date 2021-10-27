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Опытный Лавров загадал Норвегии логическую задачку

27 октября 2021, 02:55  •  75 • Политика
Опытный министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с назначенным менее двух недель назад коллегой из Норвегии Анникен Витфельдт. Он задал ей логическую задачку.
Встреча состоялась в Тромсё 25 октября. Витфельдт и Лавров крепко и долго жали друг другу руки, широко улыбались, пишет норвежское издание NRK.
Общение началось с посещения памятника советским воинам, погибшим на территории Норвегии во время Второй мировой войны. После этого состоялась протокольная встреча, в которой обсуждались вопросы двусторонних отношений.
Лавров во время совместной пресс-конференции по итогам встречи сообщил, что тронут моментом возложения цветов вместе с норвежской коллегой. После этого он перешёл к вопросам большой политики и задал Норвегии логическую задачку.
"Норвегия - член НАТО. А НАТО России не друг", - произнёс опытный дипломат, который возглавляет Министерство иностранных дел уже 18 лет.
Анникен Витфельд вступила в должность всего 11 дней назад. Сергей Лавров пригласил её в Россию, и она дала согласие.
Встреча министров в Тромсё состоялась на фоне сложной ситуации. Напомним, что в начале месяца руководство НАТО распорядилось сократить русскую миссию при организации до 10 человек под предлогом того, что среди дипломатов якобы могут быть шпионы. В ответ Россия велела НАТО с 1 ноября приостановить работу своей миссии в Москве. Россия также закрыла своё постоянное представительство при штаб-квартире альянса.

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