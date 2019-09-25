Опять этот ужасный русский спецназ! • 28 • Аналитика









Ужас на дальних рубежах Европы

Сейчас такой ужас зачем-то необходим на дальних рубежах Европы. Хотя, автор и имеет собственное мнение по этому «зачем-то», фактов подтверждающих у него нет. Поэтому правильнее будет все-таки сделать вид, что это непонятное никому явление.



Итак, в испанской газете АВС.es опубликована очередная статья о «страшных подразделениях» армий мира под названием: «Морские котики» против русского «спецназа»: какое из элитных подразделений самое смертоносное в мире? Для тех, кто хочет узнать что-то новое о спецназе, там, как и в этом материале, ничего нового нет.



Сразу хочу сказать, что для испанских журналистов, судя по тексту статьи, тема «дремучая», как южноамериканские джунгли или российская тайга. Да и материал скорее служит рекламой «морских котиков», чем хоть какой-то попыткой сравнить подготовку и возможности бойцов разных армий. Так что, в заявленном авторами аспекте обсуждать данную статью в общем не стоит.



Не стоит сравнивать возможности специальных подразделений разных стран, как и спецназа вообще. Любое подразделение имеет четко определенные задачи, для выполнения которых оно и готовится. Кто-то сомневается в возможностях «волкодавов» из «Альфы»? В их способности проведения антитеррористических операций или захвата (уничтожения) РДГ вероятного противника? Но работа этого спецподразделения «на нуле» или «за ленточкой» сомнительна. Там необходимы другие навыки.



В конечном итоге что такое подготовка спецов? Это всего лишь грамотный отбор кандидатов. Далее психофизическая подготовка, общефизическая подготовка и обучение приемам и навыкам работы конкретного подразделения. В целом различия появляются именно в последнем пункте. В тактико-специальной подготовке, если конкретнее.



Испанцы в своей статье достаточно подробно рассказывают о приеме в спецподразделения ВМС США «Морские котики». О том, какие трудности испытывают отобранные кандидаты при обучении. Вершиной «ужасной подготовки» является, по мнению авторов, «неделя в аду» , когда бойцы в ходе учений на базе в Коронадо пять дней работают непрерывно. Обычный, в общем-то, курс выживания при подготовке спецов.







Сомнительно, что эти самые «котики» смогут получить краповый берет в подразделении спецназа Национальной гвардии России. Точно так же, как пройти отбор в некоторые другие спецподразделения наших вооруженных сил. Даже в собственную секретную структуру Команда 6 (Team 6) для них попасть будет достаточно сложно.



Кстати, упоминается и другое закрытое для общественности спецподразделение — группа «Дельта» (Delta Force). Тот самый 1-й оперативный отряд специального назначения для выполнения «особенно деликатных заданий». Группа засекречена настолько, что бойцы, даже находясь на военных базах на территории США, не носят форму и представляются гражданскими служащими армии Соединенных Штатов. Да и операции этого отряда, которые стали известны в связи с крупными провалами, говорят именно о «деликатных» операциях, когда требуются действительно специалисты. О победах, естественно, пресса молчит.



А что же русские?

А как же русский спецназ? Кого следует бояться европейцам сегодня? И тут всё покрыто мраком тайны. Естественно, для европейцев из Испании. Особенно таинственны СпН ГРУ и СпН ФСБ. Соответственно, те, кто может организовать много проблем противнику в особый период, и те, кто может эти проблемы, организованные аналогичными структурами других армий на нашей территории, быстро ликвидировать.



Если отбросить красивые слова, о русском спецназе ничего не известно. Даже при том, что интернет полон видеороликов о проведенных операциях. Я приведу пример того, что точно известно о спецназе России, со слов авторов статьи. Повторюсь, не надейтесь найти в материале хоть крупицу нового. Жуть только тогда будет страшна, если никто не сможет понять её суть.





Итак, русские бойцы огромное внимание уделяют самбо, системе борьбы, которая специально создана для именно спецподразделений и сильно отличается от спортивной борьбы самбо. Далее бойцы обучаются с применением боевых патронов и реальных взрывчатых веществ (отчего именно в русском спецназе один из самых высоких процентов смертности в процессе обучения в мире). Спецназовцы могут действовать в составе подразделения (8-10 человек), в составе группы (2-3 человека) и индивидуально.



Самым большим провалом русского спецназа на Западе считают события в Беслане. Имеется в виду штурм бойцами «Альфы» захваченной боевиками школы. Когда погибли не только бойцы элитного подразделения, но и достаточно много заложников. Общие потери — 370 человек. Кстати, о других подразделениях, которые действовали бы в подобных ситуациях и провели операцию лучше, авторы не рассказывают.



Для того чтобы помочь авторам из АВС сильнее напугать сограждан русским спецназом, приведу цитату об отборе в СпН ГРУ МО СССР, написанную бывшими бойцами ГРУ Анатолием Ефимовичем Тарасом и Федором Дмитриевичем Заруцким («Подготовка разведчика: система спецназа ГРУ»):



Командир отдельной гвардейской разведроты, Герой Советского Союза капитан Дмитрий Покрамович решал вопрос отбора следующим образом: «После сорокакилометрового перехода Покрамович вдруг разворачивал роту в цепь, по-пластунски она преодолевала пахоту, затем следовал марш-бросок, потом опять переползание по-пластунски, и когда у разведчиков в залитых потом глазах плыли красные и зеленые круги (казалось, еще метр — и дух вон), тогда следовала резкая, как выстрел, команда: «В одну шеренгу становись!»

Разведчики выстраивались лицом к командиру, проводили перекличку по порядку номеров и число, названное последним бойцом, бесповоротно означало списочный состав роты на сегодня. Опоздавшие и отставшие отчислялись немедленно. Никаких объяснений Покрамович не принимал…



Ответ дадут политики?

Так для чего опять поднята тема спецподразделений в испанской прессе? Тем более так топорно и поверхностно. Ответ нам дадут политики. Практически во всех европейских странах, да и в России, не говоря уже о США, сегодня открыто звучит тезис о том, что мир подошел к той черте, когда любой, даже самый маленький региональный конфликт легко может перерасти в мировую войну.



В этих условиях военные начали активное давление на парламенты и правительства своих стран с целью увеличения бюджета вооруженных сил. Вот отсюда и очередные «пугала». Почему русский спецназ? Ну согласитесь, напугать испанцев внезапным появлением русских танков или прорывом русских дивизий к Мадриду сложновато.



А неизвестный и страшный спецназ для этого подойдет вполне. Страшные монстры-убийцы, способные уничтожить в одиночку роты и батальоны простых пехотинцев, а в составе роты взять столицу страны без особого труда. Что может быть удобнее для того, чтобы напугать воспитанного Голливудом населения? Русский спецназ, схожий с инопланетянами из фильмов ужасов…



На этом можно было бы закончить материал. Однако исторический опыт говорит о том, что часто большие войны начинаются маленькими и совсем не агрессивными странами. Начинаются «из страха быть завоеванными». Нагнетание страха происходит везде. И веры в собственную армию, особенно в европейских странах, все меньше. Делайте выводы… Наверное, нет более «заезженной» темы в специализированных военных изданиях, чем тема спецназа. При желании в открытых источниках можно найти столько интересного и столько придуманного журналистами, что дух захватывает. Тема периодически возникает и так же быстро исчезает в зависимости от очередной победы или поражения подразделения спецназа какой-либо армии мира. Или тогда, когда просто необходимо убедить читателей в приближающемся ужасе, который их ждет буквально завтра.Сейчас такой ужас зачем-то необходим на дальних рубежах Европы. Хотя, автор и имеет собственное мнение по этому «зачем-то», фактов подтверждающих у него нет. Поэтому правильнее будет все-таки сделать вид, что это непонятное никому явление.Итак, в испанской газете АВС.es опубликована очередная статья о «страшных подразделениях» армий мира под названием: «Морские котики» против русского «спецназа»: какое из элитных подразделений самое смертоносное в мире? Для тех, кто хочет узнать что-то новое о спецназе, там, как и в этом материале, ничего нового нет.Сразу хочу сказать, что для испанских журналистов, судя по тексту статьи, тема «дремучая», как южноамериканские джунгли или российская тайга. Да и материал скорее служит рекламой «морских котиков», чем хоть какой-то попыткой сравнить подготовку и возможности бойцов разных армий. Так что, в заявленном авторами аспекте обсуждать данную статью в общем не стоит.Не стоит сравнивать возможности специальных подразделений разных стран, как и спецназа вообще. Любое подразделение имеет четко определенные задачи, для выполнения которых оно и готовится. Кто-то сомневается в возможностях «волкодавов» из «Альфы»? В их способности проведения антитеррористических операций или захвата (уничтожения) РДГ вероятного противника? Но работа этого спецподразделения «на нуле» или «за ленточкой» сомнительна. Там необходимы другие навыки.В конечном итоге что такое подготовка спецов? Это всего лишь грамотный отбор кандидатов. Далее психофизическая подготовка, общефизическая подготовка и обучение приемам и навыкам работы конкретного подразделения. В целом различия появляются именно в последнем пункте. В тактико-специальной подготовке, если конкретнее.Испанцы в своей статье достаточно подробно рассказывают о приеме в спецподразделения ВМС США «Морские котики». О том, какие трудности испытывают отобранные кандидаты при обучении. Вершиной «ужасной подготовки» является, по мнению авторов, «неделя в аду» , когда бойцы в ходе учений на базе в Коронадо пять дней работают непрерывно. Обычный, в общем-то, курс выживания при подготовке спецов.Сомнительно, что эти самые «котики» смогут получить краповый берет в подразделении спецназа Национальной гвардии России. Точно так же, как пройти отбор в некоторые другие спецподразделения наших вооруженных сил. Даже в собственную секретную структуру Команда 6 (Team 6) для них попасть будет достаточно сложно.Кстати, упоминается и другое закрытое для общественности спецподразделение — группа «Дельта» (Delta Force). Тот самый 1-й оперативный отряд специального назначения для выполнения «особенно деликатных заданий». Группа засекречена настолько, что бойцы, даже находясь на военных базах на территории США, не носят форму и представляются гражданскими служащими армии Соединенных Штатов. Да и операции этого отряда, которые стали известны в связи с крупными провалами, говорят именно о «деликатных» операциях, когда требуются действительно специалисты. О победах, естественно, пресса молчит.А как же русский спецназ? Кого следует бояться европейцам сегодня? И тут всё покрыто мраком тайны. Естественно, для европейцев из Испании. Особенно таинственны СпН ГРУ и СпН ФСБ. Соответственно, те, кто может организовать много проблем противнику в особый период, и те, кто может эти проблемы, организованные аналогичными структурами других армий на нашей территории, быстро ликвидировать.Если отбросить красивые слова, о русском спецназе ничего не известно. Даже при том, что интернет полон видеороликов о проведенных операциях. Я приведу пример того, что точно известно о спецназе России, со слов авторов статьи. Повторюсь, не надейтесь найти в материале хоть крупицу нового. Жуть только тогда будет страшна, если никто не сможет понять её суть.Итак, русские бойцы огромное внимание уделяют самбо, системе борьбы, которая специально создана для именно спецподразделений и сильно отличается от спортивной борьбы самбо. Далее бойцы обучаются с применением боевых патронов и реальных взрывчатых веществ (отчего именно в русском спецназе один из самых высоких процентов смертности в процессе обучения в мире). Спецназовцы могут действовать в составе подразделения (8-10 человек), в составе группы (2-3 человека) и индивидуально.Самым большим провалом русского спецназа на Западе считают события в Беслане. Имеется в виду штурм бойцами «Альфы» захваченной боевиками школы. Когда погибли не только бойцы элитного подразделения, но и достаточно много заложников. Общие потери — 370 человек. Кстати, о других подразделениях, которые действовали бы в подобных ситуациях и провели операцию лучше, авторы не рассказывают.Для того чтобы помочь авторам из АВС сильнее напугать сограждан русским спецназом, приведу цитату об отборе в СпН ГРУ МО СССР, написанную бывшими бойцами ГРУ Анатолием Ефимовичем Тарасом и Федором Дмитриевичем Заруцким («Подготовка разведчика: система спецназа ГРУ»):Так для чего опять поднята тема спецподразделений в испанской прессе? Тем более так топорно и поверхностно. Ответ нам дадут политики. Практически во всех европейских странах, да и в России, не говоря уже о США, сегодня открыто звучит тезис о том, что мир подошел к той черте, когда любой, даже самый маленький региональный конфликт легко может перерасти в мировую войну.В этих условиях военные начали активное давление на парламенты и правительства своих стран с целью увеличения бюджета вооруженных сил. Вот отсюда и очередные «пугала». Почему русский спецназ? Ну согласитесь, напугать испанцев внезапным появлением русских танков или прорывом русских дивизий к Мадриду сложновато.А неизвестный и страшный спецназ для этого подойдет вполне. Страшные монстры-убийцы, способные уничтожить в одиночку роты и батальоны простых пехотинцев, а в составе роты взять столицу страны без особого труда. Что может быть удобнее для того, чтобы напугать воспитанного Голливудом населения? Русский спецназ, схожий с инопланетянами из фильмов ужасов…На этом можно было бы закончить материал. Однако исторический опыт говорит о том, что часто большие войны начинаются маленькими и совсем не агрессивными странами. Начинаются «из страха быть завоеванными». Нагнетание страха происходит везде. И веры в собственную армию, особенно в европейских странах, все меньше. Делайте выводы… Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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