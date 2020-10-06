Опыт "зачистки" Карабаха применят в Донбассе? Украинский эксперт раскрыл планы Киева

Украина внимательно следит за конфликтом по Нагорному Карабаху между Арменией и Азербайджаном, чтобы потом применить полученный опыт в отношении Донбасса. Об этом заявил скандальный украинский эксперт Вячеслав Ковтун.

Он указал, что Украина сохраняет нейтралитет и остаётся наблюдателем в карабахском конфликте, несмотря на симпатии к одной из сторон конфликта. Тем не менее эксперт уверен, что Киев может извлечь пользу из противостояния Еревана и Баку.

Если Азербайджану удастся зачистить Карабах, то тогда это будет для Украины примером того, как действовать дальше, - приводит слова Ковтуна Nation News.

Он добавил, что сейчас конфликт в Карабахе имеет большое значение с политической точки зрения. Потому что на его примере можно пронаблюдать, как изменится позиция стран к разрешению таких отложенных, замороженных конфликтов.