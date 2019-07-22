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Опять виновата Россия: Самолет-разведчик США, нарушив воздушные границы Венесуэлы, пожаловался на "преследование" Су-30

22 июля 2019, 06:54  •  152 • В мире
Самолет-разведчик ВВС США ЕР-3, нарушивший воздушные границы Венесуэлы, была перехвачен и выведен из региона венесуэльским Су-30. В Пентагоне действия пилота истребителя назвали "агрессивными", а заодно обвинили Россию в "военной поддержке режима Мадуро".
О нарушении воздушного пространства страны сообщило Министерство обороны Венесуэлы, по данным которого американский самолет следовал курсом с северо-запада Карибского моря в направлении Майкетии недалеко от Каракаса.
После обнаружения самолета радиоэлектронной разведки ЕР-3 с его экипажем пыталось связаться командование венесуэльских ВС. Однако все попытки оказались безуспешными. Поэтому было принято решение заставить самолет выйти из воздушного пространства страны. Для этого в воздух подняли Су-30 ВВС Венесуэлы, пишут Nation News.
Со своей стороны с заявлением выступило и Южное командование ВС США, сообщившее, что американский самолет 19 июля выполнял над Карибским морем международную миссию, которая являлась "признанной и одобренной". Однако венесуэльский Су-30 решил сопроводить самолет ВВС США, причем делал это "агрессивно и небезопасно".
"Это действие демонстрирует безответственную военную поддержку Россией незаконного режима Мадуро", - говорится в заявлении, опубликованном Facebook.
Кроме того, добавили в Южном командовании ВС США, такой перехват "продемонстрировал безрассудство" официального Каракаса, который своими действиями якобы "подрывает международное верховенство закона".

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