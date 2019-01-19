Опубликованы фотографии с места взрыва трубопровода в Мексике, где погибли десятки человек

В Сети опубликовали фотографии и видео с место происшествия в одном из мексиканских штатов, где взорвался газовый трубопровод. По предварительным данным, погибло два десятка людей.

По меньшей мере 20 человек сгорели и 54 тяжело ранены после взрыва трубопровода в мексиканском Идальго, информируют испаноязычные СМИ.





Издание Lopez-Doriga называет причиной взрыва - нарушение правил безопасности во время похищения топлива прямо из "трубы". В Сети появляютсфотографии и видео жуткого пожара, который пока что не удалось взять под контроль.Издание Lopez-Doriga называет причиной взрыва - нарушение правил безопасности во время похищения топлива прямо из "трубы".

#ALERTA #México



Al menos 20 personas murieron calcinadas y 54 más se encuentran heridas de gravedad tras la explosión en un ducto de #Pemex en #Tlahuelilpan, Hidalgo.



®️ Antes del siniestro los habitantes de esta comunidad recolectaban huachicol. pic.twitter.com/2gqoEulpXh — RID "Somos noticia" (@RIDMEXICO) 19 января 2019 г.

EN DESARROLLO: Comienzan a llegar visuales de la zona de la explosión en el ducto de combustible de México. Hasta el momento son 20 los muertos. Al fondo se escucha el desconsuelo de personas gritando y llorando. Más a las 11pm por @TelemundoNI pic.twitter.com/qyphUgwLLP — José Rivera Adrovet (@jadrovet) 19 января 2019 г.