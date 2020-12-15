Опять потребовался "окрик" Путина: Почему чиновники провалили все попытки борьбы с бедностью

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин несколько раз выражали недовольство действиями министерств в связи с ростом цен на основные продукты питания. Накануне глава государства поручил кабмину в течение недели решить эту проблему.

"Каждый кризис мы видим одно и то же - стоимость продуктов питания и товаров первой необходимости стремительно растёт. Такой рост можно было бы нивелировать ростом доходов граждан, но его нет. И даже он не смог бы защитить людей от тех резких и искусственно созданных скачков цен то на гречку, то на сахар, то на бензин. В этот раз ситуацию снова довели до того, что потребовался начальственный окрик главы государства", - прокомментировал Сергей Миронов.

По его словам, теперь министры в пожарном порядке примут какие-то разовые решения, о которых доложат президенту, а цены замрут до следующего системного сбоя, когда подорожает не масло, так соль.

Миронов уверен, что главной проблемой является то, что в результате деятельности всех правительств России, начиная с 90-х годов, так и не были созданы эффективные механизмы сдерживания роста цен на социально значимые товары. Отсюда провал всех попыток борьбы с бедностью: опережающих доходов у населения нет, а всё остальное съедает "реальная, а не усреднённая инфляция".

Он отметил, что на Западе, с которого так любят брать пример многие российские экономисты, к регулированию цен всегда подходили очень тщательно.

"Например, в послевоенной Франции довольно жёсткое госрегулирование действовало 40 лет, да и сейчас там около 20% цен под контролем властей. В целом правительства современных промышленно развитых стран продолжают регулировать цены на товары и услуги, имеющие особо важное значение для поддержания жизненного уровня населения, чтобы защитить людей от монополистов", - отметил Миронов, предложив перенять такие практики с учётом российской специфики.

Политик предлагает реализовать госпрограмму, которая могла бы регулировать розничные и оптовые цены. Она предусматривает выдавливание из торговых цепочек ненужных, навязанных искусственно посредников и спекулянтов, в том числе через совершенствование закона "О торговле", развитие сбытовой кооперации, расширение антимонопольных мер и полномочий органов власти по регулированию цен, рост господдержки аграрного сектора и меры по повышению благосостояния жителей страны.