Опытная войсковая эксплуатация "Удавов" стартовала

Первую партию разработанных в России новейших пистолетов "Удав" получили российские военные. Генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в госкорпорацию "Ростех") Альберт Баков сообщил, что началась опытная войсковая эксплуатация.

Самозарядный пистолет "Удав" имеет 9-й калибр, ёмкость магазина - 18 патронов. Это весьма значительный показатель. Оружие является целиком отечественной разработкой и собирается только из российских комплектующих.

У "Удава" есть три модификации: для войск, специальных подразделений и гражданский. Последняя версия ориентирована на профессиональных спортсменов-стрелков. Как говорят разработчики, её тактико-технические характеристики конкурируют с Colt, Walther, Heckler & Koch, Glock, Browning.

Стоит отметить, что специально для "Удава" разработано два новейших патрона - дозвуковой и повышенной пробиваемости.

Информация дана РИА Новости.