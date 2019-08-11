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Опять Бабиш: Земан назначил нового премьер-министра Чехии

11 августа 2019, 17:39  •  82 • В мире
Новым премьером Чехии стал известный предприниматель Андрей Бабиш.
Президент Чехии Милош Земан принял решение повторно назначить лидера политического движения «Акция недовольных граждан» (ANO) Андрея Бабиша на пост председателя правительства страны. Об этом сообщили в среду чешские СМИ.
Торжественная церемония вступления в должность премьер-министра прошла в Пражском граде.
Напомним, в 2017 году члены ANO одержали победу на парламентских выборах. Премьером был назначен известный миллиардер Андрей Бабиш.
Однако он смог сформировать только кабмин меньшинства, который не нашел поддержки среди остальных депутатов. По итогам долгих переговоров в правительство согласились войти социал-демократы.

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