Опять голодовка, или Чья тюрьма лучше? • 81 • Аналитика



История повторяется: Надежда прибегла к своему излюбленному методу попротестовать и поправить фигуру. На заседании Шевченковского районного суда Киева, где ей избиралась мера пресечения, она заявила, что начинает новую голодовку.









Ей позволили пообщаться с журналистами. Узница поделилась своими впечатлениями от первой ночи в украинском СИЗО и пожаловалась на условия содержания. «О какой евроинтеграции мы говорим?» - вопросила Савченко. По ее словам, в украинской тюрьме хуже, чем в России, и в каждом углу «унижается человеческое достоинство»:



«В СИЗО у меня нет ни одной зоны в камере, где не унижалось бы человеческое достоинство. Я не могу раздеться, чтобы меня не снимали видеокамеры, не могу сходить в туалет, чтобы не снимали видеокамеры. В принципе, это в некоторых моментах даже хуже, чем СИЗО врага».



Несложно догадаться, что под «врагом» она по-прежнему подразумевает Россию. Страну, где была помилована президентом. Где за нее вступались либеральные активисты и носили ей передачки, когда она не голодала. И где ее не снимали на видео в туалете. А еще — в России ей не грозила высшая мера наказания — пожизненное заключение (оно к женщинам не применяется. А на Украине — грозит.



Обвинения, выдвинутые против низвергнутой с пьедестала украинской «героини», серьезны. Пожалуй, самым мягким из них является «Неуважение к президенту Украины». Остальные даже звучат зловеще: подготовка террористических актов в Верховной раде и в правительственном квартале, попытку захвата государственной власти, подстрекательство к уничтожению руководителей государства.



Прокурор также сообщил, что у Савченко были в сумке гранаты Ф-1, которыми она хотела себя подорвать. Только что-то не подорвала. Наверное, это были фрукты — надо же наесться перед голодовкой-то.



Если говорить конкретнее, Надежде Савченко инкриминируют связь с ранее арестованным переговорщиком от Украины с Народными Республиками Владимиром Рубаном. Он, в свою очередь, обвиняется в перевозе оружия из ДНР, якобы для совершения террористических актов в правительственном квартале. Как считает следствие, оружие он вез именно для нее, для Надежды. Более того, всплыли фотографии, на которых она вместе с Рубаном сжигает какие-то бумаги в парке (должно быть, по мнению следствия, планы переворота).



Несмотря на столь серьезные статьи, «террористке» сделали поблажку: позволили находиться не в стеклянной «клетке», а сесть рядом с защитниками.



Объявляя голодовку, «героиня» вспомнила, как это было в России, и сказала: «Для меня уже не страшно, я это проходила». Она отметила, что в российском СИЗО провела шесть дней сухой голодовки и 83 дня обычной.



Умолчала только об одном: в обычных условиях организм человека такую голодовку не выдержит. Она же выжила благодаря тому, что ей оказывали всю необходимую медицинскую помощь — такую, какую не каждый свободный гражданин России (например, живущий в селе) может получить. Ей вводили различные питательные вещества и делали все возможное, чтобы она не умерла.



По крайней мере, от скромности Надежда точно не умрет. Она же себя по-прежнему считает героем:



«Если я остаюсь в тюрьме, то я еще раз покажу, что такое народ Украины и что такое герой»



Будет ли украинская власть так же заботиться о голодающей, как это делала российская власть? Время покажет. Скорее всего, придется, потому что ее смерть все-таки не очень выгодна Порошенко, опасающегося военного переворота. Хотя «кровавый кондитер» и не скрывал, что рад аресту той, которой самолично вручал звезду Героя Украины. Он написал на своей странице в социальной сети Фейсбук: Фатальная небоеспособность российских вооружённых сил и чемпион Америка



«Благодарен сотрудникам Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов и разоблаченной российской спецоперации против Украины».



Иронично прокомментировала ситуацию вокруг Савченко официальный представитель российского МИДа Мария Захарова напомнила ОБСЕ о задержании депутата Верховной рады Надежды Савченко.



«Напоминаю нашим западным коллегам их же хэштег — #freesavchenko. Думаете, не пригодится?»



Главное, по словам Захаровой, чтобы представители ЕС, ПАСЕ и иже с ними «не перепутали МИД Украины с МИДом России», когда будут посылать ноту протеста.



Впрочем, у «демократической» Европы нынче новая игрушка. Все новостные ленты «забиты» британским шпионом, бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем. На основании дела об его отравлении развернута широкомасштабная травля России. Шум стоит почти такой же, как и тогда — во время голодовки Надежды Савченко в российском СИЗО.



Не забудут ли они, посреди этих горячих баталий, о своей былой «звезде экрана»? О той, что жалуется на условия содержания в СИЗО, «забывая», какие условия были у пленных, в пытках которых она принимала личное участие. О той, по мнению многих, выглядит уже чуть ли не самой «порядочной» среди этого паноптикума.



По крайней мере, успела высказаться одна из тех, кто горячо сочувствовал Савченко, пока она сидела в «российских застенках», - актриса Лия Ахеджакова. На сей раз она куда более сдержана и осторожна в своих высказываниях:



«Я ничего говорить не решаюсь, потому что это другая страна, другие законы и не мое дело. Никто не имеет в России права реагировать на это. Я очень сильно именно ей сочувствую, а не тем, кто ее арестовал».



Есть, однако, и те, кто предложил ей политическое убежище. Это оказались… власти Луганской Народной Республики, на территории которой она совершала свои преступления. И.о. главы МИД ЛНР Владислав Дейнего заявил: Военные новинки России: есть гиперскорости, но есть ли гиперзвук?



«Если над Савченко нависнет угроза лишиться свободы, она может обратиться к ЛНР за политическим убежищем. Мы обещаем рассмотреть этот вопрос».





Но наверняка Надежда, когда плевала в этот колодец, не планировала из него напиться. И внимания и защиты ей хочется от других сил — тех, чьими щедрыми подачками изрядно избалована. Кто создал ей всемирную славу и проводил голодовки солидарности с ней. Вот одна только беда — к режиму Порошенко эти силы куда более лояльны, чем к властям России. Так что вряд ли теперь депутаты Европарламента и прочие мировые знаменитости, которые голодали за Надежду, повторят свой жест. А в одиночку голодать — не так приятно. Что ж, посмотрим, сколько она продержится на сей раз. Согласно постановлению суда, как минимум 60 ближайших дней ей придется посидеть в тюрьме. Известная экс-узница «российского режима», бывшая карательница батальона «Айдар», бывший кумир украинских националистов вкупе с евродепутатами Надежда Савченко — снова в застенках. Но на сей раз это уже не «тоталитарные застенки Путина», а вполне себе «европейские» застенки постмайданной Украины.История повторяется: Надежда прибегла к своему излюбленному методу попротестовать и поправить фигуру. На заседании Шевченковского районного суда Киева, где ей избиралась мера пресечения, она заявила, что начинает новую голодовку.Ей позволили пообщаться с журналистами. Узница поделилась своими впечатлениями от первой ночи в украинском СИЗО и пожаловалась на условия содержания. «О какой евроинтеграции мы говорим?» - вопросила Савченко. По ее словам, в украинской тюрьме хуже, чем в России, и в каждом углу «унижается человеческое достоинство»:Несложно догадаться, что под «врагом» она по-прежнему подразумевает Россию. Страну, где была помилована президентом. Где за нее вступались либеральные активисты и носили ей передачки, когда она не голодала. И где ее не снимали на видео в туалете. А еще — в России ей не грозила высшая мера наказания — пожизненное заключение (оно к женщинам не применяется. А на Украине — грозит.Обвинения, выдвинутые против низвергнутой с пьедестала украинской «героини», серьезны. Пожалуй, самым мягким из них является «Неуважение к президенту Украины». Остальные даже звучат зловеще: подготовка террористических актов в Верховной раде и в правительственном квартале, попытку захвата государственной власти, подстрекательство к уничтожению руководителей государства.Прокурор также сообщил, что у Савченко были в сумке гранаты Ф-1, которыми она хотела себя подорвать. Только что-то не подорвала. Наверное, это были фрукты — надо же наесться перед голодовкой-то.Если говорить конкретнее, Надежде Савченко инкриминируют связь с ранее арестованным переговорщиком от Украины с Народными Республиками Владимиром Рубаном. Он, в свою очередь, обвиняется в перевозе оружия из ДНР, якобы для совершения террористических актов в правительственном квартале. Как считает следствие, оружие он вез именно для нее, для Надежды. Более того, всплыли фотографии, на которых она вместе с Рубаном сжигает какие-то бумаги в парке (должно быть, по мнению следствия, планы переворота).Несмотря на столь серьезные статьи, «террористке» сделали поблажку: позволили находиться не в стеклянной «клетке», а сесть рядом с защитниками.Объявляя голодовку, «героиня» вспомнила, как это было в России, и сказала: «Для меня уже не страшно, я это проходила». Она отметила, что в российском СИЗО провела шесть дней сухой голодовки и 83 дня обычной.Умолчала только об одном: в обычных условиях организм человека такую голодовку не выдержит. Она же выжила благодаря тому, что ей оказывали всю необходимую медицинскую помощь — такую, какую не каждый свободный гражданин России (например, живущий в селе) может получить. Ей вводили различные питательные вещества и делали все возможное, чтобы она не умерла.По крайней мере, от скромности Надежда точно не умрет. Она же себя по-прежнему считает героем:Будет ли украинская власть так же заботиться о голодающей, как это делала российская власть? Время покажет. Скорее всего, придется, потому что ее смерть все-таки не очень выгодна Порошенко, опасающегося военного переворота. Хотя «кровавый кондитер» и не скрывал, что рад аресту той, которой самолично вручал звезду Героя Украины. Он написал на своей странице в социальной сети Фейсбук:Иронично прокомментировала ситуацию вокруг Савченко официальный представитель российского МИДа Мария Захарова напомнила ОБСЕ о задержании депутата Верховной рады Надежды Савченко.Главное, по словам Захаровой, чтобы представители ЕС, ПАСЕ и иже с ними «не перепутали МИД Украины с МИДом России», когда будут посылать ноту протеста.Впрочем, у «демократической» Европы нынче новая игрушка. Все новостные ленты «забиты» британским шпионом, бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем. На основании дела об его отравлении развернута широкомасштабная травля России. Шум стоит почти такой же, как и тогда — во время голодовки Надежды Савченко в российском СИЗО.Не забудут ли они, посреди этих горячих баталий, о своей былой «звезде экрана»? О той, что жалуется на условия содержания в СИЗО, «забывая», какие условия были у пленных, в пытках которых она принимала личное участие. О той, по мнению многих, выглядит уже чуть ли не самой «порядочной» среди этого паноптикума.По крайней мере, успела высказаться одна из тех, кто горячо сочувствовал Савченко, пока она сидела в «российских застенках», - актриса Лия Ахеджакова. На сей раз она куда более сдержана и осторожна в своих высказываниях:«Я ничего говорить не решаюсь, потому что это другая страна, другие законы и не мое дело. Никто не имеет в России права реагировать на это. Я очень сильно именно ей сочувствую, а не тем, кто ее арестовал».Есть, однако, и те, кто предложил ей политическое убежище. Это оказались… власти Луганской Народной Республики, на территории которой она совершала свои преступления. И.о. главы МИД ЛНР Владислав Дейнего заявил:Но наверняка Надежда, когда плевала в этот колодец, не планировала из него напиться. И внимания и защиты ей хочется от других сил — тех, чьими щедрыми подачками изрядно избалована. Кто создал ей всемирную славу и проводил голодовки солидарности с ней. Вот одна только беда — к режиму Порошенко эти силы куда более лояльны, чем к властям России. Так что вряд ли теперь депутаты Европарламента и прочие мировые знаменитости, которые голодали за Надежду, повторят свой жест. А в одиночку голодать — не так приятно. Что ж, посмотрим, сколько она продержится на сей раз. Согласно постановлению суда, как минимум 60 ближайших дней ей придется посидеть в тюрьме. Автор: Елена Громова Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 81 Источник Похожие новости Росгвардия на охране школ: как вам идея? Надя Савченко. Восстание одиночки Так что там с подоходным налогом?

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