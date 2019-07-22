Опять виновата Россия: Самолет-разведчик США, нарушив воздушные границы Венесуэлы, пожаловался на "преследование" Су-30

О нарушении воздушного пространства страны сообщило Министерство обороны Венесуэлы, по данным которого американский самолет следовал курсом с северо-запада Карибского моря в направлении Майкетии недалеко от Каракаса.

После обнаружения самолета радиоэлектронной разведки ЕР-3 с его экипажем пыталось связаться командование венесуэльских ВС. Однако все попытки оказались безуспешными. Поэтому было принято решение заставить самолет выйти из воздушного пространства страны. Для этого в воздух подняли Су-30 ВВС Венесуэлы, пишут Nation News.

Со своей стороны с заявлением выступило и Южное командование ВС США, сообщившее, что американский самолет 19 июля выполнял над Карибским морем международную миссию, которая являлась "признанной и одобренной". Однако венесуэльский Су-30 решил сопроводить самолет ВВС США, причем делал это "агрессивно и небезопасно".

"Это действие демонстрирует безответственную военную поддержку Россией незаконного режима Мадуро", - говорится в заявлении, опубликованном Facebook.

Кроме того, добавили в Южном командовании ВС США, такой перехват "продемонстрировал безрассудство" официального Каракаса, который своими действиями якобы "подрывает международное верховенство закона".