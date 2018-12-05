Опять Москва виновата: Грузопоток в украинских портах Азова сократился вдвое

Власти Украины сообщили о том, что в украинских портах Азова вдвое сократился грузопоток, заявив при этом, что Москва якобы «осуществляет ручное регулирование» прохода торговых судов через Керченский пролив.

Сокращение грузопотока в украинские порты Мариуполь и Бердянск в Азовском море заставляет их руководство перейти на четырехдневную рабочую неделю, а также сократить сотрудников. А виновной в этой ситуации привычно объявлена Москва.

«Как мы и ожидали, Москва осуществляет ручное регулирование доступа торговых судов в украинские морские порты Азовского моря по древнему принципу Кремля: «хочу/не хочу», - написал на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По данным министра, утром 5 декабря прохода через Керчь-Еникальский канал ждали в общей сложности 29 судов. Причем 16 из них направлялись в порты, два ждали выхода, а еще 11 находились у портовых причалов.

Все обвинения в свой адрес по поводу задержки судов в Росморречфлоте отвергают. По данным агентства, то, что у канала находится большое количество судов, связано с погодными условиями и является обычным явлением, пишет РБК.