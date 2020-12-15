|
Опять потребовался "окрик" Путина: Почему чиновники провалили все попытки борьбы с бедностью
15 декабря 2020, 16:40 • 156 • Политика
Лидер фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергей Миронов считает, что чиновники, как и в предыдущие кризисы, провалили все попытки борьбы с бедностью. Опять потребовался окрик главы государства Владимира Путина, чтобы рост цен начали гасить в "пожарном порядке".
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин несколько раз выражали недовольство действиями министерств в связи с ростом цен на основные продукты питания. Накануне глава государства поручил кабмину в течение недели решить эту проблему.
"Каждый кризис мы видим одно и то же - стоимость продуктов питания и товаров первой необходимости стремительно растёт. Такой рост можно было бы нивелировать ростом доходов граждан, но его нет. И даже он не смог бы защитить людей от тех резких и искусственно созданных скачков цен то на гречку, то на сахар, то на бензин. В этот раз ситуацию снова довели до того, что потребовался начальственный окрик главы государства", - прокомментировал Сергей Миронов.
По его словам, теперь министры в пожарном порядке примут какие-то разовые решения, о которых доложат президенту, а цены замрут до следующего системного сбоя, когда подорожает не масло, так соль.
Миронов уверен, что главной проблемой является то, что в результате деятельности всех правительств России, начиная с 90-х годов, так и не были созданы эффективные механизмы сдерживания роста цен на социально значимые товары. Отсюда провал всех попыток борьбы с бедностью: опережающих доходов у населения нет, а всё остальное съедает "реальная, а не усреднённая инфляция".
Он отметил, что на Западе, с которого так любят брать пример многие российские экономисты, к регулированию цен всегда подходили очень тщательно.
"Например, в послевоенной Франции довольно жёсткое госрегулирование действовало 40 лет, да и сейчас там около 20% цен под контролем властей. В целом правительства современных промышленно развитых стран продолжают регулировать цены на товары и услуги, имеющие особо важное значение для поддержания жизненного уровня населения, чтобы защитить людей от монополистов", - отметил Миронов, предложив перенять такие практики с учётом российской специфики.
Политик предлагает реализовать госпрограмму, которая могла бы регулировать розничные и оптовые цены. Она предусматривает выдавливание из торговых цепочек ненужных, навязанных искусственно посредников и спекулянтов, в том числе через совершенствование закона "О торговле", развитие сбытовой кооперации, расширение антимонопольных мер и полномочий органов власти по регулированию цен, рост господдержки аграрного сектора и меры по повышению благосостояния жителей страны.
156
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 декабря 2020, 00:20
|
15 декабря 2020, 11:10
|
11 декабря 2020, 01:45
|
10 декабря 2020, 07:25
|
12 декабря 2020, 16:15
|
13 декабря 2020, 22:30
|
13 декабря 2020, 05:05