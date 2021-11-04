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Опять грозит хохол «кровавой баней» - пора бояться?

04 ноября 2021, 14:35  •  102 • Украина
Удивительный клинический случай - паранойя, плавно переходящая в шизофрению. Генерал ВСУ Романенко заявил, что в случае начала войны России и Украины нашей стране не избежать «кровавой бани». Ему почудилось, что Путин стягивает войска к хохляцкой границе, чтобы, дескать, повысить свой авторитет на фоне российского кризиса.

А спровоцировала Романенко заметка журналистов The Washington post, которые брякнули, что российские войска якобы покушаются на территорию Украины. Ну так на то они и провокаторы.

Само собой, болтовня Романенко – не больше, чем простое политиканство депутата Рады. Украинский депутат – зверь особой породы. Он легко кидается любыми угрозами, думая, что отвечать за базар не придется.

В России американский вброс признали фейком, а слова депутата – чепухой. Так что выдыхаем: никакой «кровавой бани» никто нам топить не будет, а украинцам совет: распрягайте, хлопцы, коней.

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