Опять грозит хохол «кровавой баней» - пора бояться?

Удивительный клинический случай - паранойя, плавно переходящая в шизофрению. Генерал ВСУ Романенко заявил, что в случае начала войны России и Украины нашей стране не избежать «кровавой бани». Ему почудилось, что Путин стягивает войска к хохляцкой границе, чтобы, дескать, повысить свой авторитет на фоне российского кризиса.А спровоцировала Романенко заметка журналистов The Washington post, которые брякнули, что российские войска якобы покушаются на территорию Украины. Ну так на то они и провокаторы.Само собой, болтовня Романенко – не больше, чем простое политиканство депутата Рады. Украинский депутат – зверь особой породы. Он легко кидается любыми угрозами, думая, что отвечать за базар не придется.В России американский вброс признали фейком, а слова депутата – чепухой. Так что выдыхаем: никакой «кровавой бани» никто нам топить не будет, а украинцам совет: распрягайте, хлопцы, коней.