Опубликованы результаты исследования оценки деятельности Госдумы среди россиян

Институт развития правового общества и Международный центр развития молодежных инициатив «Поколение Права» презентовали результаты исследования «Комплексная оценка деятельности Государственной Думы РФ».

Социологический опрос проводился с 14 по 17 июня среди 2460 пользователей социальных сетей («ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники» и Facebook). Экспертный опрос состоялся с 8 по 17 июня, в нем приняли участие 59 политологов, политтехнологов, социологов, политических консультантов, работающих во всех федеральных округах.

По результатам исследования, 40% опрошенных считают деятельность Госдумы удовлетворительной. 29% респондентов отметили, что в сравнении с предыдущими созывами деятельность нижней палаты улучшилась.

Одним из наиболее значимых факторов, которые позитивно сказались на оценке деятельности Государственной думы, респонденты отметили открытость Госдумы, которая проявляется в развитии каналов коммуникации, социальных сетей и парламентского телевидения (Дума ТВ).

«Открытость Госдумы, повышение дисциплины среди депутатов, рост активности и влиятельности нижней палаты большинство граждан оценивают положительно, и это говорит о том, что в обществе сформировался четкий запрос на сильный парламент», — отметила директор Института развития правового общества Дарья Гладыш.

Кроме того, 87% опрошенных экспертов назвали позитивными следующие факторы: повышение продуктивности, разбор законодательных завалов, усиление дисциплины среди депутатов. Участники исследования назвали Думу третьим по влиятельности органом власти в России после президента и правительства. К основным достижениям Госдумы респонденты отнесли ужесточение наказания для водителей, совершающих ДТП в состоянии опьянения (35%), обязательное обеспечение школьников горячим питанием (33%) и ежемесячные выплаты на новорожденных детей (31%).

Что касается отношения россиян к конкретным депутатам, в топ вызывающих наибольшую симпатию депутатов вошли Владимир Жириновский, Петр Толстой, Оксана Пушкина и Александр Карелин.

При этом 92% респондентов поддержали идею обновления состава Думы, а 28% опрошенных граждан считают, что депутатами Госдумы должны быть представители молодежи до 35 лет.

«Тренд не только на обновление, но и на омоложение касается не только парламента», — отметил адвокат, председатель международного центра «Поколение Права» Андрей Андреев.

С 2016 года Госдума седьмого созыва провела 427 пленарных заседаний и рассмотрела 4,48 тыс. законопроектов. Депутаты подвели итоги работы 17 июня на последнем пленарном заседании. Фракции дали разную оценку своей работе, однако были едины в том, что вся она была на благо избирателей.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. В то же время будут организованы региональные и муниципальные выборы.