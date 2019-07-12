Опять только на словах? В Германии заявили, что Украина не делала предложений по "Нормандскому формату"

Сейчас стало известно о том, что в немецком министерстве иностранных дел заявили, что к ним никто не обращался, в том числе и с украинской стороны, по поводу каких-либо предложений по расширению "Нормандского формата".

Информацию передает РИА Новости. Ранее, напомним, в телефонных переговорах Путина и Зеленского звучало предложение по "нормандскому формату". Выходит, все недавние заявления лидера Незалежной оказались "просто словами"?

Ранее сообщалось, что в середине июля в Париже состоится встреча в "нормандском формате" на уровне советников лидеров России, Германии, Франции и Украины. Нашу страну будет представлять советник российского лидера Владислав Сурков.

Также эту встречу анонсировала и канцлер Германии Ангела Меркель после визита в Берлин украинского президента Владимира Зеленского.

Главной задачей советников на предстоящей встрече в Париже станет оценка реализации Минских соглашений. Не исключено, что помощники лидеров четырёх стран займутся и подготовкой саммита "нормандской четвёрки", о котором ряд экспертов заговорил сразу после инаугурации Зеленского.