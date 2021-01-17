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Опять за старое: на Украине предсказали катастрофу с Крымским мостом

17 января 2021, 01:05  •  7 • Политика
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Киев перешел от апокалиптических прогнозов к ожиданию землетрясения, которое, по мнению украинской стороны, должно разрушить ненавистную конструкцию
Крымский мост может разрушиться из-за мощнейшего землетрясения, эпицентр которого будет находиться как раз в зоне соединения полуострова с остальной частью России. Такое очередное странное заявление сделал в интервью изданию "Крым. Реалии" заместитель главы Института геофизики имени Субботина Национальной академии наук Украины Александр Кендзера.
По словам специалиста, в ходе сейсмических исследований украинские специалисты смогли спрогнозировать ситуацию, которая весьма негативно отразится на дальнейшей судьбе транспортного сообщения полуострова с остальной частью России.
Кендзера уточнил, что граница, разделяющая тектонические плиты, чудеснейшим образом проходит именно под Крымским мостом. Обе плиты могут совершать смещения и разворачиваться друг перед другом, что, безусловно, спровоцирует сильнейшие подземные толчки, которые грозят Крыму крупномасштабным землетрясением, о чем украинский эксперт заявил в интервью "Крым. Реалии" (признано иноагентом – прим. ред.).
Произошедшие на территории Анапы подземные колебания, заявил Кендзера изданию, явно демонстрируют активность структур, на которых также могут появиться сильные землетрясения.
Само издание "Крым. Реалии" известно своей крайней антироссийской риторикой. Агентство неоднократно публиковало материалы о предстоящем крахе Крымского моста еще с 2014 года. Ни одно из предсказаний о гибели переправы через Керченский пролив так и не сбылось.
Не так давно украинские эксперты придумали еще один новый сценарий разрушения Крымского моста, сформировав из коротких нарезок интервью российских строителей ужасающий прогноз. Впрочем, как бы не пугали украинцы словами о грядущих катастрофах с переправой, ничего из это до сих не произошло.

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