Опять на те же грабли

В начале лета расследователи «Трансперенси Интернешнл-Р» распространили информацию о том, что министр Минпромторга Денис Мантуров и его замы в командировках не отказывают себе в удовольствии располагаться в самых дорогих номерах пятизвездочных отелей со всеми сопутствующими благами. Когда та громкая история всплыла наружу, чиновники Минпромторга стали скромнее, но, как выясняется, ненадолго.

Роскошь – не порок

Так, в 2016 году Денис Мантуров останавливался в номере в Джакарте стоимостью 218 тыс рублей в сутки, в столице Мексики – за 479 тысяч. А самая дорогая ночь министра обошлась налогоплательщикам в 1 миллион 388 тысяч рублей в отеле The Peninsula Shanghai в Шанхае, где побывал с трудами праведными в ноябре того же года.

Понятно, министру, и, согласно декларации, одному из богатейших членов правительства, в номере класса «стандарт» жить не по статусу, но все же как-то можно иметь в виду, что средства-то бюджетные. Сам Денис Валентинович, кстати, ничего предосудительного в своих расходах не видит, дескать номера подешевле были заняты, вот и пришлось потратиться. «Существует гостиничная классификация номеров. Какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны, такие и приобретаются для участия в этих мероприятиях. Поэтому, что касается нормативов, нормативы есть, мы полностью в них вписываемся», - заявил глава Минпромторга.

Есть одна народная мудрость, про наглость и счастье. Денис Мантуров, по всей видимости, в курсе оной, а деньги налогоплательщиков пусть Счетная палата считает. Кто такой налогоплательщик? Для нас – законопослушных граждан, это мы с вами и есть, а для чиновника – какой-то сферический конь в вакууме. Жизнь у чиновника одна, и портфель чиновничий может в любой момент из рук свалиться. Так стоит ли миндальничать.

Опять двадцать пять

И ладно бы если все оказалось так, как оказалось. Вскоре выяснилось, что шикарные командировочные условия сотрудникам Минпромторга обеспечивает компания «Сервис 007», которая принадлежит... жене и теще первого зама министра Минпромторга Виктора Евтухова.

ООО «Сервис 007» зарегистрирован в Санкт-Петербурге на Владимирском проспекте, д.1/47, лит.Б, пом.54-Н, выручка составляет 175 миллионов рублей, основное направление - туристическое.

25% уставного капитала ООО «Сервис 007» принадлежит теще Виктора Евтухова - Юркан Маргарите Ивановне.

«Это совершенная ерунда то, что какие-то связи помогают нам выигрывать тендеры. Если бы эти связи помогали, я был бы очень рад. А так это клевета, умышленное искажение фактов. Тот, кто пишет подобное — либо дилетант, совершенно не разбирающийся в вопросе, либо человек, преследующий иные цели», — прокомментировал ситуацию вокруг своей компании генеральный директор Дмитрий Злобин.

Тем не менее за три года (с 2016 до 2018гг.) «Сервис 007» выиграл 13 тендеров Минпромторга на общую сумму 363 миллиона рублей. Побеждает «Сервис 007», как правило, без конкурса: его выбирают как единственного поставщика.

А это уже, простите, хорошая почва для всяких нехороших подозрений. Например, на предмет возможного конфликта интересов. В Минпромторге этого не понимать не могли, и отношения с «Сервис 007» прекратили. И тендер на командировки на 45 миллионов рублей отменили от греха подальше.

Вроде бы инцидент исчерпан, слуги народные все осознали и начнут наконец служить со всей ответственностью. Но права оказалась народная мудрость: как только волны народного гнева улеглись, на сайте госзакупок снова появилось премилое извещение «на оказание услуг, связанных с направлением работников аппарата Минпромторга России в служебные командировки».

Сумма контракта - 15 миллионов рублей, действует он с 30 октября по 31 декабря 2019 года.

контракт на сайте госзакупок

Куда и в какие именно служебные командировки на 15 миллионов рублей аккурат перед Новым годом собрался Денис Мантуров и компания, в техническом задании к госзаказу, увы, не сказано.

Зато в телеграм-каналах тут же всуе вспомнили эту компанию. За VIP-полетами министра Дениса Мантурова якобы может стоять вышеупомянутая Елена Юркан, бенефициар «Сервиса 007», которая не обижает президентским обслуживанием и зама Мантурова Виктора Евтухова, по совместительству своего супруга. Конечно, доверять информации из блокируемых в России телеграм-каналов нужно с осторожностью, но и «привычные» компроматные сайты много писали и об элитных номерах с ногтесушкой министра Мантурова, и не совсем домостроевских привычках его зама Евтухова.

И со всего этого барского стола гендиректору «Сервис 007» Дмитрию Злобину перепадает максимум 500 рублей. В строгом соответствии с «тарифами на услуги, связанными с направлением работников центрального аппарата Минпромторга в...».