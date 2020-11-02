Опыт работы в спецслужбе сыграл роль: Раскрыта правда о загадочной оранжевой папке Путина

Таинственную оранжевую папку заметили во время форума "Россия зовёт!", в котором принял участие Путин. Блогеры обратили внимание, что глава государства переворачивает папку и что-то туда кладёт. Это сразу же стало поводом для различных теорий.

Как видно из видеозаписи, обнародованной Зарубиным, Путин что-то писал на листке бумаге, а затем вывернул папку наизнанку и положил листки внутрь. Этот странный, на первый взгляд, манёвр журналист объяснил привычкой, сохранившейся у Путина ещё со времён работы в ФСБ. Ни один листок с записями не должен лежать открыто на столе. Выворачивание папки объясняется тем же самым - на обложке значилась какая-то надпись, которую глава государства не хотел демонстрировать.

Президент вытащил текст выступления, папку вывернул наизнанку и затем снова убрал в неё текст. Опыт работы в спецслужбах сыграл роль, - прокомментировал журналист.