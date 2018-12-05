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Опять Москва виновата: Грузопоток в украинских портах Азова сократился вдвое
05 декабря 2018, 21:24 • 110 • В мире
Власти Украины сообщили о том, что в украинских портах Азова вдвое сократился грузопоток, заявив при этом, что Москва якобы «осуществляет ручное регулирование» прохода торговых судов через Керченский пролив.
Сокращение грузопотока в украинские порты Мариуполь и Бердянск в Азовском море заставляет их руководство перейти на четырехдневную рабочую неделю, а также сократить сотрудников. А виновной в этой ситуации привычно объявлена Москва.
«Как мы и ожидали, Москва осуществляет ручное регулирование доступа торговых судов в украинские морские порты Азовского моря по древнему принципу Кремля: «хочу/не хочу», - написал на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
По данным министра, утром 5 декабря прохода через Керчь-Еникальский канал ждали в общей сложности 29 судов. Причем 16 из них направлялись в порты, два ждали выхода, а еще 11 находились у портовых причалов.
Все обвинения в свой адрес по поводу задержки судов в Росморречфлоте отвергают. По данным агентства, то, что у канала находится большое количество судов, связано с погодными условиями и является обычным явлением, пишет РБК.
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