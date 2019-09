Опять допинг. Россию снова хотят лишить Олимпиады

Британское издание Telegraph сообщило, что нам опять грозят отстранением от Олимпиады. На сей раз от Олимпиады-2020, которая должна пройти в Японии.

WADA не устаёт подозревать

По сведениям английских журналистов, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вновь подозревает нашу страну. На сей раз речь идёт о том, что Московская антидопинговая лаборатория якобы подделала данные, прежде чем передать их зарубежным коллегам. Причём эти данные использовали последние полтора года с одной-единственной целью – чтобы затемнить и запутать коллег. Дескать, Россия пытается скрыть систематическое и постоянное употребление допинга спортсменами от Ромула до наших дней.

Теперь журналисты Telegraph с вожделением ждут новых данных, которые якобы должны появиться через два месяца.

В любом случае уже 23 сентября в Токио комитет по соответствию WADA должен представить отчёт о работе Московской антидопинговой лаборатории и обнародовать свои подозрения. Так это или нет – мы узнаем в самое ближайшее время, но ничего хорошего, на самом-то деле, от чиновников WADA не ждём. Если им поступил заказ на «доказательства», то доказательства скорее всего будут.

Всё тот же Зеппельт

Всю эту историю вновь раскручивает всё тот же журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт. Так что действующие лица и исполнители одни и те же – давний ненавистник России Зеппельт и британская пресса.

Напомним, что это именно фильмы господина Зеппельта, показанные по немецкому телевидению в 2014–2016 годах, стали «спусковым крючком» репрессий против русского спорта. За свою неутомимую деятельность этот господин был даже награждён орденом «За заслуги перед Федеративной республикой Германией».

Тогда на награждении президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер заявил:

Видимо, этой особой русофобской отваги Зеппельту не занимать и по сей день. Никак не угомонится. Желает ещё один орден получить.

На сей раз Зеппельт с радостью сообщил в своём Twitter, что Россию снова заподозрили в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории. Правда, представитель WADA по связям с общественностью тут же парировал, что до отчёта комитета организации по соответствию даже обсуждать этот вопрос нетактично и несвоевременно.

ARD Doping Editorial Team Breaking News: RUS under suspicion to have manipulated Moscow lab data (provided to @wada_ama early 2019). @wada_ama Compliance Review Committee will inform WADA Exco at Tokyo meeting next week. „Non Compliance“ procedure already initiated. @NickJMButler