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Опубликованы фотографии с места взрыва трубопровода в Мексике, где погибли десятки человек
19 января 2019, 09:54 • 95 • В мире
В Сети опубликовали фотографии и видео с место происшествия в одном из мексиканских штатов, где взорвался газовый трубопровод. По предварительным данным, погибло два десятка людей.
По меньшей мере 20 человек сгорели и 54 тяжело ранены после взрыва трубопровода в мексиканском Идальго, информируют испаноязычные СМИ.
В Сети появляютсфотографии и видео жуткого пожара, который пока что не удалось взять под контроль.
Издание Lopez-Doriga называет причиной взрыва - нарушение правил безопасности во время похищения топлива прямо из "трубы".
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