Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Е…ть, ты тупой, Саня» – Монтян поставила майданщика на место
"Донбасс готов вернуться в состав Украины": Шпионы сдали инсайдера за ...
Дмитрию Медведеву дали 3 месяца, чтобы подписать заявление: "Так решил дейс...
СМИ: российское эмбарго в ответ на санкции ЕС привело к протестам в Польше
Главная / Политика

Опыт работы в спецслужбе сыграл роль: Раскрыта правда о загадочной оранжевой папке Путина

02 ноября 2020, 10:50  •  225 • Политика
Журналист Павел Зарубин раскрыл правду о загадочной оранжевой папке президента России Владимира Путина, вокруг которой блогеры уже начали разводить конспирологию. По словам репортёра, разгадка оказалась проста - сказался опыт работы президента в спецслужбах.
Таинственную оранжевую папку заметили во время форума "Россия зовёт!", в котором принял участие Путин. Блогеры обратили внимание, что глава государства переворачивает папку и что-то туда кладёт. Это сразу же стало поводом для различных теорий.
Как видно из видеозаписи, обнародованной Зарубиным, Путин что-то писал на листке бумаге, а затем вывернул папку наизнанку и положил листки внутрь. Этот странный, на первый взгляд, манёвр журналист объяснил привычкой, сохранившейся у Путина ещё со времён работы в ФСБ. Ни один листок с записями не должен лежать открыто на столе. Выворачивание папки объясняется тем же самым - на обложке значилась какая-то надпись, которую глава государства не хотел демонстрировать.
Президент вытащил текст выступления, папку вывернул наизнанку и затем снова убрал в неё текст. Опыт работы в спецслужбах сыграл роль, - прокомментировал журналист.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Интернет бурно обсуждает видео, в котором Путин словно просто так проводит какие-то манипуляции со своей папкой. В нашей программе мы расскажем, как всё было на самом деле. Сегодня в 22.00 на телеканале «Россия»! #москвакремльпутин #путин #президент #россия1 #россия24 #вести24 #tvrussia #павелзарубин #втб #папка #папкапутина
Публикация от Павел Зарубин (@zarubinreporter)

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



225
Источник
Похожие новости
02 ноября 2020, 01:40
Оскандалившийся с элитной квартирой за 230 млн министр может лишиться должности - источник
02 ноября 2020, 05:20
"Эрдоган-то поперхнётся. Но...": Михеев просчитал нависшую над Россией турецкую угрозу
02 ноября 2020, 03:30
Раскрыта тайна записки для Путина: Что было в "послании" президенту по звонку Эрдогану?
02 ноября 2020, 05:20
Приказ "рубить головы". За каждую - $100: Пленный сириец дал ценник для воюющих в Карабахе наёмников
02 ноября 2020, 01:40
Путин подписал закон о "бессмертии" президентов
02 ноября 2020, 09:00
"Российские пограничники убиты": Азербайджан начал информационную войну
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 ноября 2020, 01:40
Оскандалившийся с элитной квартирой за 230 млн министр может лишиться должности - ист...
02 ноября 2020, 05:20
"Эрдоган-то поперхнётся. Но...": Михеев просчитал нависшую над Россией туре...
02 ноября 2020, 03:30
Раскрыта тайна записки для Путина: Что было в "послании" президенту по звон...
02 ноября 2020, 03:30
Выборы в Молдове: во второй тур выходят Додон и Санду
02 ноября 2020, 05:20
Приказ "рубить головы". За каждую - $100: Пленный сириец дал ценник для вою...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 октября 2020, 04:30
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Тихановской
27 октября 2020, 18:15
"Ответ на неуважение к Лаврову": Удар по протурецким боевикам в Сирии - только "первая ласточка"
27 октября 2020, 20:05
Украине предлагают провести референдум о возвращении в состав Большой России
31 октября 2020, 00:10
Путин отменил приватизацию Чубайса? Президент намекнул на контрреформу
27 октября 2020, 20:05
«Сепарня, москальня, русня». Галичане в ужасе от итогов местных выборов
01 ноября 2020, 17:25
США пойдут войной на Россию и будут уничтожены: Американский офицер о плане ликвидации
28 октября 2020, 17:10
Ультиматум Путина по двойному гражданству принят Госдумой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.