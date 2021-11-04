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Опять грозит хохол «кровавой баней» - пора бояться?
04 ноября 2021, 14:35 • 102 • Украина
А спровоцировала Романенко заметка журналистов The Washington post, которые брякнули, что российские войска якобы покушаются на территорию Украины. Ну так на то они и провокаторы.
В России американский вброс признали фейком, а слова депутата – чепухой. Так что выдыхаем: никакой «кровавой бани» никто нам топить не будет, а украинцам совет: распрягайте, хлопцы, коней.
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