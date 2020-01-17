Опустевшая Россия: кому скажем «спасибо»? • 129 • Аналитика

Интересные данные: последние четыре года Росстат непрерывно фиксирует падение рождаемости в стране. И с этим ничего не поделать, это непреложный факт. Вымираем.





Мнений на эту тему множество, от «сошлись две демографических ямы» господина Пескова до мнений академиков и экспертов.







Говорить, приводя различные доводы, можно до бесконечности, но факты говорят о том, что россияне не желают размножаться. Несмотря на «титанические» усилия правительства и продление программы подачки в виде маткапитала.



Хотя да, могли и не продлевать программу, тут бесспорно. И хотя бы убрали «единовременную помощь» в размере 50 рублей, которая была одновременно смешной и до ужаса унизительной.



Странно, конечно, почему это россияне не хотят размножаться? Действительно, президент столько об этом говорил, такими добрыми и мудрыми словами, а они, неблагодарные, не хотят. Несмотря на заботу правительства о них.



Видимо, все-таки россияне тоже умны и понимают, что к чему.



Если откинуть в сторону совершеннейшие глупости, которые льются потоком с телеэкрана, то на деле получается весьма непривлекательная картина.





Государство российское не делает совершенно ничего для того, чтобы увеличить народонаселение страны. И это несмотря на то, что оно, государство, кровно в этом заинтересовано.



Давайте посмотрим проблеме в глаза и честно ответим на вопрос: в чем основная задача государства и в чем основная задача гражданина этого государства, естественно, имея в виду Россию.



Основная задача гражданина – платить налоги. Прямые и косвенные, подоходный, НДС и прочую мелочевку. Ну и вроде бы как вариант – вырастить себе замену, который/которая тоже будет всю свою жизнь платить налоги.



В СССР, не дадут соврать, налог был на бездетность. То есть не хочешь выращивать новых налогоплательщиков – плати сам. Но о СССР мы чуть ниже поговорим. Пока рано.



А вот основная задача государства – освоить эти налоги, то есть, потратить их. На свое благо. Ну и, естественно, что-то украсть, без этого у нас никак.



И это вполне нормально, воруют везде. И каждое государство живет именно так, тратя налоги на благо и процветание себя. А есть государства, где еще и гражданам перепадает.







Но мы сейчас говорим исключительно о России.



Вообще, полнейшее равнодушие современной России к жителям страны (я не беру ежегодные подачки в виде решаемых прилюдно на всю страну проблем во время «прямой линии») чем-то напоминает… да-да, ту самую хрустобулочную Россию, по которой до сих пор стенают наши монархисты. Там тоже на холопов было всем плевать. Никуда не денутся, размножатся.



До определенного момента.



Но если в том случае вышло так, что холопы взялись за вилы и многих «благородных» на эти вилы подняли, то сейчас так не получится. И дело даже не в стремительно расширяющейся Росгвардии, у которой теперь согласно воле президента будет авиация и флот. То, что у нас государство создает еще одну прикормленную армию, которая 100% будет охранять и оберегать интересы государства, это совершенно не страшно.



Это просто показывает, насколько власть боится своих граждан. И не доверяет собственной армии, которая вполне может и не пойти стрелять в народ.



Другой вопрос, будет ли в кого стрелять… Интересный вопрос, правда?



Для того чтобы понять, насколько все печально, я устроил опрос среди своего окружения, в котором много людей моложе меня. Это люди от 26 до 30 лет. И, взяв всего 16 человек, ближайший, так сказать, круг, я получил следующие интересные результаты.



Два ребенка и более – 1.

Один ребенок и будет второй – 1.

Один ребенок и хватит – 8.

Пока нет, но будет потом – 3.

Не хотят вообще – 3.



Ну и как бы я сам тоже остановился на одном. И, что самое интересное, не продолжать размножение меня подвигнул даже не столько 1998 год, когда всю страну макнули по самое не балуйся, а дальнейшие события в целом.



И мы сейчас совершенно не говорим о патриотизме, не надо путать патриотизм и идиотизм, как сказал мне один из опрошенных, меньше всего желающий, чтобы его ребенок отправился потом за тридевять земель воевать за интересы газовых и нефтяных компаний.



Ибо защищать страну – это одно дело, а защищать интересы олигархов государства – совершенно другое. Даже если второе и прикрыто кисейным платочком борьбы с мировым злом.



Но даже на таком маленьком срезе очень неплохо просматривается тенденция к чему? Правильно, к неразмножению. Существует куча исследований, которые с помощью графиков и таблиц объясняют, в чем дело.



Но дело всего-навсего в плановой рыночной экономике и в женщинах.



Есть такое понятие, как репродуктивный возраст женщины. Это от 15 до 49 лет, если брать официальные документы Минздрава. Понятно, что чем дальше от 15 к 49, тем шансов на успешное окончание процесса репродукции все меньше, а вероятность генетических отклонений и уродств все выше.



Это тоже факт, подтвержденный статистикой, но об этих неприятных моментах мы поговорим в следующем материале.



Отмечу лишь, что средний возраст репродукции значительно увеличился, и рожать сегодня стали намного позже, чем 25-30 лет назад.





Сегодня «младшая группа», то есть возраст 15-19 лет, вообще смотрится как некая группа покоя, согласно статистике основным возрастом для репродукции сегодня у женщин является более поздний, от 30 до 39. Именно там наблюдается значительный рост родов. И это благодаря именно экономическому положению в стране, просто невозможно все списать на желание сделать карьеру и прочие глупости.





Люди элементарно зарабатывают деньги, поскольку рождение ребенка в наше время занятие не просто дорогое, а очень дорогое. И – за счет родителей, естественно. Государство спокойно стоит в сторонке и помахивает сертификатом маткапитала в случае рождения второго.



Но до второго надо вырастить первого. А на этом пути столько стоит препятствий, которые решать будут родители и их родные, что зачастую их преодоление напрочь отбивает делание повторить.



Да, многие скажут сейчас, что дети и деньги – вещи совершенно разные, дети – это плоды любви и морали.



Ладно, хорошо. Морали у нас – девать некуда. И с любовью в лучшем смысле этого слова пока порядок, слава богу, пока не в Европах обитаем.



Но вот любовь и мораль, не подкрепленные необходимым количеством денежных знаков, что дают? Правильно, мы в девяностые все могли наблюдать это позорище, малолетних попрошаек, мойщиков стекол машин на перекрестках и просто воришек. Было, господа, было.



Теперь этого нет. Сперва реально в начале двухтысячных жить стало легче, а вот потом… А потом наше правительство начало бороться за увеличение рождаемости. Ну а когда начинают борьбу наши чиновники, все почему-то катится в тартарары. Царь навсегда? Запад о событиях 15 января в России



Все и покатилось. Да, сперва рождаемость скакнула, но потом все вернулось на круги своя и даже стало еще хуже. Кредит доверия закончился. Одновременно с развалом детской медицины и просто безумными ценами на все, что касается деторождения.



Вот потому-то и начали рожать не тогда, когда можно и нужно, а когда на это есть деньги. После 30, далеко после 30, пройдя необходимые ступени в карьерной лестнице. Это касается не только жен, но и мужей. Не прошел – нет необходимых сумм – нечего и думать о размножении.





Вообще, если наше правительство и далее будет ТАК повышать рождаемость, то ее, рождаемость, будет тормозить уже не финансовый вопрос, а климактериальный. То есть возраст возможных родов возрастом, но за каждыми родами после 40 стоит, мило так улыбаясь, в лучшем случае, синдром Дауна.



А этот бред, что «стукнет бабе сорок пять – баба ягодка опять», вы меня извините, он только для самых оптимистов. Миллионы так необходимых потенциальных налогоплательщиков «ягодки» не родят, это правда глупость.



Однако тут есть нюанс.



Наше телевидение, которое давно находится в руках вполне определенных кругов, уже без малого 30 лет формирует моду среди женщин по образу «успешной вумен»: «живите для себя», «не спешите с детьми», «главное — карьера и личное благополучие».



Ну а то, что у нас на ТВ давно (с 1991 года) человек созидающий перестал быть примером, а вместо него кто? Правильно, так называемая «богема». «Звезды» эстрады, «светские львицы» и прочая шушера всех полов и расцветок.



Вообще, кто не знает, «боге́ма» — от французского bohème, цыганщина. Вот и у нас весьма яркий такой табор безумствует.



Так вот, эта «богема» наша 30 лет уже демонстрирует нам всякие всякости разного пошиба, многочисленные разводы «в поисках настоящего», нетрадиционные ориентации, да что там, у нас в 70 лет уже одна родила! Не стесняясь, на всю страну, рассказывая о покупке суррогатной матери себе, любимой.



Более того, некоторые «звезды» телеэкрана вовсю рекламируют роды далеко за 40 и гордятся своими детьми, которые родились с синдромом Дауна или аутистами.



Это все, конечно, создает необходимую рекламу здорового продолжения рода человеческого в целом (такие проблемы не только у нас, чего уж), и российского в частности. Но смотреть или не смотреть – выбор каждого, но понятно, что наше правительство ни в коем случае не станет вмешиваться в работу ТВ, рекламирующего содомию и прочие извращения.



Идем дальше.



Дальше стоит вспомнить, что если верить словам того же Путина, в СССР мы все жили очень плохо. Галоши, синие куры, отсутствие 100 сортов колбасы и джинсов. А вот с рождаемостью было нормально.



Было, прямо скажем, не так радужно, как сейчас. Но почему тогда сейчас есть вроде бы все, чего не хватало в Советском Союзе, а рождаемость падает? Зажрались?



О нет. Просто нас так обокрали, что для того, чтобы компенсировать это ограбление, всем приходится пахать как проклятым.



А кто же и что у нас украл?



Давайте вспоминать.



И воспоминания я начну с примера одной страны в районе Персидского залива, где каждый родившийся гражданин получает при рождении весьма круглую сумму. И с каждым гражданином государство это делится прибылью от нефтедолларов.



Самое интересное, что прибылью от продажи нефти и газа СССР тоже делился со своими гражданами. И делился еще более щедро, чем это делают в Эмиратах.



Парадокс? А вот нет.



Сейчас наши штатные либералы завоют. Предвкушаю. Ожидаю воплей на тему «мы этих денег не видели, нам не давали их».



Давали. Только по-умному. И слава богу, что наликом не давали, видел я, как ваучерами распоряжались в девяностых да как всего лишались в попытках у «партнеров» заработать. Рынок и умные траты – это не каждому дано. 20-летний юбилей реформы образования: эпоха ЕГЭ и силикона



В тех же Эмиратах тоже есть разборки битых суперкаров, от таких вот, которым налом подавай. Ну да, купил себе на все «Феррари», раздолбал, опять сел на верблюда, и все на этом. В российской действительности – просто с голым задом остался.



Так вот, что там у нас СССР давал гражданам на нефтедоллары?



1. Бесплатная медицина. От зачатия до смерти. Реально бесплатная и реально медицина.



2. Государство оплачивало ясли и детские сады.



3. Государство оплачивало художественные школы и спортивные секции.



4. Государство оплачивало образование. Среднее.



5. Государство оплачивало высшее образование, которое мало того, что было бесплатным, так еще и стипендии платило. Всем, кто этого заслуживал.



6. Пионерские лагеря, базы отдыха, санатории, профилактории, дома отдыха. Ах, да, вот там что-то платилось, было. 10-15%, остальное доплачивал профсоюз при поддержке все того же государства.



7. Государство оплачивало жилье, которое выдавало своим гражданам. Не беря ни копейки.



Мало? Ну да, некоторым мало. Понятно, что «Феррари» не купили – все плохо.



А вот теперь, когда вы все это оплачиваете сами, вам хорошо? Очень хорошо? Да роскошно, чего уж. Конечно, ипотечная квартира намного шикарнее той, что дали вашим родителям, согласен.



Но теперь всего вышеперечисленного нет. Ресурсы, по конституции принадлежавшие народу, который получал с них всю перечисленную выгоду, были у народа украдены Ельциным и почему-то не возвращены обратно Путиным. Хотя за 20 лет можно было бы.



Но что теперь плакать, если ВСЕ деньги, которые зарабатываются на продаже нефти и газа (а продавать «Газпромы» и «Роснефти» стали намного больше), теперь идут куда? Правильно, в карман «друзей» и членов элитарного клуба «Россия».



Конечно, не все. Кое-что в виде налогов возвращается в казну, и эти деньги государство тратит на себя. Народу теперь не перепадает почти ничего, и ВСЕ из того списка оплачивается из карманов граждан.



Вообще, как бы много украли. И потому сегодня просто не может быть никаких претензий к тем, кто просто не может позволить себе второго (а зачастую и первого) ребенка в раннем возрасте. И реально понимаю тех, кто вообще не хочет этого делать.



Да что там, с самого одной хватило, так что мысль о втором в свое время забросил весьма далеко. И, честно говоря, ничуть о том не жалею.



Как не жалеют те, кто пока или совсем не планируют размножаться. Просто потому, что нет сегодня никакой уверенности в том, что тебе это боком не выйдет. Что вернешься на то же место, с которого ушла в декрет (и не надо петь про закон, чихать все работодатели-частники на него хотели), что не окажешься за чертой бедности и так далее.



Получается, что демография – это своеобразный вотум доверия государству. ВЦИОМ и Росстат может сколько угодно бренчать цифрами, в которых большая часть населения однозначно верит и поддерживает государство, но цифры демографического кризиса свидетельствуют об обратном.



Народ не верит в свое светлое будущее и не желает своим детям такого будущего. Факт? Факт.



Голосовать, оказывается, можно не только ногами и избирательными бюллетенями. Голосовать можно совсем другими способами и частями организма.



Нынешнее положение с рождаемостью даже не говорит, громко кричит о том, что в стране все не очень хорошо. Народ просто не в состоянии платить за увеличение числа потенциальных налогоплательщиков для государства.



Государство, точнее, люди, которые его олицетворяют, по идее должны прислушиваться к таким вещам. Но так как в нашем государстве нет идеи как таковой, то уверен, прислушиваться никто не станет, и все будет идти своим чередом. Под бравурные отчеты и телешоу с участием.



А по факту мы станем потихоньку вымирать. Просто потому, что нет на это денег. И не будет. Интересные данные: последние четыре года Росстат непрерывно фиксирует падение рождаемости в стране. И с этим ничего не поделать, это непреложный факт. Вымираем.Мнений на эту тему множество, от «сошлись две демографических ямы» господина Пескова до мнений академиков и экспертов.Говорить, приводя различные доводы, можно до бесконечности, но факты говорят о том, что россияне не желают размножаться. Несмотря на «титанические» усилия правительства и продление программы подачки в виде маткапитала.Хотя да, могли и не продлевать программу, тут бесспорно. И хотя бы убрали «единовременную помощь» в размере 50 рублей, которая была одновременно смешной и до ужаса унизительной.Странно, конечно, почему это россияне не хотят размножаться? Действительно, президент столько об этом говорил, такими добрыми и мудрыми словами, а они, неблагодарные, не хотят. Несмотря на заботу правительства о них.Видимо, все-таки россияне тоже умны и понимают, что к чему.Если откинуть в сторону совершеннейшие глупости, которые льются потоком с телеэкрана, то на деле получается весьма непривлекательная картина.Государство российское не делает совершенно ничего для того, чтобы увеличить народонаселение страны. И это несмотря на то, что оно, государство, кровно в этом заинтересовано.Давайте посмотрим проблеме в глаза и честно ответим на вопрос: в чем основная задача государства и в чем основная задача гражданина этого государства, естественно, имея в виду Россию.Основная задача гражданина – платить налоги. Прямые и косвенные, подоходный, НДС и прочую мелочевку. Ну и вроде бы как вариант – вырастить себе замену, который/которая тоже будет всю свою жизнь платить налоги.В СССР, не дадут соврать, налог был на бездетность. То есть не хочешь выращивать новых налогоплательщиков – плати сам. Но о СССР мы чуть ниже поговорим. Пока рано.А вот основная задача государства – освоить эти налоги, то есть, потратить их. На свое благо. Ну и, естественно, что-то украсть, без этого у нас никак.И это вполне нормально, воруют везде. И каждое государство живет именно так, тратя налоги на благо и процветание себя. А есть государства, где еще и гражданам перепадает.Но мы сейчас говорим исключительно о России.Вообще, полнейшее равнодушие современной России к жителям страны (я не беру ежегодные подачки в виде решаемых прилюдно на всю страну проблем во время «прямой линии») чем-то напоминает… да-да, ту самую хрустобулочную Россию, по которой до сих пор стенают наши монархисты. Там тоже на холопов было всем плевать. Никуда не денутся, размножатся.До определенного момента.Но если в том случае вышло так, что холопы взялись за вилы и многих «благородных» на эти вилы подняли, то сейчас так не получится. И дело даже не в стремительно расширяющейся Росгвардии, у которой теперь согласно воле президента будет авиация и флот. То, что у нас государство создает еще одну прикормленную армию, которая 100% будет охранять и оберегать интересы государства, это совершенно не страшно.Это просто показывает, насколько власть боится своих граждан. И не доверяет собственной армии, которая вполне может и не пойти стрелять в народ.Другой вопрос, будет ли в кого стрелять… Интересный вопрос, правда?Для того чтобы понять, насколько все печально, я устроил опрос среди своего окружения, в котором много людей моложе меня. Это люди от 26 до 30 лет. И, взяв всего 16 человек, ближайший, так сказать, круг, я получил следующие интересные результаты.Два ребенка и более – 1.Один ребенок и будет второй – 1.Один ребенок и хватит – 8.Пока нет, но будет потом – 3.Не хотят вообще – 3.Ну и как бы я сам тоже остановился на одном. И, что самое интересное, не продолжать размножение меня подвигнул даже не столько 1998 год, когда всю страну макнули по самое не балуйся, а дальнейшие события в целом.И мы сейчас совершенно не говорим о патриотизме, не надо путать патриотизм и идиотизм, как сказал мне один из опрошенных, меньше всего желающий, чтобы его ребенок отправился потом за тридевять земель воевать за интересы газовых и нефтяных компаний.Ибо защищать страну – это одно дело, а защищать интересы олигархов государства – совершенно другое. Даже если второе и прикрыто кисейным платочком борьбы с мировым злом.Но даже на таком маленьком срезе очень неплохо просматривается тенденция к чему? Правильно, к неразмножению. Существует куча исследований, которые с помощью графиков и таблиц объясняют, в чем дело.Но дело всего-навсего в плановой рыночной экономике и в женщинах.Есть такое понятие, как репродуктивный возраст женщины. Это от 15 до 49 лет, если брать официальные документы Минздрава. Понятно, что чем дальше от 15 к 49, тем шансов на успешное окончание процесса репродукции все меньше, а вероятность генетических отклонений и уродств все выше.Это тоже факт, подтвержденный статистикой, но об этих неприятных моментах мы поговорим в следующем материале.Отмечу лишь, что средний возраст репродукции значительно увеличился, и рожать сегодня стали намного позже, чем 25-30 лет назад.Сегодня «младшая группа», то есть возраст 15-19 лет, вообще смотрится как некая группа покоя, согласно статистике основным возрастом для репродукции сегодня у женщин является более поздний, от 30 до 39. Именно там наблюдается значительный рост родов. И это благодаря именно экономическому положению в стране, просто невозможно все списать на желание сделать карьеру и прочие глупости.Люди элементарно зарабатывают деньги, поскольку рождение ребенка в наше время занятие не просто дорогое, а очень дорогое. И – за счет родителей, естественно. Государство спокойно стоит в сторонке и помахивает сертификатом маткапитала в случае рождения второго.Но до второго надо вырастить первого. А на этом пути столько стоит препятствий, которые решать будут родители и их родные, что зачастую их преодоление напрочь отбивает делание повторить.Да, многие скажут сейчас, что дети и деньги – вещи совершенно разные, дети – это плоды любви и морали.Ладно, хорошо. Морали у нас – девать некуда. И с любовью в лучшем смысле этого слова пока порядок, слава богу, пока не в Европах обитаем.Но вот любовь и мораль, не подкрепленные необходимым количеством денежных знаков, что дают? Правильно, мы в девяностые все могли наблюдать это позорище, малолетних попрошаек, мойщиков стекол машин на перекрестках и просто воришек. Было, господа, было.Теперь этого нет. Сперва реально в начале двухтысячных жить стало легче, а вот потом… А потом наше правительство начало бороться за увеличение рождаемости. Ну а когда начинают борьбу наши чиновники, все почему-то катится в тартарары.Все и покатилось. Да, сперва рождаемость скакнула, но потом все вернулось на круги своя и даже стало еще хуже. Кредит доверия закончился. Одновременно с развалом детской медицины и просто безумными ценами на все, что касается деторождения.Вот потому-то и начали рожать не тогда, когда можно и нужно, а когда на это есть деньги. После 30, далеко после 30, пройдя необходимые ступени в карьерной лестнице. Это касается не только жен, но и мужей. Не прошел – нет необходимых сумм – нечего и думать о размножении.Вообще, если наше правительство и далее будет ТАК повышать рождаемость, то ее, рождаемость, будет тормозить уже не финансовый вопрос, а климактериальный. То есть возраст возможных родов возрастом, но за каждыми родами после 40 стоит, мило так улыбаясь, в лучшем случае, синдром Дауна.А этот бред, что «стукнет бабе сорок пять – баба ягодка опять», вы меня извините, он только для самых оптимистов. Миллионы так необходимых потенциальных налогоплательщиков «ягодки» не родят, это правда глупость.Однако тут есть нюанс.Наше телевидение, которое давно находится в руках вполне определенных кругов, уже без малого 30 лет формирует моду среди женщин по образу «успешной вумен»: «живите для себя», «не спешите с детьми», «главное — карьера и личное благополучие».Ну а то, что у нас на ТВ давно (с 1991 года) человек созидающий перестал быть примером, а вместо него кто? Правильно, так называемая «богема». «Звезды» эстрады, «светские львицы» и прочая шушера всех полов и расцветок.Вообще, кто не знает, «боге́ма» — от французского bohème, цыганщина. Вот и у нас весьма яркий такой табор безумствует.Так вот, эта «богема» наша 30 лет уже демонстрирует нам всякие всякости разного пошиба, многочисленные разводы «в поисках настоящего», нетрадиционные ориентации, да что там, у нас в 70 лет уже одна родила! Не стесняясь, на всю страну, рассказывая о покупке суррогатной матери себе, любимой.Более того, некоторые «звезды» телеэкрана вовсю рекламируют роды далеко за 40 и гордятся своими детьми, которые родились с синдромом Дауна или аутистами.Это все, конечно, создает необходимую рекламу здорового продолжения рода человеческого в целом (такие проблемы не только у нас, чего уж), и российского в частности. Но смотреть или не смотреть – выбор каждого, но понятно, что наше правительство ни в коем случае не станет вмешиваться в работу ТВ, рекламирующего содомию и прочие извращения.Идем дальше.Дальше стоит вспомнить, что если верить словам того же Путина, в СССР мы все жили очень плохо. Галоши, синие куры, отсутствие 100 сортов колбасы и джинсов. А вот с рождаемостью было нормально.Было, прямо скажем, не так радужно, как сейчас. Но почему тогда сейчас есть вроде бы все, чего не хватало в Советском Союзе, а рождаемость падает? Зажрались?О нет. Просто нас так обокрали, что для того, чтобы компенсировать это ограбление, всем приходится пахать как проклятым.А кто же и что у нас украл?Давайте вспоминать.И воспоминания я начну с примера одной страны в районе Персидского залива, где каждый родившийся гражданин получает при рождении весьма круглую сумму. И с каждым гражданином государство это делится прибылью от нефтедолларов.Самое интересное, что прибылью от продажи нефти и газа СССР тоже делился со своими гражданами. И делился еще более щедро, чем это делают в Эмиратах.Парадокс? А вот нет.Сейчас наши штатные либералы завоют. Предвкушаю. Ожидаю воплей на тему «мы этих денег не видели, нам не давали их».Давали. Только по-умному. И слава богу, что наликом не давали, видел я, как ваучерами распоряжались в девяностых да как всего лишались в попытках у «партнеров» заработать. Рынок и умные траты – это не каждому дано.В тех же Эмиратах тоже есть разборки битых суперкаров, от таких вот, которым налом подавай. Ну да, купил себе на все «Феррари», раздолбал, опять сел на верблюда, и все на этом. В российской действительности – просто с голым задом остался.Так вот, что там у нас СССР давал гражданам на нефтедоллары?1. Бесплатная медицина. От зачатия до смерти. Реально бесплатная и реально медицина.2. Государство оплачивало ясли и детские сады.3. Государство оплачивало художественные школы и спортивные секции.4. Государство оплачивало образование. Среднее.5. Государство оплачивало высшее образование, которое мало того, что было бесплатным, так еще и стипендии платило. Всем, кто этого заслуживал.6. Пионерские лагеря, базы отдыха, санатории, профилактории, дома отдыха. Ах, да, вот там что-то платилось, было. 10-15%, остальное доплачивал профсоюз при поддержке все того же государства.7. Государство оплачивало жилье, которое выдавало своим гражданам. Не беря ни копейки.Мало? Ну да, некоторым мало. Понятно, что «Феррари» не купили – все плохо.А вот теперь, когда вы все это оплачиваете сами, вам хорошо? Очень хорошо? Да роскошно, чего уж. Конечно, ипотечная квартира намного шикарнее той, что дали вашим родителям, согласен.Но теперь всего вышеперечисленного нет. Ресурсы, по конституции принадлежавшие народу, который получал с них всю перечисленную выгоду, были у народа украдены Ельциным и почему-то не возвращены обратно Путиным. Хотя за 20 лет можно было бы.Но что теперь плакать, если ВСЕ деньги, которые зарабатываются на продаже нефти и газа (а продавать «Газпромы» и «Роснефти» стали намного больше), теперь идут куда? Правильно, в карман «друзей» и членов элитарного клуба «Россия».Конечно, не все. Кое-что в виде налогов возвращается в казну, и эти деньги государство тратит на себя. Народу теперь не перепадает почти ничего, и ВСЕ из того списка оплачивается из карманов граждан.Вообще, как бы много украли. И потому сегодня просто не может быть никаких претензий к тем, кто просто не может позволить себе второго (а зачастую и первого) ребенка в раннем возрасте. И реально понимаю тех, кто вообще не хочет этого делать.Да что там, с самого одной хватило, так что мысль о втором в свое время забросил весьма далеко. И, честно говоря, ничуть о том не жалею.Как не жалеют те, кто пока или совсем не планируют размножаться. Просто потому, что нет сегодня никакой уверенности в том, что тебе это боком не выйдет. Что вернешься на то же место, с которого ушла в декрет (и не надо петь про закон, чихать все работодатели-частники на него хотели), что не окажешься за чертой бедности и так далее.Получается, что демография – это своеобразный вотум доверия государству. ВЦИОМ и Росстат может сколько угодно бренчать цифрами, в которых большая часть населения однозначно верит и поддерживает государство, но цифры демографического кризиса свидетельствуют об обратном.Народ не верит в свое светлое будущее и не желает своим детям такого будущего. Факт? Факт.Голосовать, оказывается, можно не только ногами и избирательными бюллетенями. Голосовать можно совсем другими способами и частями организма.Нынешнее положение с рождаемостью даже не говорит, громко кричит о том, что в стране все не очень хорошо. Народ просто не в состоянии платить за увеличение числа потенциальных налогоплательщиков для государства.Государство, точнее, люди, которые его олицетворяют, по идее должны прислушиваться к таким вещам. Но так как в нашем государстве нет идеи как таковой, то уверен, прислушиваться никто не станет, и все будет идти своим чередом. Под бравурные отчеты и телешоу с участием.А по факту мы станем потихоньку вымирать. Просто потому, что нет на это денег. И не будет. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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