Опять в лужу. Владимир Зеленский трижды солгал по одному поводу

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал в ближайшее время провести переговоры с лидерами стран "нормандской четвёрки". В которую, напомним, кроме самой Украины, входят Германия, Россия и Франция. Поводом для этого послужили гибель четырёх украинских военных и ранения ещё двух военнослужащих ВСУ около населённого пункта Шумы. Первоначально в Киеве обвинили в их гибели защитников ДНР, якобы подвергших обстрелу позиции ВСУ в Донецкой области.

Цена войны – жизни наших людей. Мужественных и непокорённых. Сегодня мы снова потеряли четырёх защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров "нормандской четвёрки" и партнёров сделать всё возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня,

– написал Зеленский в своём аккаунте в социальной сети.

Можно ли считать этот пост обращением к лидерам "нормандской четвёрки" или такое обращение прошло по другим каналам, а здесь Зе-президент лишь информирует население своей страны – сие неизвестно. Зато известно, что президент России, например, не читает соцсети и сам аккаунта в них не имеет. Так что данное обращение Зеленского можно сравнить с его поздравлением КНР в "Твиттере" с китайским Новым годом. Мало того, что в Китае "Твиттера" нет, так ещё команда украинского президента умудрилась проиллюстрировать поздравление фотографией из совсем другой страны.

Вот только у Вовы-"нелоха" опять не задалось и по другой причине. Как выяснилось, украинские военные погибли вовсе не под обстрелом защитников ДНР (которого не было), а подорвались на собственных минах. Сначала говорили, что это была попытка выполнить задание со стороны ДРГ ВСУ (диверсионно-разведывательная группа), безопасность прохода которой обеспечивал командир поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств 143-го центра разминирования ВСУ подполковник Коваль. Действительность оказалась ещё прозаичнее. Группа Коваля выполняла задание Командующего ООС по уточнению карты минных полей. Это такая суровая украинская реальность и традиция ВСУ, когда подразделения на передовой осуществляют ротацию, а командир убывающего пытается монетизировать, попросту говоря, продать реальную карту минных полей своему сменщику. Если тот не платит, то остаётся либо с фальшивой картой, где указаны неверные данные по установке мин, либо вообще без карты. Естественно, его подчинённые в этом случае боятся нос высунуть из окопов, а если делают это после потребления веселящих напитков и веществ или от излишней храбрости пополам со слабоумием, то нередко становятся жертвами собственных мин. Именно поэтому на "разборки" под шумами прибыл аж командующий ООС генерал Руслан Хомчак.

Но в Киеве предпочли поначалу снова соврать, как обычно, а Зеленский это враньё с лёгкостью и радостью подхватил. А теперь, после того как эта ложь стала явной, президент Украины стоит в неловкой позе, именуемой в народе в просторечии "враскорячку". Наврать лидерам "нормандской четвёрки", взять в обращении к ним настолько фальшивую ноту – это серьёзно. Это вам не сфальшивить при игре на рояле без рук.

К тому же Зеленский солгал уже изначально, пообещав переговоры с лидерами "четвёрки" в ближайшее время. Ведь известно, что Москва давно ещё заявила, что никаких переговоров не будет, пока Киев не выполнит "домашнее задание" по итогам саммита в Париже. И с тех пор Кремль своей позиции не изменил, а лишь несколько раз подтверждал её. Зеленский в нынешней ситуации может звонить в Кремль сколько угодно, но услышит в лучшем случае только одно: "Ждите ответа".

Да и обещание разговора Зеленского с Путиным явно не вызовет радости и одобрения у заокеанских кураторов украинского президента. Более того, в Вашингтоне, мягко говоря, "советуют" Зеленскому не "нарываться" на Путина.

Крайне важно для президента Зеленского заручиться серьёзной поддержкой со стороны США и президента Байдена, со стороны Германии и Франции в признании украинского суверенитета и территориальной целостности, а также одновременного признания двух вещей: что Украина – жертва российской агрессии и что она со своей стороны сделала всё возможное, чтобы достигнуть мира. И только имея всё это, можно достичь необходимого контекста для диалога между Путиным и Зеленским,

– заявил на днях экс-представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Я никогда не выступаю против того, чтобы люди говорили друг с другом, но, мне кажется, сегодня в этом конфликте мы имеем несопоставимые позиции сторон. У Путина сейчас достаточно сильная позиция, он безоговорочно отрицает присутствие России в украинском конфликте, и для президента Зеленского будет чрезвычайно сложно встречаться и говорить с ним.

Переводя на обычный русский язык, это фраза звучит, как самая обычная "указивка": "Не вздумай сам рыпаться, жди отмашки от команды Байдена, а то всё испортишь".

Так что, поздравляем Вас, Владимир Зеленский, "господин соврамши". Соврамши не однократно, не дважды и даже не трижды. Вы стали явным лидером среди многочисленных претендентов на победу в многоборье по дисциплине "соврамши". Такое ощущение, что Зеленский просто органически стал неспособен произнести хоть одно слово правды.