Опять допинг. Россию снова хотят лишить Олимпиады

Автор:

Полонский Андрей

Британское издание Telegraph сообщило, что нам опять грозят отстранением от Олимпиады. На сей раз от Олимпиады-2020, которая должна пройти в Японии.

WADA не устаёт подозревать

По сведениям английских журналистов, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вновь подозревает нашу страну. На сей раз речь идёт о том, что Московская антидопинговая лаборатория якобы подделала данные, прежде чем передать их зарубежным коллегам. Причём эти данные использовали последние полтора года с одной-единственной целью – чтобы затемнить и запутать коллег. Дескать, Россия пытается скрыть систематическое и постоянное употребление допинга спортсменами от Ромула до наших дней.

Теперь журналисты Telegraph с вожделением ждут новых данных, которые якобы должны появиться через два месяца.

В любом случае уже 23 сентября в Токио комитет по соответствию WADA должен представить отчёт о работе Московской антидопинговой лаборатории и обнародовать свои подозрения. Так это или нет – мы узнаем в самое ближайшее время, но ничего хорошего, на самом-то деле, от чиновников WADA не ждём. Если им поступил заказ на «доказательства», то доказательства скорее всего будут.

Всё тот же Зеппельт

Всю эту историю вновь раскручивает всё тот же журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт. Так что действующие лица и исполнители одни и те же – давний ненавистник России Зеппельт и британская пресса.

Напомним, что это именно фильмы господина Зеппельта, показанные по немецкому телевидению в 2014–2016 годах, стали «спусковым крючком» репрессий против русского спорта. За свою неутомимую деятельность этот господин был даже награждён орденом «За заслуги перед Федеративной республикой Германией».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress

Тогда на награждении президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер заявил:

Где государство становится допинг-преступником, там отважные журналисты могут отличиться тем, что своими расследованиями раскрывают обман, называют виновников и требуют соблюдения правил.

Видимо, этой особой русофобской отваги Зеппельту не занимать и по сей день. Никак не угомонится. Желает ещё один орден получить.

На сей раз Зеппельт с радостью сообщил в своём Twitter, что Россию снова заподозрили в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории. Правда, представитель WADA по связям с общественностью тут же парировал, что до отчёта комитета организации по соответствию даже обсуждать этот вопрос нетактично и несвоевременно.

ARD Doping Editorial Team Breaking News: RUS under suspicion to have manipulated Moscow lab data (provided to @wada_ama early 2019). @wada_ama Compliance Review Committee will inform WADA Exco at Tokyo meeting next week. „Non Compliance“ procedure already initiated. @NickJMButler — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 20 сентября 2019 г.

Хайо Зеппельт. Фото: M. Popov/Imago/Globallookpress

Восстановление статуса РУСАДА: история и проблемы

Напомним, что после трёх лет допингового скандала осенью 2018 года WADA восстановила статус РУСАДА. Одним из условий восстановления этого статуса стало предоставление данных Московской антидопинговой лаборатории за последние годы. В январе 2019 года эти данные, как и обещано, были переданы международной организации.

Тогда же, в начале года, о прорыве в отношениях с международными спортивными организациями по части допинга говорил и пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков.

Наши спортивные власти постоянно находятся в контакте со своими международными коллегами. Вы знаете, что определённый прорыв уже на этой ниве произошёл, удалось во многом перевернуть вот эту страницу неважных отношений,

– оптимистично утверждал тогда Песков, и нам, конечно же, очень хотелось верить, что да, тема закрыта.

Однако в течение весны и лета тревожные сигналы продолжали поступать. Спортивный арбитражный суд обвинял наших соотечественников в употреблении допинга, а президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин предлагал смотреть в будущее трезво и не питать особых иллюзий: «Будут и другие фамилии, – говорил он, – которых ещё могут обвинить».

Рушатся карьеры, страдает спорт

Удивительно, но сейчас, когда во всём мире постепенно спадает мутная волна русофобии, олимпийский спорт, который в принципе должен служить делу мира и взаимопонимания между народами, продолжает оставаться зоной антирусских спекуляций. Самое печальное, что подобного рода информационные вбросы и обвинения играют свою роль даже в том случае, если они не подтверждаются. Поспешные обвинения распространяют свой яд хотя бы потому, что сеют недоверие между спортсменами и подрывают сам олимпийский дух. А это очень печально.

Однако в любом случае вся эта история имеет обоюдоострый характер, и тот факт, что на протяжении нескольких лет мы никак не можем решить вопрос с допинговыми подозрениями, вызывает как минимум изумление. В ней безусловно, надо поставить точку. Полностью нормализовать ситуацию с допингом внутри страны – вплоть до введения уголовной ответственности как за склонение спортсменов к приёму запрещённых препаратов, так и за фальсификацию допинговых проб. То есть за любые подобные манипуляции. Только полная прозрачность и строжайшая ответственность способны выбить почву из-под ног наших противников и лишить их последних оснований для обвинений.

Мы живём в ситуации, когда любая, даже малейшая уязвимость России мгновенно используется против неё. И в области спортивных достижений тем более нет никакого смысла каким-либо образом «подставляться», давать нашим оппонентам новые темы для антирусской риторики. Допинговый скандал должен, наконец, быть исчерпан. В противном случае рушатся карьеры, страдает не только спорт, но и репутация страны.