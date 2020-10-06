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Опыт "зачистки" Карабаха применят в Донбассе? Украинский эксперт раскрыл планы Киева
06 октября 2020, 08:50 • 71 • Политика
Если Азербайджан сумеет зачистить Карабах, то это станет примером для Украины. Киев может воспользоваться опытом Баку для решения вопроса с Донбассом, считает украинский эксперт Вячеслав Ковтун.
Украина внимательно следит за конфликтом по Нагорному Карабаху между Арменией и Азербайджаном, чтобы потом применить полученный опыт в отношении Донбасса. Об этом заявил скандальный украинский эксперт Вячеслав Ковтун.
Он указал, что Украина сохраняет нейтралитет и остаётся наблюдателем в карабахском конфликте, несмотря на симпатии к одной из сторон конфликта. Тем не менее эксперт уверен, что Киев может извлечь пользу из противостояния Еревана и Баку.
Он добавил, что сейчас конфликт в Карабахе имеет большое значение с политической точки зрения. Потому что на его примере можно пронаблюдать, как изменится позиция стран к разрешению таких отложенных, замороженных конфликтов.
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