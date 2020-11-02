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Опыт работы в спецслужбе сыграл роль: Раскрыта правда о загадочной оранжевой папке Путина
02 ноября 2020, 10:50 • 225 • Политика
Журналист Павел Зарубин раскрыл правду о загадочной оранжевой папке президента России Владимира Путина, вокруг которой блогеры уже начали разводить конспирологию. По словам репортёра, разгадка оказалась проста - сказался опыт работы президента в спецслужбах.
Таинственную оранжевую папку заметили во время форума "Россия зовёт!", в котором принял участие Путин. Блогеры обратили внимание, что глава государства переворачивает папку и что-то туда кладёт. Это сразу же стало поводом для различных теорий.
Как видно из видеозаписи, обнародованной Зарубиным, Путин что-то писал на листке бумаге, а затем вывернул папку наизнанку и положил листки внутрь. Этот странный, на первый взгляд, манёвр журналист объяснил привычкой, сохранившейся у Путина ещё со времён работы в ФСБ. Ни один листок с записями не должен лежать открыто на столе. Выворачивание папки объясняется тем же самым - на обложке значилась какая-то надпись, которую глава государства не хотел демонстрировать.
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