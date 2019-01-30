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Опять "дырка": В разгонном блоке "Фрегат" перед пуском нашли трещину

30 января 2019, 04:24  •  60 • В мире
При предстартовой подготовке во "Фрегате" нашли трещину. В прошлом году другая космическая "дырка" стала причиной долгих разбирательств: на МКС была обнаружена утечка воздуха из-за отверстия в бытовом отсеке.
В разгонном блоке "Фрегат", который должен был вывести первые британские спутники с космодрома Куру, обнаружена трещина.
Произошёл разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки.
Этот дефект был обнаружен только при предстартовой подготовке во Французской Гвиане.
Герметичность отсека с гелием, который используется для вытеснения топлива при включении двигателей, нарушена.
Этот пуск должен был вывести спутники OneWeb на орбиту.
Вместо повреждённого блока можно использовать запасной разгонный блок. Но есть загвоздка. Британская сторона попросила доработать первый "Фрегат" - смонтировать на него видеокамеры, чтобы контролировать отделение спутников. У запасного блока таких камер нет.
Информация предоставлена РИА Новости.

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