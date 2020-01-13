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«Опыт России в Сирии востребован»: в Москве проходят переговоры по урегулированию конфликта в Ливии

13 января 2020, 18:09  •  82 • В мире
В Москве проходят российско-турецкие переговоры по ситуации в Ливии. Во встрече принимают участие главы МИД и оборонных ведомств, позже к ним присоединятся ливийские делегации. Главы правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар прибыли на переговоры после того, как президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган призвали все стороны прекратить боевые действия с 00:00 12 января.
 
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи глав МИД и Минобороны России и Турции РИА Новости © Рамиль Ситдиков
 

В Москве проходят переговоры по ситуации в Ливии, в которых принимают участие руководители министерств иностранных дел и оборонных ведомств России и Турции. К ним, как ожидается, также присоединятся глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ливийские участники переговоров уже прибыли в Москву.

«В соответствии с достигнутыми в Стамбуле договорённостями между президентами России и Турции сегодня в Доме приёмов МИД стартовала российско-турецкая встреча на уровне глав МИД и МО, посвящённая ливийскому урегулированию. Представители ливийских сторон прибыли и вскоре подключатся к переговорам», — рассказала она.

Хафтар и Сарадж прибыли в Москву после того, как президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам состоявшейся 8 января в Стамбуле встречи призвали все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00:00 12 января. В совместном заявлении Путин и Эрдоган также выступили за объявление устойчивого прекращения огня, подкреплённого необходимыми мерами по стабилизации обстановки, и немедленного проведения переговоров сторон ливийского кризиса.

Главы государств заявили о приверженности принципам суверенитета и национального единства Ливии, а также назвали политический процесс единственным способом достижения мира в стране. В свою очередь, представители заседающего в Триполи правительства национального согласия, а также командование Ливийской национальной армии приветствовали российско-турецкие усилия по установлению мира в регионе.

По словам Сараджа, его правительство согласилось на прекращение огня, поскольку «занимает твёрдые позиции». 

«Наше согласие на прекращение огня обусловлено с нашей позиции силы — для поддержания национальной и социальной сплочённости, — приводит слова главы правительства национального согласия Интерфакс. — Мы не будем игнорировать жертвы, понесённые нашими сыновьями, и наших мучеников и наши мечты о правовом государстве».

Бывший посол, директор Центра партнёрства цивилизаций Вениамин Попов в разговоре с RT напомнил, что усилия по урегулирования ситуации в Ливии прилагались различными международными игроками и раньше, однако они не увенчались успехом. В то же время он отметил авторитет Владимира Путина в регионе.

«Сейчас авторитет Путина архивысок в данном регионе после событий в Сирии. Там мы разгромили, хотя ещё и не до конца, самый опасный отряд головорезов — ИГ*. Дальше мы вышли на урегулирование без США, без Запада. Главное — Россия показывает, что востребован её реальный опыт, полученный в Сирии, а также то, что сейчас делали Москва и Анкара», — пояснил он.

В 2011 году в Ливии начался кризис, спровоцированный свержением правительства Муаммара Каддафи. После падения режима Кадаффи в стране появились два противоборствующих центра власти. На северо-востоке страны действует временное правительство во главе с Абдаллой ат-Тани, которое опирается на Ливийскую национальную армию во главе с Хафтаром. На северо-западе, в Триполи, действует правительство, возглавляемое Сараджем.

  • Халифа Хафтар
  • Reuters
  • © Philippe Wojazer/File

В апреле 2019 года Хафтар отдал приказ о наступлении на Триполи для освобождения города от «террористов», в ответ на что базирующиеся в западных районах Ливии вооружённые формирования объявили о начале ответной операции. Правительство национального согласия обратилось за военной помощью к Анкаре, которая признаёт легитимность правительства Сараджа. Парламент Турции большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию. Как отметил Эрдоган на переговорах с Владимиром Путиным, армия Турции не будет участвовать в боевых действиях, а должна обеспечить безопасность легитимного правительства.

Ситуацию в регионе Путин также обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе её визита в Москву. Канцлер отметила, что надеется на успех перемирия, и подчеркнула, что Берлин поддерживает «тесные контакты» с Москвой, Анкарой и странами ЕС в связи с конфликтом в Ливии.

Независимый политический обозреватель, бывший дипломат Вячеслав Матузов, комментируя RT проходящие в Москве переговоры, назвал их серьёзной попыткой добиться урегулирования ливийского конфликта, а также отметил роль России в переговорах.

«Если посмотреть на историю попыток подобного рода, встреча Сараджа с Хафтаром предпринимались и руководством ОАЭ не так давно, встреча такая проходила во Франции, в Италии, в Тунисе были договорённости, но я так понимаю, что все усилия предпринимались в отрыве от роли России. Сейчас впервые Россия выходит на главные роли в процессе урегулирования, и я надеюсь, что это будет завершающим аккордом в тех международных усилиях, которые мы наблюдали последние пять лет», — сказал он.

Эксперт добавил, что собрание ливийских сил в таком составе символизирует серьёзный шаг к национальному примирению, а при участии Турции, договорённости могут оказаться наиболее действенными и серьёзными.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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