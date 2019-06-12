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Опытная войсковая эксплуатация "Удавов" стартовала

12 июня 2019, 11:24  •  37 • Политика
Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии для опытной эксплуатации.
Первую партию разработанных в России новейших пистолетов "Удав" получили российские военные. Генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в госкорпорацию "Ростех") Альберт Баков сообщил, что началась опытная войсковая эксплуатация.
Самозарядный пистолет "Удав" имеет 9-й калибр, ёмкость магазина - 18 патронов. Это весьма значительный показатель. Оружие является целиком отечественной разработкой и собирается только из российских комплектующих.
У "Удава" есть три модификации: для войск, специальных подразделений и гражданский. Последняя версия ориентирована на профессиональных спортсменов-стрелков. Как говорят разработчики, её тактико-технические характеристики конкурируют с Colt, Walther, Heckler & Koch, Glock, Browning.
Стоит отметить, что специально для "Удава" разработано два новейших патрона - дозвуковой и повышенной пробиваемости.
Информация дана РИА Новости.

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