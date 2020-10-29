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Опыт Тарусы по возвращению исторических имён улицам обещал поддержать новосибирский депутат
29 октября 2020, 16:05 • 103 • Политика
Новосибирский депутат Ростислав Антонов сообщил, что в своей работе намерен поддержать опыт Тарусы по возвращению исторических имён улицам.
Новосибирский депутат Ростислав Антонов рассказал о своей работе по отстаиванию исторических названий улиц города, подчеркнув, что приветствует позицию администрации города Тарусы в вопросе переименования "красных" улиц - а именно, решений по возвращению истинных имён.
Антонов сообщил, что намерен участвовать в двух комиссиях - по тарифам и по наименованию улично-дорожной сети.
"Будучи в статусе общественника, я неоднократно поднимал вопрос как о наименовании новых улиц (в частности, по предложению гражданского патруля одна из улиц Новосибирска была названа в честь Героя России, нашего земляка Виталия Потылицына), так и о возврате исторических названий. В частности, мы ставили вопрос о переименовании площади Свердлова и даже победили в интернет-голосовании. Лишь личное вмешательство мэра Новосибирска сохранило этот "топоним" на карте Новосибирска. Буду данным вопросом заниматься и в будущем", - пояснил Антонов.
Возвращаясь к опыту Тарусы, депутат добавил:
"Для многих примером бережного отношения к русской истории и своеобразным прецедентом стала принципиальная позиция депутатов и главы Тарусы, добившихся возвращения исторических имён более десятка улиц родного города. Это вдохновляет. Надеюсь, что пройдёт не так много времени - и тысячи российских городов и посёлков вернут своё историческое лицо. И в Тарусе, и в других городах все мы делаем одно большое важное дело, которое обязательно увенчается успехом", - подчеркнул Ростислав Антонов в личном телеграм-канале.
О победе Тарусы Царьград рассказывал чуть раньше. Более подробно об истории, а также участии Общества "Двуглавый орёл" можно узнать, посмотрев сюжет телеканала ниже.
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