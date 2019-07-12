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Опять только на словах? В Германии заявили, что Украина не делала предложений по "Нормандскому формату"

12 июля 2019, 16:09  •  67 • Политика
В МИД ФРГ заявили, что никто с украинской стороны не обращался к Берлину с предложением о расширении "Нормандского формата". Выходит, все недавние заявления лидера Незалежной оказались "просто словами"?
Сейчас стало известно о том, что в немецком министерстве иностранных дел заявили, что к ним никто не обращался, в том числе и с украинской стороны, по поводу каких-либо предложений по расширению "Нормандского формата".
Информацию передает РИА Новости. Ранее, напомним, в телефонных переговорах Путина и Зеленского звучало предложение по "нормандскому формату". Выходит, все недавние заявления лидера Незалежной оказались "просто словами"?
Ранее сообщалось, что в середине июля в Париже состоится встреча в "нормандском формате" на уровне советников лидеров России, Германии, Франции и Украины. Нашу страну будет представлять советник российского лидера Владислав Сурков.
Также эту встречу анонсировала и канцлер Германии Ангела Меркель после визита в Берлин украинского президента Владимира Зеленского.
Главной задачей советников на предстоящей встрече в Париже станет оценка реализации Минских соглашений. Не исключено, что помощники лидеров четырёх стран займутся и подготовкой саммита "нормандской четвёрки", о котором ряд экспертов заговорил сразу после инаугурации Зеленского.

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