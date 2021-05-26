Опять "злобные русские". Эксперт развалил голландскую версию гибели MH17

Эксперт развалил версию гибели самолёта MH17, которую продолжает отстаивать голландская прокуратура. По его словам, Нидерланды делают всё, чтобы обвинить в авиакатастрофе Россию: "Опять злобные русские".

Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя слова представителя прокуратуры Нидерландов Дигны ван Бутзелар. Она заявила, что заключение экспертов "Алмаз-Антея" всё-таки включили и в досье MH17, однако прокуратура по-прежнему настаивает на том, что самолёт был сбит ополченцами Донбасса из ЗРК "Бук".

Кнутов в разговоре с Царьградом отметил, что вероятность рокового выстрела из установки "Бук" действительно большая. Однако ещё более вероятно, что стреляли украинские военные, а не ополченцы.

Он также привёл несколько доводов, которые полностью опровергают голландскую версию. Во-первых, в ходе расследования были допущены серьёзные фальсификации. В частности, при проведении эксперимента. Следователи на Украине и в Финляндии положили боевую часть ракеты на землю, поставили вокруг щиты и взорвали. В то время как специалисты "Алмаз-Антея" поступили более грамотно - они подорвали ракету, подвесив её над кабиной Ил-96. Ведь в реальности ракета "Бука" взрывается над самолётом, а не сбоку. В случае с украинским и финским экспериментом можно говорить о фальсификации, которая не даёт правильного представления о характере повреждения самолёта.

Во-вторых, представленные следователями осколки выдаются за двутавр, хотя они находятся в таком состоянии, что опознать их невозможно.

В-третьих, предоставленные аудиозаписи очень похожи на монтаж, поэтому они вряд ли могут считаться доказательством. К тому же вызывает вопросы тот факт, что США отказались предоставлять спутниковые снимки, ссылаясь на секретность. Если американцы отказываются показать их даже суду, то речь явно идёт о каких-то махинациях.

Сегодняшнее заявление прокуратуры вызвано очередным витком истерии против Белоруссии и России. Надо напомнить, как злобные русские сбили пассажирский самолёт, а белорусы пассажирский самолёт захватили. Не государство, а воздушные террористы, - отметил военный эксперт.

Он предположил, что Запад может попытаться использовать трагедию MH17 для того, чтобы ввести санкции против "Северного потока - 2". Примечательно, что на днях британцы уже предлагали ввести санкции против строящегося газопровода в связи с посадкой самолёта в Минске.