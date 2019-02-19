«Опыт заокеанских коллег»: с чем связаны претензии британских парламентариев к Facebook

Члены палаты общин Великобритании выпустили доклад, в котором раскритиковали Facebook и его главу Марка Цукерберга. В частности, парламентарии предложили изменить законодательство, чтобы получить возможность регулировать сообщения, распространяющиеся в соцсетях. Один из аргументов — «российское вмешательство» в иностранные выборы. Эксперты считают, что Лондон фактически стремится усилить цензуру, оправдываясь в том числе «угрозой», якобы исходящей от Москвы. При этом в своих методах Соединённое Королевство ориентируется на США, подчёркивают политологи.

Facebook преднамеренно нарушал законы о конфиденциальности и конкуренции. Об этом говорится в докладе комитета по цифровым технологиям палаты общин Великобритании.

В частности, парламентарии недовольны главой Facebook Марком Цукербергом. Когда его вызывали для того, чтобы задать ему вопросы по работе Facebook, тот отправлял своих сотрудников, которые не могли дать все необходимые палате общин ответы.

При этом в докладе рассматривается и проблема политической рекламы, которую распространяют на Facebook. Парламентарии утверждают, что в эпоху интернета правила, регламентирующие порядок выборов, «безнадёжно устарели».

«Нужны реформы, которые обеспечат действие в сети тех же принципов прозрачности, которые применимы к политической коммуникации в офлайн-сфере. Нужно приложить больше усилий для того, чтобы обязать крупнейших спонсоров (политической рекламы. — RT) чётко обозначить собственные источники финансирования», — отметил председатель комитета Дамиан Коллинз.

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© Xinhua/British Parliament/Mark Duffy

Парламентарии, в частности, затронули вопрос «российского вмешательства» через Facebook, доказательств которого Лондон так и не предоставил. Этой теме посвящена значительная часть доклада. Утверждается, что влияние Москвы на выборы в других странах «очевидно и было доказано». При этом фактов в поддержку своей позиции парламентарии не приводят, признавая, что веских доказательств «вмешательства» других стран в британский избирательный процесс нет.

«Мы хотим понять, насколько сильно дезинформация и манипулятивное воздействие на избирателей сказались на предыдущих голосованиях, в том числе британском референдуме 2016 года, а также призываем правительство начать независимое расследование», — подчеркнул председатель комитета.

В связи с этим предлагается ужесточить контроль над социальными сетями. Таким образом, считает Коллинз, получится противодействовать «подрыву демократии».

«Нужен новый механизм независимого регулирования, предусматривающий жёсткие меры и санкции, которые позволят избежать наступления «капитализма слежки» в его крайних проявлениях и помешать силам, которые пытаются применять технологии для подрыва нашей демократии», — заключили члены комитета.

Отметим, что во второй половине 2018 года Facebook начал показывать заказчиков политической рекламы. Однако эта функция не всегда работала корректно — накануне промежуточных выборов в конгресс США американские журналисты смогли разместить рекламу от имени «Исламского государства»*.

«Великобритания начала забивать информационную повестку»

В экспертном сообществе считают, что, хотя стремление регулировать деятельность Facebook понятно — это самая крупная соцсеть в мире с огромной базой персональных данных, — за намерением внести изменение в законодательство может стоять желание усилить политическую цензуру.

«В Европе есть ограничение на свободу слова. Это обосновывается тем, что в демократических странах всё должно быть открыто, все могут выражать свою позицию, но есть Россия и, например, Китай, которые в западных СМИ якобы пропагандируют свою авторитарную идеологию. И вот от них-то и надо защищаться», — отметил в беседе с RT политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Кроме того, Великобритания стремится переложить ответственность за проблемы с брекситом на других, считает политолог Александр Асафов.

«В Великобритании существует цензура, медиа регулирует Ofcom, который принимает решения по лицензированию СМИ на основании собственных соображений, — напомнил Асафов. — Великобритания уже начала забивать новостную повестку чем угодно, кроме брексита. Например, снова вспомнили Скрипаля. Все эти обстоятельства подтверждают, что от брексита пытаются отвлечь и найти ещё кого-то, кого можно обвинить в нём».

«Если всё будет правильно»

Скандал вокруг неправомерного использования персональных данных компанией Facebook разгорелся в марте 2018 года, когда британский телеканал Channel 4 выпустил фильм о влиянии компании Cambridge Analytica (CA) на выборы в ряде стран.

Выяснилось, что компания использовала личные данные миллионов пользователей Facebook, чтобы с помощью таргетированной рекламы манипулировать настроениями избирателей.

Позже в самой Facebook признали, что ошибочно передали компании личные данные по меньшей мере 87 млн человек. В связи с тем, что среди выборов, на которые повлияла CA, были выборы президента США в 2016 году, Цукерберга вызвали на допрос в сенат, где он признал свою вину.

Там же он согласился на государственное регулирование в отношении Facebook, но только в том случае, если это будет осуществляться «правильно».

«Если всё будет правильно, то мы будем приветствовать такое регулирование», — сказал он, выразив готовность сотрудничать с конгрессом.

«Они (британские парламентарии. — RT) пользуются опытом своих заокеанских коллег, которым удалось создать подобные претензии к Facebook. Цукерберга даже вызывали в конгресс. Очевидно, что многие такие кейсы применяются много раз подряд. Например, раз есть подозрение во вмешательстве России в выборы в США, значит, во все выборы в мире она тоже могла вмешаться», — напомнил Асафов в беседе с RT.

«Желание отцензурировать всё и вся в Великобритании достаточно очевидно, и их действия против российских СМИ это подтверждают. Борьба с инакомыслием, которую описывал в своей фантастической книжке Оруэлл, нашла своё воплощение в Ofcom и других обстоятельствах внутрибританской жизни», — заключил эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.