Опять "русские идут". Милитаризация сознания • 79 • Аналитика Патриоты в квадрате

Нет ничего интереснее, чем узнавать новости о тотально увеличившейся мощи российской армии от знакомых иностранцев. Не тех, что родились и выросли в какой-нибудь западноевропейской глубинке и просто случайно встретились на вашем пути, а тех, кто родился в СССР, но волей случая, а таких случаев в 80-е годы прошлого века было множество, вдруг вспомнил гены своего дедушки или прадедушки и вдруг стал немцем, финном, поляком, чехом… Причем патриотом в квадрате своей новой Родины.









Сегодня это уже не отличимые от коренных жителей своих стран, часто поменявшие имя и фамилию, как в данном случае, солидные мужчины средних лет. Даже русский язык, когда-то родной, сегодня выдает иностранца. Акцент. Недавно мне довелось встретиться с двумя такими европейцами, бывшими моими школьными товарищами.



Один, немец, патриот Германии и Украины до мозга костей, хотя на Украине никогда не был и не собирается. Просто мама была украинкой, и большинство таких же, как и он, новых европейцев в его городке — выходцы из Украины.



История другого сложнее. Это русско-немецкий швед. Уехал в Германию. Развелся с женой и в конце концов женился на шведке.



Разговоры после первой (а помнишь?) и второй (нормально живу, детей вырастил, дом есть, работа есть и т.д) я пропущу. Перейду сразу к «политической части» и «агрессивности лично себя и моей страны».



В чем представители большой Европы и малой Европы сошлись? Оба уверенно говорили об агрессивности и суперподготовленности российской армии. Причем уверенность в том, что любой российский солдат сегодня — это Рэмбо с двуглавым орлом на рукаве, полная. Даже тогда, когда я напомнил собеседникам об их службе в Советской Армии и степени их подготовки тогда, эта уверенность сохранилась.



Рэмбо в кубе

Да, российский солдат сегодня служит год. Но благодаря секретным разработкам российских спецслужб обучение бойца идет в таком темпе, что из хилого «ботаника» за этот год получается готовый спецназовец, способный в одиночку вести войну с любым противником. Что тут скажешь, только спасибо нашим СМИ за рассказы о современной армии.



Аргументы вроде того, что современные молодые люди по физическим и моральным качествам не сильно отличаются в России и Европе, отметались напрочь. Причем главным контраргументом были… действия наших военнослужащих в Сирии и… на Украине. Героизм и готовность к самопожертвованию ставились нам в вину! «Русские всегда выигрывают войну большой кровью». «Солдат совершает подвиг потому, что боится наказания в случае невыполнения приказа».



Следующее. Россия всегда нарушала международные договоры о разоружении и ограничении каких-либо вооружений. В частности, последний договор, который мы разорвали (!), имеется в виду ДРСМД, был разорван только потому, что у Москвы появилось новое вооружение — гиперзвуковые ракеты.



Кстати, успехи ВС РФ в Сирии тоже связаны с новым секретным оружием. Именно это оружие эффективно нейтрализовало американское вооружение! Только этим объясняется то, что США сегодня требуют от Европы увеличения отчислений на содержание НАТО. Европа беззащитна перед оружием России даже в союзе с великими Соединенными Штатами!



Есть и ещё выводы. Основанные на личных наблюдениях на бывшей Родине. Россия милитаризуется! Мы превращаемся в страну-солдата! Тут необходимо пояснение. В советское время в нашем городе было два военных училища — общевойсковое и танковое. В период военных реформ общевойсковое училище закрылось, а танковое стало филиалом академии материального обеспечения.



На месте общевойскового училища решено было возродить кадетский корпус. Дело в том, что этот корпус был ещё в царское время. И среди его выпускников есть действительно выдающиеся люди. Достаточно вспомнить Михаила Фрунзе, Валериана Куйбышева, генерала Лавра Карнилова, генерала Дмитрия Карбышева. Даже известный скульптор, петербургские кони которого известны всему миру, Петр Клодт, учился в этом корпусе.





Вообще, список тех, кто учился и стал гордостью Российской империи, СССР и современной России, огромен. 19 кавалеров ордена Святого Георгия, награжденных Георгиевским оружием, 37 кавалеров ордена Святого Георгия, 79 Героев Советского Союза, 5 полных кавалеров Ордена Славы, 7 Героев Российской Федерации, 4 кавалера 3 орденов Мужества. Маршалы, генералы, ученые, государственные деятели, разведчики…



Именно этот кадетский корпус и стал открытием для европейцев. Точнее, свидетельством милитаризации общества. Более того, он-то и стал доказательством того, что российская армия готовит именно Рэмбо! Корпус-то воздушно-десантный и начальник корпуса полковник ВДВ. Да ещё и Герой Советского Союза! А простых «рэмбо-солдат» готовят недалеко от города. В 242 учебном центре ВДВ. Его ведь тоже в советское время не было.



Какие ваши доказательства?

Если честно, разговор оставил у меня двойственное впечатление. С одной стороны, понятно, что в Европе существует развитая и мощная система обработки мозгов обывателей. Но с другой стороны, как-то не вяжется это с тем, что мои собеседники были воспитаны советской системой, служили в Советской Армии, жили в СССР. Взрослый человек нечасто меняет свои убеждения. Тем более основанные на личном опыте.



Ответ на этот вопрос я получил от «нового шведа». Именно он привел кучу «доказательств агрессивных действий России» против Северной Европы и стран Балтии.



Прежде всего жители этого региона — мирные до невозможности люди. Это ангелы во плоти, у которых и в мыслях нет воевать с кем-то. И все военные игры, которые они проводит постоянно, — это всего лишь поиск ответов на скорую агрессию РФ. Причем уверенность, что агрессия будет, абсолютна. Правда, на мой вопрос «А зачем нам Прибалтика и Северная Европа?» ответа я не услышал. Какой-то лепет про выход из Балтийского моря и все.



Прежде всего русские глушат GPS-сигналы во время учений НАТО по всему побережью, чем создают невыносимые условия для рыбаков и моряков. И все «косяки», которые происходят на учениях, именно от русских. Моряки и морпехи калечатся и даже погибают по вине русских.



Вдоль побережья Швеции постоянно ходят русские «незаметные для средств обнаружения» подводные лодки и… портят рыболовные сети (!). Рыбаки постоянно сообщают местным СМИ о таких лодках. Даже возле столицы дежурит лодка с ядерным вооружением. Кстати, я вспомнил эту историю пятилетней давности. Тогда, осенью 2014 году, шведы всем миром действительно ловили эту лодку. Около 3 млн. $ затратили. И весной весной 2015-го все-таки поймали… гражданское рыболовное судно.



Далее. На территории всех государств Северной Европы и Балтии постоянно находятся подразделения спецназа России. Последний случай, который широко обсуждается в Швеции, — это русский спецназ на Шпицбергене. Спецназ, который видели почти все жители этого острова. Учитывая «густозаселенность», естественно. Но в то же время успешно прячущийся от армии и полиции Норвегии.



Я, конечно, понимаю, что в конце года, когда парламенты различных стран утверждают очередной бюджет, в том числе и военный, своих государств, будут появляться такие страшилки. И появляться в огромных количествах. Военным надо кушать. А аппетиты растут. Но речь-то идет не о большой политике, а об обычных гражданах.



Убежденность моих собеседников в собственной правоте и явное нежелание соглашаться с элементарными логическими выводами пугает. Люди просто уверены в скорой будущей войне. Уверенность обреченного? Понимание неизбежности войны?



Мне почему-то вспомнились Ильф и Петров. Помните историю большой коммунальной квартиры номер 3, «Вороньей слободки»? Помните сцену, когда пороли Васисуалия Лоханкина?



«И тут Васисуалий вдруг замолчал. «А может быть, так надо, — подумал он, дергаясь от ударов и разглядывая темные, панцирные ногти на ноге Никиты. — Может, именно в этом искупление, очищение, великая жертва…»



Вот только конец «Вороньей слободки» был печален. Как и окончание нашего общения с моими бывшими товарищами по советской школе, по советскому прошлому. Через много лет мы оказались с противоположных сторон мировой истории, а может, и цивилизации вообще.



Что бы ни говорили нам о дипломатии, о возможности договориться, о здравом смысле наконец, после встречи я ещё раз убедился в простой и общеизвестной истине: порох нужно держать сухим. Нет ничего интереснее, чем узнавать новости о тотально увеличившейся мощи российской армии от знакомых иностранцев. Не тех, что родились и выросли в какой-нибудь западноевропейской глубинке и просто случайно встретились на вашем пути, а тех, кто родился в СССР, но волей случая, а таких случаев в 80-е годы прошлого века было множество, вдруг вспомнил гены своего дедушки или прадедушки и вдруг стал немцем, финном, поляком, чехом… Причем патриотом в квадрате своей новой Родины.Сегодня это уже не отличимые от коренных жителей своих стран, часто поменявшие имя и фамилию, как в данном случае, солидные мужчины средних лет. Даже русский язык, когда-то родной, сегодня выдает иностранца. Акцент. Недавно мне довелось встретиться с двумя такими европейцами, бывшими моими школьными товарищами.Один, немец, патриот Германии и Украины до мозга костей, хотя на Украине никогда не был и не собирается. Просто мама была украинкой, и большинство таких же, как и он, новых европейцев в его городке — выходцы из Украины.История другого сложнее. Это русско-немецкий швед. Уехал в Германию. Развелся с женой и в конце концов женился на шведке.Разговоры после первой (а помнишь?) и второй (нормально живу, детей вырастил, дом есть, работа есть и т.д) я пропущу. Перейду сразу к «политической части» и «агрессивности лично себя и моей страны».В чем представители большой Европы и малой Европы сошлись? Оба уверенно говорили об агрессивности и суперподготовленности российской армии. Причем уверенность в том, что любой российский солдат сегодня — это Рэмбо с двуглавым орлом на рукаве, полная. Даже тогда, когда я напомнил собеседникам об их службе в Советской Армии и степени их подготовки тогда, эта уверенность сохранилась.Да, российский солдат сегодня служит год. Но благодаря секретным разработкам российских спецслужб обучение бойца идет в таком темпе, что из хилого «ботаника» за этот год получается готовый спецназовец, способный в одиночку вести войну с любым противником. Что тут скажешь, только спасибо нашим СМИ за рассказы о современной армии.Аргументы вроде того, что современные молодые люди по физическим и моральным качествам не сильно отличаются в России и Европе, отметались напрочь. Причем главным контраргументом были… действия наших военнослужащих в Сирии и… на Украине. Героизм и готовность к самопожертвованию ставились нам в вину! «Русские всегда выигрывают войну большой кровью». «Солдат совершает подвиг потому, что боится наказания в случае невыполнения приказа».Следующее. Россия всегда нарушала международные договоры о разоружении и ограничении каких-либо вооружений. В частности, последний договор, который мы разорвали (!), имеется в виду ДРСМД, был разорван только потому, что у Москвы появилось новое вооружение — гиперзвуковые ракеты.Кстати, успехи ВС РФ в Сирии тоже связаны с новым секретным оружием. Именно это оружие эффективно нейтрализовало американское вооружение! Только этим объясняется то, что США сегодня требуют от Европы увеличения отчислений на содержание НАТО. Европа беззащитна перед оружием России даже в союзе с великими Соединенными Штатами!Есть и ещё выводы. Основанные на личных наблюдениях на бывшей Родине. Россия милитаризуется! Мы превращаемся в страну-солдата! Тут необходимо пояснение. В советское время в нашем городе было два военных училища — общевойсковое и танковое. В период военных реформ общевойсковое училище закрылось, а танковое стало филиалом академии материального обеспечения.На месте общевойскового училища решено было возродить кадетский корпус. Дело в том, что этот корпус был ещё в царское время. И среди его выпускников есть действительно выдающиеся люди. Достаточно вспомнить Михаила Фрунзе, Валериана Куйбышева, генерала Лавра Карнилова, генерала Дмитрия Карбышева. Даже известный скульптор, петербургские кони которого известны всему миру, Петр Клодт, учился в этом корпусе.Вообще, список тех, кто учился и стал гордостью Российской империи, СССР и современной России, огромен. 19 кавалеров ордена Святого Георгия, награжденных Георгиевским оружием, 37 кавалеров ордена Святого Георгия, 79 Героев Советского Союза, 5 полных кавалеров Ордена Славы, 7 Героев Российской Федерации, 4 кавалера 3 орденов Мужества. Маршалы, генералы, ученые, государственные деятели, разведчики…Именно этот кадетский корпус и стал открытием для европейцев. Точнее, свидетельством милитаризации общества. Более того, он-то и стал доказательством того, что российская армия готовит именно Рэмбо! Корпус-то воздушно-десантный и начальник корпуса полковник ВДВ. Да ещё и Герой Советского Союза! А простых «рэмбо-солдат» готовят недалеко от города. В 242 учебном центре ВДВ. Его ведь тоже в советское время не было.Если честно, разговор оставил у меня двойственное впечатление. С одной стороны, понятно, что в Европе существует развитая и мощная система обработки мозгов обывателей. Но с другой стороны, как-то не вяжется это с тем, что мои собеседники были воспитаны советской системой, служили в Советской Армии, жили в СССР. Взрослый человек нечасто меняет свои убеждения. Тем более основанные на личном опыте.Ответ на этот вопрос я получил от «нового шведа». Именно он привел кучу «доказательств агрессивных действий России» против Северной Европы и стран Балтии.Прежде всего жители этого региона — мирные до невозможности люди. Это ангелы во плоти, у которых и в мыслях нет воевать с кем-то. И все военные игры, которые они проводит постоянно, — это всего лишь поиск ответов на скорую агрессию РФ. Причем уверенность, что агрессия будет, абсолютна. Правда, на мой вопрос «А зачем нам Прибалтика и Северная Европа?» ответа я не услышал. Какой-то лепет про выход из Балтийского моря и все.Прежде всего русские глушат GPS-сигналы во время учений НАТО по всему побережью, чем создают невыносимые условия для рыбаков и моряков. И все «косяки», которые происходят на учениях, именно от русских. Моряки и морпехи калечатся и даже погибают по вине русских.Вдоль побережья Швеции постоянно ходят русские «незаметные для средств обнаружения» подводные лодки и… портят рыболовные сети (!). Рыбаки постоянно сообщают местным СМИ о таких лодках. Даже возле столицы дежурит лодка с ядерным вооружением. Кстати, я вспомнил эту историю пятилетней давности. Тогда, осенью 2014 году, шведы всем миром действительно ловили эту лодку. Около 3 млн. $ затратили. И весной весной 2015-го все-таки поймали… гражданское рыболовное судно.Далее. На территории всех государств Северной Европы и Балтии постоянно находятся подразделения спецназа России. Последний случай, который широко обсуждается в Швеции, — это русский спецназ на Шпицбергене. Спецназ, который видели почти все жители этого острова. Учитывая «густозаселенность», естественно. Но в то же время успешно прячущийся от армии и полиции Норвегии.Я, конечно, понимаю, что в конце года, когда парламенты различных стран утверждают очередной бюджет, в том числе и военный, своих государств, будут появляться такие страшилки. И появляться в огромных количествах. Военным надо кушать. А аппетиты растут. Но речь-то идет не о большой политике, а об обычных гражданах.Убежденность моих собеседников в собственной правоте и явное нежелание соглашаться с элементарными логическими выводами пугает. Люди просто уверены в скорой будущей войне. Уверенность обреченного? Понимание неизбежности войны?Мне почему-то вспомнились Ильф и Петров. Помните историю большой коммунальной квартиры номер 3, «Вороньей слободки»? Помните сцену, когда пороли Васисуалия Лоханкина?«И тут Васисуалий вдруг замолчал. «А может быть, так надо, — подумал он, дергаясь от ударов и разглядывая темные, панцирные ногти на ноге Никиты. — Может, именно в этом искупление, очищение, великая жертва…»Вот только конец «Вороньей слободки» был печален. Как и окончание нашего общения с моими бывшими товарищами по советской школе, по советскому прошлому. Через много лет мы оказались с противоположных сторон мировой истории, а может, и цивилизации вообще.Что бы ни говорили нам о дипломатии, о возможности договориться, о здравом смысле наконец, после встречи я ещё раз убедился в простой и общеизвестной истине: порох нужно держать сухим. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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