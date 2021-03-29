|
Опять в лужу. Владимир Зеленский трижды солгал по одному поводу
29 марта 2021, 12:55 • 450 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал в ближайшее время провести переговоры с лидерами стран "нормандской четвёрки". В которую, напомним, кроме самой Украины, входят Германия, Россия и Франция. Поводом для этого послужили гибель четырёх украинских военных и ранения ещё двух военнослужащих ВСУ около населённого пункта Шумы. Первоначально в Киеве обвинили в их гибели защитников ДНР, якобы подвергших обстрелу позиции ВСУ в Донецкой области.
– написал Зеленский в своём аккаунте в социальной сети.
Можно ли считать этот пост обращением к лидерам "нормандской четвёрки" или такое обращение прошло по другим каналам, а здесь Зе-президент лишь информирует население своей страны – сие неизвестно. Зато известно, что президент России, например, не читает соцсети и сам аккаунта в них не имеет. Так что данное обращение Зеленского можно сравнить с его поздравлением КНР в "Твиттере" с китайским Новым годом. Мало того, что в Китае "Твиттера" нет, так ещё команда украинского президента умудрилась проиллюстрировать поздравление фотографией из совсем другой страны.
Вот только у Вовы-"нелоха" опять не задалось и по другой причине. Как выяснилось, украинские военные погибли вовсе не под обстрелом защитников ДНР (которого не было), а подорвались на собственных минах. Сначала говорили, что это была попытка выполнить задание со стороны ДРГ ВСУ (диверсионно-разведывательная группа), безопасность прохода которой обеспечивал командир поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств 143-го центра разминирования ВСУ подполковник Коваль. Действительность оказалась ещё прозаичнее. Группа Коваля выполняла задание Командующего ООС по уточнению карты минных полей. Это такая суровая украинская реальность и традиция ВСУ, когда подразделения на передовой осуществляют ротацию, а командир убывающего пытается монетизировать, попросту говоря, продать реальную карту минных полей своему сменщику. Если тот не платит, то остаётся либо с фальшивой картой, где указаны неверные данные по установке мин, либо вообще без карты. Естественно, его подчинённые в этом случае боятся нос высунуть из окопов, а если делают это после потребления веселящих напитков и веществ или от излишней храбрости пополам со слабоумием, то нередко становятся жертвами собственных мин. Именно поэтому на "разборки" под шумами прибыл аж командующий ООС генерал Руслан Хомчак.
Но в Киеве предпочли поначалу снова соврать, как обычно, а Зеленский это враньё с лёгкостью и радостью подхватил. А теперь, после того как эта ложь стала явной, президент Украины стоит в неловкой позе, именуемой в народе в просторечии "враскорячку". Наврать лидерам "нормандской четвёрки", взять в обращении к ним настолько фальшивую ноту – это серьёзно. Это вам не сфальшивить при игре на рояле без рук.
К тому же Зеленский солгал уже изначально, пообещав переговоры с лидерами "четвёрки" в ближайшее время. Ведь известно, что Москва давно ещё заявила, что никаких переговоров не будет, пока Киев не выполнит "домашнее задание" по итогам саммита в Париже. И с тех пор Кремль своей позиции не изменил, а лишь несколько раз подтверждал её. Зеленский в нынешней ситуации может звонить в Кремль сколько угодно, но услышит в лучшем случае только одно: "Ждите ответа".
Да и обещание разговора Зеленского с Путиным явно не вызовет радости и одобрения у заокеанских кураторов украинского президента. Более того, в Вашингтоне, мягко говоря, "советуют" Зеленскому не "нарываться" на Путина.
– заявил на днях экс-представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
Переводя на обычный русский язык, это фраза звучит, как самая обычная "указивка": "Не вздумай сам рыпаться, жди отмашки от команды Байдена, а то всё испортишь".
Так что, поздравляем Вас, Владимир Зеленский, "господин соврамши". Соврамши не однократно, не дважды и даже не трижды. Вы стали явным лидером среди многочисленных претендентов на победу в многоборье по дисциплине "соврамши". Такое ощущение, что Зеленский просто органически стал неспособен произнести хоть одно слово правды.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
450
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 марта 2021, 05:10
|
25 марта 2021, 04:25
|
28 марта 2021, 19:30
|
26 марта 2021, 23:30
|
23 марта 2021, 17:35
|
27 марта 2021, 22:25
|
24 марта 2021, 00:00