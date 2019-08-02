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Опять виновата Россия: "Нафтогаз" напомнил о невыполненном обещании Меркель

02 августа 2019, 06:09  •  89 • В мире
Канцлер Германии не выполнила своего обещания о том, что транзит газа через Украину будет продолжен. А в этом, по словам главы "Нафтогаза", виновата Россия.
Андрей Коболев дал интервью немецкой газете Handelsblatt, в котором он заявил, что Ангела Меркель давала обещание Украине не допустить запуска газопровода "Северный поток – 2" до тех пор, пока не будет заключен новый договор о транзите через украинскую территорию.
Однако "Газпром" не дал никаких гарантий на то, что транзит все-таки будет продолжен, не поддержав таким образом Меркель и ее обещание Украине. Кроме того, Коболев утверждает, что якобы именно "Газпром" виноват в том, что заключение нового договора постоянно откладывается. Кроме того, утверждает он, в прошлогодней встрече по вопросу продления этого договора Россия участия не принимала
"Пообещать это, а потом сдержать это — две разные вещи. Это уместно как на украинском, так и на немецком языках", — цитирует слова Андрея Коболева 360.tv.
Если договор, действие которого заканчивается 1 января 2020 года, не будет продлен, что Украина рискует потерять 2,5% от своего ВВП. В этом случае Киев будет через суд взыскивать компенсацию.
Также Коболев сообщил, что на 16 сентября намечен еще один раунд трехсторонних переговоров по транзиту газа. Встреча пройдет в Брюсселе, однако до сих пор неизвестно, кто будет представлять российскую сторону.
Андрей Коболев дал интервью немецкой газете Handelsblatt, в котором он заявил, что Ангела Меркель давала обещание Украине не допустить запуска газопровода "Северный поток – 2" до тех пор, пока не будет заключен новый договор о транзите через украинскую территорию.
Однако "Газпром" не дал никаких гарантий на то, что транзит все-таки будет продолжен, не поддержав таким образом Меркель и ее обещание Украине. Кроме того, Коболев утверждает, что якобы именно "Газпром" виноват в том, что заключение нового договора постоянно откладывается. Кроме того, утверждает он, в прошлогодней встрече по вопросу продления этого договора Россия участия не принимала
"Пообещать это, а потом сдержать это — две разные вещи. Это уместно как на украинском, так и на немецком языках", — цитирует слова Андрея Коболева 360.tv.
Если договор, действие которого заканчивается 1 января 2020 года, не будет продлен, что Украина рискует потерять 2,5% от своего ВВП. В этом случае Киев будет через суд взыскивать компенсацию.
Также Коболев сообщил, что на 16 сентября намечен еще один раунд трехсторонних переговоров по транзиту газа. Встреча пройдет в Брюсселе, однако до сих пор неизвестно, кто будет представлять российскую сторону.

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