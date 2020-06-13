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Опять рука Кремля. Конгресс США потребовал разоблачить Россию, "поддерживающую расизм"

13 июня 2020, 11:00  •  184 • Политика
Конгресс США обязал американские власти представить доклад о России, которая якобы "поддерживает расизм" на территории Соединённых Штатов и Европы. Только в этом случае законодатели будут готовы рассмотреть проект бюджета на 2021 год.
Об этом в четверг сообщил комитет Сената по делам Вооружённых сил. Он потребовал, чтобы власти США составили доклад о поддержке "расистских и ориентированных на этническое насилие экстремистских группировок и сетей в Европе и в США". По мнению американских парламентариев, поддержка расизма извне расшатывает стабильность в США и создаёт угрозу национальной безопасности. И виновата в этом опять пресловутая "рука Кремля".
Отметим, что власти США ранее уже обвиняли Россию в беспорядках, которые вспыхнули в американских городах после того как полицейский задушил во время задержания чернокожего Джорджа Флойда. Бывший советник Барака Обамы Сьюзен Райс отметила, что Москва якобы разжигает протесты.
Российские власти неоднократно заявляли, что США регулярно обвиняют РФ во всех своих бедах, чтобы переложить ответственность за внутренние проблемы на условного внешнего врага. Точно так же американские демократы настаивали на "российском вмешательстве" в выборы, поскольку не хотели признавать, что их кандидат проиграл в честной борьбе.

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