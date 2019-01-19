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Опубликованы фотографии с места взрыва трубопровода в Мексике, где погибли десятки человек

19 января 2019, 09:54  •  95 • В мире
В Сети опубликовали фотографии и видео с место происшествия в одном из мексиканских штатов, где взорвался газовый трубопровод. По предварительным данным, погибло два десятка людей.
По меньшей мере 20 человек сгорели и 54 тяжело ранены после взрыва трубопровода в мексиканском Идальго, информируют испаноязычные СМИ.
В Сети появляютсфотографии и видео жуткого пожара, который пока что не удалось взять под контроль.


Издание Lopez-Doriga называет причиной взрыва - нарушение правил безопасности во время похищения топлива прямо из "трубы".
#ALERTA #México

Al menos 20 personas murieron calcinadas y 54 más se encuentran heridas de gravedad tras la explosión en un ducto de #Pemex en #Tlahuelilpan, Hidalgo.

®️ Antes del siniestro los habitantes de esta comunidad recolectaban huachicol. pic.twitter.com/2gqoEulpXh
— RID "Somos noticia" (@RIDMEXICO) 19 января 2019 г.
EN DESARROLLO: Comienzan a llegar visuales de la zona de la explosión en el ducto de combustible de México. Hasta el momento son 20 los muertos. Al fondo se escucha el desconsuelo de personas gritando y llorando. Más a las 11pm por @TelemundoNI pic.twitter.com/qyphUgwLLP
— José Rivera Adrovet (@jadrovet) 19 января 2019 г.
#ACTUALIZACIÓN El gobernador @omarfayad informa que
hasta el momento se reportan 71 personas heridas y 20 personas fallecidas por explosión en #Tlahuelilpan https://t.co/vLssGap0KV pic.twitter.com/NRgfw8WiRe
— La Razón de México (@LaRazon_mx) 19 января 2019 г.

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